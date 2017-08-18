 РФ намерена расширить теле- и радиовещание на подконтрольную Украине территорию в ответ на украинское телевидение в Крыму, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, в ответ на начало вещания украинских телеканалов на оккупированный Крым, российские кураторы в "министерстве информации ДНР" сообщили об утверждении в АП РФ плана ввода в строй дополнительных передающих мощностей для вещания (теле и радио) СМИ РФ и "Л/ДНР" на подконтрольную Украине территорию.
"Сообщено о скором прибытии в "ДНР" из РФ соответствующих российских специалистов и о выделении средств для проведения необходимых работ, в которых планируется задействовать в т.ч. подрядчиков из "ДНР", - сказано в сообщении.
Напомним, 17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.
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- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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Меж собою посудача,
Мы с Канатчиковой дачи,
Посылаем пару слов.
Путин запер нам все двери,
Только пыл наш не умерить,
Потому что психи верят
Вам, товарищ Киселёв.
Про украинские будни
Ваш отличный репортаж
Потвердил наш новый буйный,
По фамилии "Крымнаш".
А рассказ корреспондента
Пронял всех нас, как клистир.
Фото Хуйло- президента
Мы украсили сортир.
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В каждом доме засранный эфир
От хуйловской вони спаса нету...
Берегите мир! Берегите мир!
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- Навіщо воно вам? У вас же немає моря!
- Ну й що? -здивувалися словаки. - У вас же є Міністерство культури.
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Кто-то будет смотреть пиздаватого соловьева или имбецила - киселева?
Ну если только в качестве доктара, наблюдающего за пОциентами...
Я прям нарадоваться не могу тому, что украинское телепространство покинули эти дэбильный "Глухари", "Следы" и прочая ересь о ментах и бандитах.
А Холерия Прихожина, Лолита Ебнявская,Йося Парик, Педоросович Дыркоров, Шарманщик с Головонадутай чечеткиной...Это ж вообще утрата!...
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Я знаю тех, что через инет смотрят.
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Народ которому можно срать в уши и они будут ещё и рады,как вообще можно так жить....?
Смотреть YouTube
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Хотя да,в вашей ферме рабов с временным названием рассия всё это под запретом.
Страна-колония ферма рабов !
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Типичный сюжет по ванньюз. Показывают какого-то "экспэрда", потом показывают какое-то село на дамбазе, где местный быдложитель рассказывает, что вон мол стреляють, стреляють, а чё стреляють сами не знають. И те стреляють и эти стреляють, а мы страдаем, надо любой ценой прекращать войну, потому как мы нивинаваты.
Но мы то знаем эту цену. Типа надо сдаться Хуйлу. Ага, щаз, мне одно интересно, на что эти уроды рассчитывают!? Что все забудется, все устанут от войны? А вот хер! Эта срачка на поколения, или пока параша не даст дуба. По другому не будет, никак, от слова вообще.
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