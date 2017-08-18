 Кабмин планирует на 25% уменьшить соцнормы пользования газом

Согласно проекту решения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму предлагается снизить с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя - с 7,1 до 5,4 куб. м, а с газовым водонагревателем - с 14 до 10,5 куб. м.
В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц, указано в проекте решения.
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Шустера там Зимбабве(очередной стратегический партнер) не ищет?
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шас папедуны набегут, лайкать начнут
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- Навіщо воно вам? У вас же немає моря!
- Ну й що? -здивувалися словаки. - У вас же є Міністерство культури.
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Уже влетело??
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читай комент нижу
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Чехия и Словакия - 2 разных страны.
По ходу Ваш куратор еще с красной армии))))
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Уменьшайте еще на +25%
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а в масштабах страны?
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Как там, с миру по нитке - олигарху на мерседес.
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Нечего абы кому покупать электроэнергию по 70 коп
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хитровы баные и власть, вещи не совместимые
каждый день
макать
каждый день
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Может пора этого гандона поднесить за яйца?
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А ведь что предлагают то..??
Предлагают что теперь люди при отсутствии газового счетчика при наличии газовой плиты и центрального отопления будут платить не за 4.4 куба газа...а всего за 3.3 куба....
В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя - не за 7,1 кубов а за 5,4 куб. м, а с газовым водонагревателем - не за 14 кубов а за 10,5 куб. м.
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И это постановление касается именно тех у кого нет счетчика.....
Во всех остальных случаях люди платят по счетчику....
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Просто раньше им начисляли к примеру газа 4.4 куба...и субсидировали эти деньги...а теперь начислят 3,3 куба и субсидируют эти деньги....
Вот и все....
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Нет поводов для истерики....
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Ответ очевиден: любой упырь, дорвавшийся до власти, стремиться присвоить как можно большую часть ранее созданного общественного продукта.(с)
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А нормальным людям все понятно....расходы на газ у людуй у который не установлен счетчик снижаются....
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