EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  3301  52
Все про:НАБУ (1924) суд (21430) Сытник (415)

 "Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник

сытник

Процесс создания Антикоррупционного суда можно будет начать уже осенью в случае принятия необходимого законодательства. А до лета 2018 года - суд может начать работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"У нас есть ряд дел, которые мы передали в суд, но после этого их тормозят. Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан Антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и далее практика это только подтвердила", - подчеркивает Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось. ИНФОГРАФИКА

По его словам, должен быть создан институт, который будет "не только некоррумпированным, а независимым от других форм влияния, прежде всего, политического".

"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда. Год назад в Администрации президента вообще считали, что он нам не нужен. Впоследствии, под влиянием украинского общества и западных партнеров, этот вопрос превратился в дискуссию не о том, нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах", - добавил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАБУ формируют подразделение, которое будет заниматься "оборонкой", - Сытник
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо поддержать...
Без такого суда толку не будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему вы не хотит просто поменять всю судебную систему почему обязательно отдельный суд и токо для избранных! Вам мало избраных органов хочется еще?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всю судебную систему менять безусловно надо, но она слишком громоздка и неповоротлива, а борьба с коррупцией не терпит отлагательства. Именно сейчас нужен суд, способный осудить насирова, онищенко,розенблата с поляковым и прочую шваль...В любом районном суде процент компетентных, я уже не говорю о порядочных, судей не превышает 10-20%...Пока их всех поменяешь, это долго...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха ха ха
какие навиные люди у нас живут!! ждут что власть в новый орган наберет тех кто ее посадит!! Мне нечего вам на это сказать. Ждите чуда раз с мозгами туго!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
САП и НАБУ тебе не пример?
Битва за Браудера, конфликт НАБУ-ГПУ ни о чем не говорит?
Чи ты так, серануть и не смыть?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не пример! просто потому что я любую работу оцениваю по результату а не по воплям и пиару, что и вам советую!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажу по простому я не верю в честных людей не верю в честные органы!! Самый правильный подход это ЧЕСТНАЯ ПРОЦЕДУРА или ПРОЦЕДУРНЫЙ ПОДХОД и за любое нарушение ПРОЦЕДУРЫ должно быть наказание. Само собой что такая схема требует времени и ресурсов. Поэтому если кто то предлагает решать проблемы по типу - МЫ счас наберем правильных честных людей и они вот все теперь начнут делать по справедливости ЭТОГО НЕ БУДЕТ ЭТО НАЕБАЛОВО!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Вы не допускаете, что до ЧЕСТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ и ЧЕСТНОГО ПОДХОДА нужно как-то доковылять?
Это ж тебе не вырвать волосок из бороды Хоттабыча, и на следующее утро у тебя все честные: и суд, и процедура и подход...
Вот на такой переходный период и нужен АК суд... Кста, это нужно, в том числе, чтобы результат был, и Вы смогли оценить "работу по результату", ведь не секрет, что бОльшая часть дел херится именно в судах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще раз вам говорю ЭТО НАЕБАЛОВО так же как и НАеБУ это морковка для ослов!! Для легко верящих ослов что такие сложные вещи как справедливое правосудие можно получить просто набрав типа ЧЕСТНЫХ судей!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы перекручиваете...
АК суд - это одно из звеньев...Реформа вищої ради суддів, открытость и доступность судебных процессов, уголовные дела в отношении судей, которых сейчас хлопают пачками...Мы только в начале пути...Хоть все идет медленно и со скрипом, но результаты есть...Вся старая "гвардия" воров в мантиях сейчас линяет из судов пачками... А АК суд только придаст этому процессу ускорение. В любом случае, его создание ситуацию не ухудшит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
проблема в тому, що справи НАБУ багатотомні та багатоепізодні, Одна справа може слухатися рік і більше. На даному етапі дійсно Антикорупційний суд треба створити..Роботи йому вистачить мінімум на років 10-15. Потім такі справи можна буде перевести в суди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как можно сделать многотомным дело председателя одного из районных судов Луганской области и его сообщника адвоката за получение взятки? Или дело
заместительницы председателя одного из районных судов г. Днепра и судью этого же суда за получении взятки, которого за руку схватили аж в апреле.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відповідь, Дійсно це один епізод, хоча негласні слідчі дії можуть зайняти декілька томів. Але -
Подивіться КПК, які справи підслідні НАБУ, це в тому числі посадові особи великих державних підприємств - там будуть аудити, експертизи, допити десятків людей, сотні документів. То скільки там буде томів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не один эпизод, таких там туча. Я ПРИВЕЛА ДВА, которые скажем так, первыми выскочили в поисковике. Эти дела в прямой юрисдикции НАБУ и какие там могут быть сотни экспертиз и аудитов? Почему апрельское дело ещё не в суде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ви що знущаєтесь? я сказав, що в справах, де є посадові особи великих державних підприємств можуть бути експертизи, аудити і документи. Невже там я не ясно написав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, я интересуюсь, почему дело судьи, которого взяли за руку на получении взятки в апреле ещё не в суде. И до каких пор Сытник будет валять дурака на зрителя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
звідки я знаю? я в НАБУ не працюю.
там же довга процедура, щоби справи щодо судді потрапила до суду треба пройти ВСП. Так, що можливо питання не до Ситника!
Ситника можна зрозуміти - судячи зі всього, він не має політичної підртимки тому й виносить на глядача. Але це моє припущення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот только по жизни толку нет уже все 26 лет самостийности!!! И суды здесь не самое главное - главное, безбожно и безнаказанно разворовывают бюджетные бабки на всех уровнях, а затем разворованное компенсируют повышением цен и тарифов. За этот период ни одного громкого дела так, чтобы остальные перепугались. Может потому, что не боятся, поэтому и дел нет. И при этом суды в Украине выполняют не Конституцию и Законы, а исполняют звонки из определенных кабинетов. Не исключено, что Антикоррупционный суд также просто увеличит количество судов. Украина - не государство, а коррупционная трясина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Суды - это самое главное!!!
Если гражданин точно знает о неотвратимости честного и справедливого покарания за содеянное, если гражданин знает о 100% -й справедливой защите его прав и интересов в суде, если мент и прокурор не пользуются принципом "а у нас в суде так проходит", направляя шитое белыми нитками дело, если адвокат ценится по профессиональным качествам, а не степени близости знакомства с судьей, все это и потащит за собой общество в страну вожделенного "правового государства"...Честные суды это залог всего - и экономических прав и свобод, и гражданских, и инвестиций и всего остального...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Згідний. Це одна із найважливіших гілок влади. Тому так важливо її правильно реформувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
финальная битва с *решительными реформаторами*-умора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему молчат,что кум Порошенко- Луценко
Всеми силами саботирует создание антивирусы ионного суда?
Ворье хочет допить украинцев,как все 26 лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналисты тут при чём? Порошенко с Луценко не кумовья. Жена Порошенко и Луценко крестили ребёнка Стеця.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только те люди, которых власть очень боится, не подпускает их к средствам массовой информации и лишает гражданства, достойны нашего выбора. Ведь тем самым власть сама невольно подсказывает, кого нужно выбирать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы народ что-то решал, его бы до выборов не допускали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Україні є
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?

У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надоело плодить новых дармоедов. Вон уже скоко наплодили!! Почему в мире нет антикорупционных судов а у нас без этого никак?!! Почему просто не реформировать судебную систему ВСЮ почему типа справедливый суд токо для избраных!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если в государстве с таким трудом создаются все эти антикоррупционные механизмы, то значит в этом государстве полный бардак и анархия и отвечает за все это глава государства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине анархия,Порошенко и Аваков поддерживают хаос,что бы грабить нищий народ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Финальная битва будет тогда, когда вороны будут клевать глаза у висящих на столбах ворах, коррупционеров и врагов Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это точно... И рогопильный. Вот если сравнивать наш народ с каким то животным,так вот нам бы подошло травоядное животное - вол. Тот самый на котором чумаки соль возили. Идеальный символ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сытник, когда уже ты перестанешь биться и работать начнёшь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо без справжнього суду його робота і дарма нікому не потрібна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не так важен антикоррупционный суд, как антикоррупционный президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное, не забыть всем судьям выдать носки по 300 грн.

А по сути. Неважно, как назвать новую, уже сбился со счета какую, антикоррупционную контору, если основной ее целью будет все та же имитация борьбы с коррупцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И опять говно в ступе!Я понимаю,что Сытник стал очень важный,даже говоря еле рот открывает но хотя бы перднуть он может?,конкретно,:кто мешает,как мешает,фамилия,должности?Опять срал-мазал,говно по стенкам,как базарная баба,вроде пиздаболов сырожи лещенко ,и говорящей елды-найема!Как он уже насьопи..ло,!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Больше судов больших и маленьких. Каждому украинцу по судье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Финальная битва кого с кем? Дон Кихота с ветряными мельницами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник - Цензор.НЕТ 409Ray‏ @Ray_net_ua 55 мин.55 минут назад
Правосудие по-украински. Судья Виктор Глиняный, снявший с розыска бандита Иванющенко, владеет 7 квартирами и 4 большими домами в Киеве.

"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник - Цензор.НЕТ 7012
 показать весь комментарий
Ответить
 
А какой суд нужен в Украине? Недавно опять перечитывал знаменитую книгу Гарднера: Адвокат Пэрри Мейсон и получал удовольствие от той,судебной системы,с которой знакомит нас авто.
Присяжные! Как много в этом слове и как сразу,убиваются две проблемы.
Присяжные,в открытом суде,под надзором судьи,отбираются защитой и обвинением из списка.....ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! То есть,сразу решается проблема мертвых душ на выборах.
Судья,не решает виновен обвиняемый или нет. Он только ведет процесс: Народ Штата Писькиных,,против мистера Попкина,обвиняемого в коррупции.
Вот обвиняемый и доказывает народу,а не судье,что он не виновен.
И народа,по окончанию,выносит вердикт: Виновен или не виновен мистер Попкин в коррупции.
Если да,виновен,то судья назначает срок согласно УК,если нет,штат за свой счет возместит обвиняемому расходы.
Правда просто? И обратите внимание,что рушится система коррупции в судах.
Взятки давать судье,смысла нет. Он не решает виновность подсудимых,а только ведет процесс.
И еще,присяжные,судят человека по.....СОВЕСТИ!!! Вы хоть сто раз кричите,что мол наш коррупционер,не очень то и нарушал закон,а если и нарушал,то блага для.......
А может и наоборот. Обвиняете человека,который защищад свой дом? И вроде кого-то там укокошил. Присяжные изучили вопрос и как судья не старался с прокурором,они по совести решили.....НЕ ВИНОВЕН!!! И все,человек свободен.
Почитайте книгу,не пожалеете. Может поймете,что надо делать с правосудием в Украине,которого нет. Тем более,книга художественная и рекомендована для юридических вузов в Штатах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рекомендована для внеклассного чтения.
Тема действительно больная. Представьте себе,что это именно вы,решаете вопрос пьяненького мажора,задавившего на пешепереходе мать троих детей.
Представили? Вот то-то. Хрен он у вас на свободу выйдет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти