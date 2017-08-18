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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1926) суд (21433) Сытник (418)

 Идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда, - Сытник

сытник

Процесс создания Антикоррупционного суда можно будет начать уже осенью в случае принятия необходимого законодательства. А до лета 2018 года - суд может начать работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"У нас есть ряд дел, которые мы передали в суд, но после этого их тормозят. Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан Антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и далее практика это только подтвердила", - подчеркивает Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось. ИНФОГРАФИКА

По его словам, должен быть создан институт, который будет "не только некоррумпированным, а независимым от других форм влияния, прежде всего, политического".

"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда. Год назад в Администрации президента вообще считали, что он нам не нужен. Впоследствии, под влиянием украинского общества и западных партнеров, этот вопрос превратился в дискуссию не о том, нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах", - добавил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАБУ формируют подразделение, которое будет заниматься "оборонкой", - Сытник
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Почему молчат,что кум Порошенко- Луценко
Всеми силами саботирует создание антивирусы ионного суда?
Ворье хочет допить украинцев,как все 26 лет
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Журналисты тут при чём? Порошенко с Луценко не кумовья. Жена Порошенко и Луценко крестили ребёнка Стеця.
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Только те люди, которых власть очень боится, не подпускает их к средствам массовой информации и лишает гражданства, достойны нашего выбора. Ведь тем самым власть сама невольно подсказывает, кого нужно выбирать!
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Если бы народ что-то решал, его бы до выборов не допускали.
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В Україні є
- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?

У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!


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Не надоело плодить новых дармоедов. Вон уже скоко наплодили!! Почему в мире нет антикорупционных судов а у нас без этого никак?!! Почему просто не реформировать судебную систему ВСЮ почему типа справедливый суд токо для избраных!!
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если в государстве с таким трудом создаются все эти антикоррупционные механизмы, то значит в этом государстве полный бардак и анархия и отвечает за все это глава государства
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В Украине анархия,Порошенко и Аваков поддерживают хаос,что бы грабить нищий народ
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Финальная битва будет тогда, когда вороны будут клевать глаза у висящих на столбах ворах, коррупционеров и врагов Украины!
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Это точно... И рогопильный. Вот если сравнивать наш народ с каким то животным,так вот нам бы подошло травоядное животное - вол. Тот самый на котором чумаки соль возили. Идеальный символ!
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Сытник, когда уже ты перестанешь биться и работать начнёшь?
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Бо без справжнього суду його робота і дарма нікому не потрібна.
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Не так важен антикоррупционный суд, как антикоррупционный президент.
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Главное, не забыть всем судьям выдать носки по 300 грн.

А по сути. Неважно, как назвать новую, уже сбился со счета какую, антикоррупционную контору, если основной ее целью будет все та же имитация борьбы с коррупцией.
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Больше судов больших и маленьких. Каждому украинцу по судье.
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Финальная битва кого с кем? Дон Кихота с ветряными мельницами?
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"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник - Цензор.НЕТ 409Ray‏ @Ray_net_ua 55 мин.55 минут назад
Правосудие по-украински. Судья Виктор Глиняный, снявший с розыска бандита Иванющенко, владеет 7 квартирами и 4 большими домами в Киеве.

"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда", - Сытник - Цензор.НЕТ 7012
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А какой суд нужен в Украине? Недавно опять перечитывал знаменитую книгу Гарднера: Адвокат Пэрри Мейсон и получал удовольствие от той,судебной системы,с которой знакомит нас авто.
Присяжные! Как много в этом слове и как сразу,убиваются две проблемы.
Присяжные,в открытом суде,под надзором судьи,отбираются защитой и обвинением из списка.....ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! То есть,сразу решается проблема мертвых душ на выборах.
Судья,не решает виновен обвиняемый или нет. Он только ведет процесс: Народ Штата Писькиных,,против мистера Попкина,обвиняемого в коррупции.
Вот обвиняемый и доказывает народу,а не судье,что он не виновен.
И народа,по окончанию,выносит вердикт: Виновен или не виновен мистер Попкин в коррупции.
Если да,виновен,то судья назначает срок согласно УК,если нет,штат за свой счет возместит обвиняемому расходы.
Правда просто? И обратите внимание,что рушится система коррупции в судах.
Взятки давать судье,смысла нет. Он не решает виновность подсудимых,а только ведет процесс.
И еще,присяжные,судят человека по.....СОВЕСТИ!!! Вы хоть сто раз кричите,что мол наш коррупционер,не очень то и нарушал закон,а если и нарушал,то блага для.......
А может и наоборот. Обвиняете человека,который защищад свой дом? И вроде кого-то там укокошил. Присяжные изучили вопрос и как судья не старался с прокурором,они по совести решили.....НЕ ВИНОВЕН!!! И все,человек свободен.
Почитайте книгу,не пожалеете. Может поймете,что надо делать с правосудием в Украине,которого нет. Тем более,книга художественная и рекомендована для юридических вузов в Штатах.
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Рекомендована для внеклассного чтения.
Тема действительно больная. Представьте себе,что это именно вы,решаете вопрос пьяненького мажора,задавившего на пешепереходе мать троих детей.
Представили? Вот то-то. Хрен он у вас на свободу выйдет.
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Створення антикорупційного суду може затягнутися на довгі роки. Крім того, немає ніяких гарантій в тому, що рішення цих судів будуть відповідати вимогам громадськості в боротьбі з корупцією. Пора піти тим самим шляхом, що і США і законодавчо обирати суддів з можливістю відкликання. Так само, як і інших обраних народом України представників влади. Без винятку.
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Светлана Якименко. НАБУ на кого-то из ваших следствие завело, раз вы заговорили о ккачестве?
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"нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах", ------ А чи буде такий суд самостійною структурою?
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як же вони дістали з цими судами. Самі бездарі тільки плодять корупцію, за закриття(відкриття) справ гроші заколачують і ще сміють про ці суди мову заводити
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финальная битва - отошли смс на номер за своего кандидата
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есть одна идея как бороться с коррпц еще и денег на этом зарабатывать.
и не нужен такой большой штат высокооплач. спецов./судей/прокуроров.

все что нужно это - колизей арена.
запускать туда двух пойманных деятелей и все как в РИ.
добавить трансляцию, тотализатор - профит.
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можно но только согласно списку, как обычно, из кондитерского цеха. :D

то есть выборы есть, но выбора нет.
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От, якби вони хоч корупцію в армії розслідували, це було би хоч якимось показником їх ефективності. В нас оборонка наскрізь вражена корупцією, але нікого це не хвилює
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Пока они будут волындаться с этой темой типа "нужен, не нужен, как создать и кого туда назначить" пройдёт как минимум годик и наш однотуровый пряник соберется на второй срок пролезать и к тому времени всех мохнорылых депутатишек в зраде прижмёт к ногтю с помощью югика цепного и всей гпу, и под себя Конституцию положит как пьяную девку и сделает то о чём мечтал но так и не смог сделать витька страус - получит ручную верховную зраду готовую голосовать за любые изменения к этой самой Конституции и хоть за пожизненное царствование великого барона. Вот тогда уже на@рать ему будет на это набу и на антикоррупционный суд, тогда нам придётся уже народные суды линча организовывать и вешать эту шоблу на столбах без всяких судов.
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Уже витратили купу ресурсів на антикорупційне Бюро, а вони і п'ятої частини усіх фінансових затрат не повернули збиткові виявились
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НАБУ -сама корумпована організація в Україні, не варто до їх рекомендацій особливо прислухатись
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Тебе порохососска пора в будку петра................................
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СЫТНИК!!! СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ШО БЕЗ ПОМОЩИ АМЕРИКИ И ЗАПАДА, ЭТУ КОРРУПЦИОННУЮ МРАЗЬ, ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛИГАРХОВ И КРЫШУЕМУЮ ПОРОШЕНКО, САМОСТОЯТЕЛЬНО: НАБУ И САП - НЕ СМОГУТ ПОБОРОТЬ !!!

ПОЭТОМУ: АМЕРИКА И ЗАПАД - ДОЛЖНЫ ПОСТАВИТЬ ПРЕСТУПНУЮ КОРРУПЦИОННУЮ ШОБЛУ И ПОРОШЕНКО В БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ТАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ: ПРЕКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАЯ ВСЕХ ПРОГРАММ, ДО СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНИ НЕ СМОГУТ ВОРОВАТЬ, ПОСКОЛЬКУ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ЖИТЬ ПО ОГРАНИЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ.

ВЕДЬ, СУЩЕСТВЕННО, СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - ОНИ НЕ СМОГУТ, ВВИДУ СЕРЬЕЗНЫХ ОПАСЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА.



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Распиши как антикорупционный суд в котором будут сидеть те же судьи что сидят сейчас остановит ПЕЦЮ и КОМПАШКУ от воровства!!
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ТЫ ПОРОХОБОТ А ПОТОМУ ОБЬЯСНЯТЬ ТЕБЕ ШОТА БЕСПОЛЕЗНО.

ДЛЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СУДЕЙ СОВСЕМ ДРУГОЙ ПРИНЦИП ОТБОРА.

ПОСМОТРИ КАК ПРЕСТУПНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ НАБУ И САП КОТОРЫЕ ТОЖЕ СОЗДАВАЛИСЬ ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ ОТБОРА.

ВОТ ПОЭТОМУ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО ТАК БОИТСЯ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ ВАС ЦЕЛОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ ПРИГНАЛИ НА ЭТУ ТЕМУ.

ТВОИ НЫНЕШНИЕ СУДЫ - НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ К АНТИКОРРУПЦИОННОМУ СУДУ.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - ЭТО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СУД ПО КОРРУПЦИИ.

ТАМ УЖЕ НЕ БУДЕТ ЛАЗЕЕК ОСВОБОЖДЕНИЕ НА СВОБОДУ ПОД ЗАЛОГ ПРОЩЕ ГОВОРЯ ОТКУП.

А БУДУТ ПРОПИСАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ, ЗА СОВЕРШЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ИМЕННО ЭТОГО И БОИТСЯ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО!!!



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Вообще то суд судит на основании законов! и даже если будет новый суд но в законе есть лазейки то суд ничего сделать не сможет. Насчет отбора не смеши! как и что отбиралось все всё видели ну кроме тебя бедненького!! И последнее замечание почему такого суда нигде нет (в других странах) раз он такой необходимый, почему Украине опять нужно изобретать велосипед место того чтобы использовать проверенные методы и способы которые хорошо работают в других странах!!
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НУ И ШО ТЫ ПОРХАТОБОТ УВИДЕЛ ВО ВРЕМЯ ОТБОРА?

НЕДОВОЛЬСТВО РАБОТОЙ НАБУ И САП СО СТОРОНЫ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ - ИМЕННО ЭТА ОЦЕНКА, САМЫМ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОТБОРА!!!

А НЕ МНЕНИЯ ПОДОНКОВ ПОРОХОБОТОВ ПИШУЩИХ ПО МЕТОДИЧКЕ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ.

Создание антикоррупционного суда - потребность стран с высоким уровнем коррупции.


Всего в мире существует около 20 государств, которые отделили судебное разбирательство коррупционных дел от всех остальных.

Идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда, - Сытник - Цензор.НЕТ 2801
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Что то я не вижу среди тех стран что ты нарисовал ни Америки ни Германии... так то что в Уганде есть такой суд для меня не показатель мы что строим Уганду?!! А что я увидел в конкурсе отбора то ты уже и забыл. Ну если хочешь можешь почитать ЛИНК может что то и дойдет а может и нет
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ТЕМА: НЕ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦОННОГО СУДА - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ЭТОЙ ВОРОВCКОЙ УБЛЮДОЧНОЙ ШОБЛЫ И ОФФШОРНОГО БАРЫГИ.

ПОЭТОМУ, СНОВА ПО ТЕМЕ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА ПОЯВИЛОСЬ ОГРОМНОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ.

БОИТСЯ МЕРЗКАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ!!!

ЭТО ГОВОРИТ О СРОЧНОЙ НЕОХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА!!!



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Вопрос написан выше, распиши по пунктам чтобы так сказать и другие люди поверели в счатье от нового 120го суда, млять мало у нас судов!!
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НА ТВОЙ ВОПРОС - ВЫШЕ, НАПИСАН ОТВЕТ - ВЫШЕ.

НО, ТАКИЕ КАК ТЫ ПОРОХОБОТЫ, ПИШУШИЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - НИКОГДА ЭТОГО НЕ ПОЙМУТ.



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А в НАБУ кого понабирали? Вчорашніх мєнтівських-прокурорських
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Почему это битва, если все за то, чтобы бороться с коррупцией? Особенно Харант, АП и его кум Луцик.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИдет финальная битва за создание Антикоррупционного суда, - Сытник
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