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Все про:Крым (20478) ТВ (2046) вещание (125) Донбасс (15768) телевидение (440) Тымчук (1503)

 РФ намерена расширить теле- и радиовещание на подконтрольную Украине территорию в ответ на украинское телевидение в Крыму, - ИС

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Россия планирует расширить теле- и радиовещание своих СМИ на Донбассе в ответ на начало трансляции украинского телевидения в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в ответ на начало вещания украинских телеканалов на оккупированный Крым, российские кураторы в "министерстве информации ДНР" сообщили об утверждении в АП РФ плана ввода в строй дополнительных передающих мощностей для вещания (теле и радио) СМИ РФ и "Л/ДНР" на подконтрольную Украине территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вещание крымской радиостанции "Хаят" началось на Херсонщине, - Костинский

"Сообщено о скором прибытии в "ДНР" из РФ соответствующих российских специалистов и о выделении средств для проведения необходимых работ, в которых планируется задействовать в т.ч. подрядчиков из "ДНР", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

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У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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Організація трансляції телевізійних програм на територію України з РФ це пряме порушення міжнародних конвенцій та акт агресії щодо України! Це фактично початок повномасштабної війни!
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Дорогая передача,
Меж собою посудача,
Мы с Канатчиковой дачи,
Посылаем пару слов.
Путин запер нам все двери,
Только пыл наш не умерить,
Потому что психи верят
Вам, товарищ Киселёв.
Про украинские будни
Ваш отличный репортаж
Потвердил наш новый буйный,
По фамилии "Крымнаш".
А рассказ корреспондента
Пронял всех нас, как клистир.
Фото Хуйло- президента
Мы украсили сортир.
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Вонь плывёт, плывёт над всей планетой
В каждом доме засранный эфир
От хуйловской вони спаса нету...
Берегите мир! Берегите мир!
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В Словаччині вирішили утворити Міністерство морського флоту. У Москві страшенно здивувалися.
- Навіщо воно вам? У вас же немає моря!
- Ну й що? -здивувалися словаки. - У вас же є Міністерство культури.
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Нагадує дитячі розвагу у кого цюцюрка довше... Поки що ми перемагаємо. Для деяких, ми - це Україна.
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И шо?
Кто-то будет смотреть пиздаватого соловьева или имбецила - киселева?
Ну если только в качестве доктара, наблюдающего за пОциентами...
Я прям нарадоваться не могу тому, что украинское телепространство покинули эти дэбильный "Глухари", "Следы" и прочая ересь о ментах и бандитах.
А Холерия Прихожина, Лолита Ебнявская,Йося Парик, Педоросович Дыркоров, Шарманщик с Головонадутай чечеткиной...Это ж вообще утрата!...
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А еще картавый ГоловойЁблыстин, и Анананин - тоже, светочи всруцкой духовитости.
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Будут, не сомневайтесь. Ваты хватает.
Я знаю тех, что через инет смотрят.
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Ну так они с помощью этого дебилятора и воспитали себе народ-дебил!
Народ которому можно срать в уши и они будут ещё и рады,как вообще можно так жить....?


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Ты ватная скатина наверное не знаешь что такое прокси ?
Хотя да,в вашей ферме рабов с временным названием рассия всё это под запретом.
Страна-колония ферма рабов !

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Идиотизм какой-то. В 21 веке вроде живем. Есть и спутники и инет. Зачем тратить бабки на ретрансляторы?
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ноормальні українці як не дивились, так і не будуть дивитись гівнорашаАнали. А зомбаки, як дивились по віасатах та супутниках те дибільнувате раша-зомбі-тв, - так і будуть дивитись. Тобто, співвідношення дебілів та НЕдебілів не зміниться.
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Не кажи, принцип 40% брехні 60% правди повільно, але дуже міцно викручує мізки. І з моїх споглядів, у деяких россійських аналітиків, яких можно вважати за тверезо мислячими, також помітний вплив рашабрехнявих смі.
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О да, 100% я своим всегда говорю, не смотрите вот эти ван ньюс и 112-й, это намного хуже чем кисель ТВ.
Типичный сюжет по ванньюз. Показывают какого-то "экспэрда", потом показывают какое-то село на дамбазе, где местный быдложитель рассказывает, что вон мол стреляють, стреляють, а чё стреляють сами не знають. И те стреляють и эти стреляють, а мы страдаем, надо любой ценой прекращать войну, потому как мы нивинаваты.
Но мы то знаем эту цену. Типа надо сдаться Хуйлу. Ага, щаз, мне одно интересно, на что эти уроды рассчитывают!? Что все забудется, все устанут от войны? А вот хер! Эта срачка на поколения, или пока параша не даст дуба. По другому не будет, никак, от слова вообще.
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Захвилювалися кацапчики. Значить "правильной дорогой идете, товарищи". Дивлюсь кримський канал, клас, молодці. Нам би ще трансляцію на Кубань, Тюмень, Далекий Схід, щоб землякам трішки вправити мізки. Могли б наші чиновники поставити питання перед НАТО про створення свого антирашатудей. Наші журналісти, їх гроші, а справа спільна - проведення інформаційної політики.
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изыди нечисть - вонючка кацапская к хуйлу пад хвост...
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Страну просрали??? Ты очевидно имеешь ввиду россия просрала 14 советских республик? Тогда да ,ты прав товарищь,они таки просрали ссср.
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Непонятно чего они по этому поводу беспокоятся, уже ш новую страну насрали.
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Среднестатистический мокша - это жестокая, злобная к своим ближним особь, генетически предрасположенная к подлости. Жадная и воровитая, через патологическую любовь к халяве. Агрессивность ватных орков намного превышает среднестатистическую и проявляется исключительно в условиях безнаказанности, и численного превосходства. Агрессия адресована к ближним, к кому он может дотянуться рукой, не опасаясь получить отпора… Но как только, это животное получает достойный отпор - агрессия тут же сменяется патологическим страхом....
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Надо в Крыму и свет отключить- хай в мегафон вещают
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Мегафон это круто . В рупор пусть горлопанят

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пусть тратятся. Бабкам спутниковые антенны до лампочки, а интернет для них - новое и дорогое. Про остальных - любой нормальный человек, больше пяти минут не выдержит бреда руцьких СМИ
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Так они так вещают кацаповидение например в авдеевке и практически во всей прифронтовой полосе на дамбасе.
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Короче был в Крыму, многие знакомые даже вата смотрят украинское ТВ, в селе у всех есть спутник. В городе с этим посложнее.
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З Америкою в кацапстані гонка озброєнь, з Україною-гонка інформації, якщо кацапяк хтось ще кудись втягне, буде їм гаплик вже через рік, незчуємося, коли розвалиться вялікая і магутняя, а як вони такі азартні, що змагаються навіть за найменшу перевагу у кого-небудь, то втягти їх буде неважко, головне показати, що в когось всетаки піпіська довша
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Ну и что. Заезженая пластинка. Одно и то же. Как на это можно вестись. У рашен пропоГандоне уже фантазии нет. Только остолопы их слушают и верят. Пипец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ намерена расширить теле- и радиовещание на подконтрольную Украине территорию в ответ на украинское телевидение в Крыму, - ИС
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