 Идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
"У нас есть ряд дел, которые мы передали в суд, но после этого их тормозят. Результаты деятельности НАБУ не будут иметь смысла, если не будет создан Антикоррупционный суд. У меня с самого начала было убеждение, что нам нужен такой суд, и далее практика это только подтвердила", - подчеркивает Сытник.
По его словам, должен быть создан институт, который будет "не только некоррумпированным, а независимым от других форм влияния, прежде всего, политического".
"Сейчас идет финальная битва за создание Антикоррупционного суда. Год назад в Администрации президента вообще считали, что он нам не нужен. Впоследствии, под влиянием украинского общества и западных партнеров, этот вопрос превратился в дискуссию не о том, нужен ли такой суд, а о том, будет ли это полностью самостоятельная структура или отдельная палата в действующих судах", - добавил Сытник.
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Всеми силами саботирует создание антивирусы ионного суда?
Ворье хочет допить украинцев,как все 26 лет
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- антикорупційне бюро
- антикорупційний комітет
- антикорупційна прокуратура
- антикорупційна платформа
- головне управління по боротьбі з корупцією (підрозділ К)
Я нічого не забув?
У майбутньому українські корупціонери будуть називатись антикорупціонерами! А чому в майбутньому? Майбутнє вже настало!
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А по сути. Неважно, как назвать новую, уже сбился со счета какую, антикоррупционную контору, если основной ее целью будет все та же имитация борьбы с коррупцией.
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Правосудие по-украински. Судья Виктор Глиняный, снявший с розыска бандита Иванющенко, владеет 7 квартирами и 4 большими домами в Киеве.
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Присяжные! Как много в этом слове и как сразу,убиваются две проблемы.
Присяжные,в открытом суде,под надзором судьи,отбираются защитой и обвинением из списка.....ИЗБИРАТЕЛЕЙ!!! То есть,сразу решается проблема мертвых душ на выборах.
Судья,не решает виновен обвиняемый или нет. Он только ведет процесс: Народ Штата Писькиных,,против мистера Попкина,обвиняемого в коррупции.
Вот обвиняемый и доказывает народу,а не судье,что он не виновен.
И народа,по окончанию,выносит вердикт: Виновен или не виновен мистер Попкин в коррупции.
Если да,виновен,то судья назначает срок согласно УК,если нет,штат за свой счет возместит обвиняемому расходы.
Правда просто? И обратите внимание,что рушится система коррупции в судах.
Взятки давать судье,смысла нет. Он не решает виновность подсудимых,а только ведет процесс.
И еще,присяжные,судят человека по.....СОВЕСТИ!!! Вы хоть сто раз кричите,что мол наш коррупционер,не очень то и нарушал закон,а если и нарушал,то блага для.......
А может и наоборот. Обвиняете человека,который защищад свой дом? И вроде кого-то там укокошил. Присяжные изучили вопрос и как судья не старался с прокурором,они по совести решили.....НЕ ВИНОВЕН!!! И все,человек свободен.
Почитайте книгу,не пожалеете. Может поймете,что надо делать с правосудием в Украине,которого нет. Тем более,книга художественная и рекомендована для юридических вузов в Штатах.
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Тема действительно больная. Представьте себе,что это именно вы,решаете вопрос пьяненького мажора,задавившего на пешепереходе мать троих детей.
Представили? Вот то-то. Хрен он у вас на свободу выйдет.
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и не нужен такой большой штат высокооплач. спецов./судей/прокуроров.
все что нужно это - колизей арена.
запускать туда двух пойманных деятелей и все как в РИ.
добавить трансляцию, тотализатор - профит.
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то есть выборы есть, но выбора нет.
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ПОЭТОМУ: АМЕРИКА И ЗАПАД - ДОЛЖНЫ ПОСТАВИТЬ ПРЕСТУПНУЮ КОРРУПЦИОННУЮ ШОБЛУ И ПОРОШЕНКО В БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
ТАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ: ПРЕКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАЯ ВСЕХ ПРОГРАММ, ДО СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНИ НЕ СМОГУТ ВОРОВАТЬ, ПОСКОЛЬКУ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ЖИТЬ ПО ОГРАНИЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ.
ВЕДЬ, СУЩЕСТВЕННО, СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - ОНИ НЕ СМОГУТ, ВВИДУ СЕРЬЕЗНЫХ ОПАСЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА.
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ДЛЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СУДЕЙ СОВСЕМ ДРУГОЙ ПРИНЦИП ОТБОРА.
ПОСМОТРИ КАК ПРЕСТУПНАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ НАБУ И САП КОТОРЫЕ ТОЖЕ СОЗДАВАЛИСЬ ПО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ ОТБОРА.
ВОТ ПОЭТОМУ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО ТАК БОИТСЯ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ ВАС ЦЕЛОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ ПРИГНАЛИ НА ЭТУ ТЕМУ.
ТВОИ НЫНЕШНИЕ СУДЫ - НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ К АНТИКОРРУПЦИОННОМУ СУДУ.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - ЭТО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СУД ПО КОРРУПЦИИ.
ТАМ УЖЕ НЕ БУДЕТ ЛАЗЕЕК ОСВОБОЖДЕНИЕ НА СВОБОДУ ПОД ЗАЛОГ ПРОЩЕ ГОВОРЯ ОТКУП.
А БУДУТ ПРОПИСАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ, ЗА СОВЕРШЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ИМЕННО ЭТОГО И БОИТСЯ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО!!!
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НЕДОВОЛЬСТВО РАБОТОЙ НАБУ И САП СО СТОРОНЫ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ - ИМЕННО ЭТА ОЦЕНКА, САМЫМ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОТБОРА!!!
А НЕ МНЕНИЯ ПОДОНКОВ ПОРОХОБОТОВ ПИШУЩИХ ПО МЕТОДИЧКЕ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ.
Создание антикоррупционного суда - потребность стран с высоким уровнем коррупции.
Всего в мире существует около 20 государств, которые отделили судебное разбирательство коррупционных дел от всех остальных.
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ТЕМА: НЕ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦОННОГО СУДА - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА ДЛЯ ЭТОЙ ВОРОВCКОЙ УБЛЮДОЧНОЙ ШОБЛЫ И ОФФШОРНОГО БАРЫГИ.
ПОЭТОМУ, СНОВА ПО ТЕМЕ СОЗДАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА ПОЯВИЛОСЬ ОГРОМНОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ.
БОИТСЯ МЕРЗКАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ ОКАЗАТЬСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ!!!
ЭТО ГОВОРИТ О СРОЧНОЙ НЕОХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА!!!
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НО, ТАКИЕ КАК ТЫ ПОРОХОБОТЫ, ПИШУШИЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - НИКОГДА ЭТОГО НЕ ПОЙМУТ.
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