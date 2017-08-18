 "Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
"У нас есть ряд дел, которые мы передали в суд, но после этого их тормозят. Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан Антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и далее практика это только подтвердила", - подчеркивает Сытник.
По его словам, должен быть создан институт, который будет "не только некоррумпированным, а независимым от других форм влияния, прежде всего, политического".
"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда. Год назад в Администрации президента вообще считали, что он нам не нужен. Впоследствии, под влиянием украинского общества и западных партнеров, этот вопрос превратился в дискуссию не о том, нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах", - добавил Сытник.
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Без такого суда толку не будет...
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какие навиные люди у нас живут!! ждут что власть в новый орган наберет тех кто ее посадит!! Мне нечего вам на это сказать. Ждите чуда раз с мозгами туго!!
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Битва за Браудера, конфликт НАБУ-ГПУ ни о чем не говорит?
Чи ты так, серануть и не смыть?...
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Это ж тебе не вырвать волосок из бороды Хоттабыча, и на следующее утро у тебя все честные: и суд, и процедура и подход...
Вот на такой переходный период и нужен АК суд... Кста, это нужно, в том числе, чтобы результат был, и Вы смогли оценить "работу по результату", ведь не секрет, что бОльшая часть дел херится именно в судах...
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АК суд - это одно из звеньев...Реформа вищої ради суддів, открытость и доступность судебных процессов, уголовные дела в отношении судей, которых сейчас хлопают пачками...Мы только в начале пути...Хоть все идет медленно и со скрипом, но результаты есть...Вся старая "гвардия" воров в мантиях сейчас линяет из судов пачками... А АК суд только придаст этому процессу ускорение. В любом случае, его создание ситуацию не ухудшит...
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заместительницы председателя одного из районных судов г. Днепра и судью этого же суда за получении взятки, которого за руку схватили аж в апреле.?
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Подивіться КПК, які справи підслідні НАБУ, це в тому числі посадові особи великих державних підприємств - там будуть аудити, експертизи, допити десятків людей, сотні документів. То скільки там буде томів?
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https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
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там же довга процедура, щоби справи щодо судді потрапила до суду треба пройти ВСП. Так, що можливо питання не до Ситника!
Ситника можна зрозуміти - судячи зі всього, він не має політичної підртимки тому й виносить на глядача. Але це моє припущення.
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Если гражданин точно знает о неотвратимости честного и справедливого покарания за содеянное, если гражданин знает о 100% -й справедливой защите его прав и интересов в суде, если мент и прокурор не пользуются принципом "а у нас в суде так проходит", направляя шитое белыми нитками дело, если адвокат ценится по профессиональным качествам, а не степени близости знакомства с судьей, все это и потащит за собой общество в страну вожделенного "правового государства"...Честные суды это залог всего - и экономических прав и свобод, и гражданских, и инвестиций и всего остального...
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Всеми силами саботирует создание антивирусы ионного суда?
Ворье хочет допить украинцев,как все 26 лет
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- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!
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А по сути. Неважно, как назвать новую, уже сбился со счета какую, антикоррупционную контору, если основной ее целью будет все та же имитация борьбы с коррупцией.
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Правосудие по-украински. Судья Виктор Глиняный, снявший с розыска бандита Иванющенко, владеет 7 квартирами и 4 большими домами в Киеве.
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Присяжные! Как много в этом слове и как сразу,убиваются две проблемы.
Присяжные,в открытом суде,под надзором судьи,отбираются защитой и обвинением из списка.....ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! То есть,сразу решается проблема мертвых душ на выборах.
Судья,не решает виновен обвиняемый или нет. Он только ведет процесс: Народ Штата Писькиных,,против мистера Попкина,обвиняемого в коррупции.
Вот обвиняемый и доказывает народу,а не судье,что он не виновен.
И народа,по окончанию,выносит вердикт: Виновен или не виновен мистер Попкин в коррупции.
Если да,виновен,то судья назначает срок согласно УК,если нет,штат за свой счет возместит обвиняемому расходы.
Правда просто? И обратите внимание,что рушится система коррупции в судах.
Взятки давать судье,смысла нет. Он не решает виновность подсудимых,а только ведет процесс.
И еще,присяжные,судят человека по.....СОВЕСТИ!!! Вы хоть сто раз кричите,что мол наш коррупционер,не очень то и нарушал закон,а если и нарушал,то блага для.......
А может и наоборот. Обвиняете человека,который защищад свой дом? И вроде кого-то там укокошил. Присяжные изучили вопрос и как судья не старался с прокурором,они по совести решили.....НЕ ВИНОВЕН!!! И все,человек свободен.
Почитайте книгу,не пожалеете. Может поймете,что надо делать с правосудием в Украине,которого нет. Тем более,книга художественная и рекомендована для юридических вузов в Штатах.
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Тема действительно больная. Представьте себе,что это именно вы,решаете вопрос пьяненького мажора,задавившего на пешепереходе мать троих детей.
Представили? Вот то-то. Хрен он у вас на свободу выйдет.
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