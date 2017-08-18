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 Политика Украины
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Все про:Газ (8791) Кабмин (10476) субсидия (337)

 Кабмин планирует на 25% уменьшить соцнормы пользования газом

жкх газ отопление отопительный сезон газоснабжение

Социальные нормы пользования газоснабжением могут быть снижены на 25%, соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабинета министров Украины в пятницу.

Согласно проекту решения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму предлагается снизить с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя - с 7,1 до 5,4 куб. м, а с газовым водонагревателем - с 14 до 10,5 куб. м.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство планирует установить учет доходов граждан при назначении субсидии за полгода, а не год

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц, указано в проекте решения.


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Главное Михо выгнать!
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Шустера там Зимбабве(очередной стратегический партнер) не ищет?
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ошеломительная..и глубочайшая системная реформа..а, шо не видно..?
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цэ точно, уря цэ перемога, любимое правительство думает, заботится о нас
шас папедуны набегут, лайкать начнут
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Это также, как заявляет, что не повысит пенсионный возраст.
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и также, как заявляет, что строят новые дороги
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Для получения достойной пенсии сорок лет стажа нужно будет иметь и зарплату программиста получать..!
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В Словаччині вирішили утворити Міністерство морського флоту. У Москві страшенно здивувалися.
- Навіщо воно вам? У вас же немає моря!
- Ну й що? -здивувалися словаки. - У вас же є Міністерство культури.
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Спалил анекдот и удалил первый пост.
Уже влетело??
-
читай комент нижу
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У вас методичка старая...ей лет эдак уже под 30.
Чехия и Словакия - 2 разных страны.

По ходу Ваш куратор еще с красной армии))))
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Я не в курсе ваших шуток, но вот Монголия имеет морской статус. Это реально смешно. Словакия хоть через Дунай попадает в море
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Смішно - це коли Україна, маючи вихід до всіх морських акваторій, сидить спиною до моря та всіляко ігнорує мореплавство (крім Одеси і Марика, звичайно, а решта тут - http://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:32.1/centery:45.5/zoom:6 )...
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Ради жизни по-новому готовы терпеть!
Уменьшайте еще на +25%
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"Реформы" продолжают радовать своей оригинальностью. Пока кабмин не запланировал предложить каждому четвертому украинцу застрелиться, пора бы сократить их.
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не сильно удивлюсь если будут усиленно пропихивать эвтаназию..
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Когда то у меня не было счетчика на газ в квартире и после отключения, для профилактики, горячей воды, они мне выставляли дополнительную сумму за газ. Я звоню в горгаз и спрашиваю, мол почему? И какое отношение имеет горгаз до горячей воды? Сказали, у вас воды горячей не было... Я говорю, на дворе 21 век и никакой дурак не греет кастрюли на плите, а пользуется электробойлером, они говорят, мы ничЁ не знаем платите и УсЁ тут . Дело копеешное, как для одной квартиры, а в масштабах страны барыши для газовиков огромнейшие...
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и у меня копеечная разница, выставленная за горяч воду 1400гр и реально по счт 80гр
а в масштабах страны?
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Как сказал Рева все потому, что украинцы много едят, по-этому, для того чтобы меньше готовили нужно снижать нормы по газу.
Как там, с миру по нитке - олигарху на мерседес.
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Народ планирует на 25% уменьшить предложившего уменьшить соцнормы пользования газом
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И нужно еще уменьшить нормы кушать. Отчего и уменьшатсяя нормы какать. Покращення так покращення. Чтобы не строить дороги нужно еще поднять цены на бензин и на автомобили.
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Предлагаю еще снизить социальную норму с 100 кВт-час до 10 кВт-час.
Нечего абы кому покупать электроэнергию по 70 коп
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уже четыре года нам вешают лапшу на уши! а аппетиты свои вы уменьшить не хотите?
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Ни мытьем,так катаньем.) Из серии: нет денег на хлеб, жрите икру, нищеброды...
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Ось пазл і склався. Так можна і не збільшувати ціну на газ для пересічного громадянина. Норму зменшили що автоматично збільшує платню. От молодці!!! Як у жарті: щоб корова давала більше молока і менш їла її треба частіше доїти та менш кормити.
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надо любых бабушек, мордочками макать ежедневно, шо котят, вырабатывать естественный рефлекс
хитровы баные и власть, вещи не совместимые

каждый день
макать
каждый день
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Каких бабушек? Все вопросы к тем, кто привел эту шоблу к власти. Или уже забыли?
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люби бабушки, являются частью, важной частью аферы под названием выборы
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Все очень просто. Правительство "расписывает" сумму повышения пенсий с октября , ( и уже поднятую минимальную заплату) что бы их полностью компенсировать. Вроде как повысят в один карман, а из другого заберут. Зато про свое "покращення" будут трубить по всем углам.. Для лохов..
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подельники куйла в Украине-"газа нет.но вы держитесь бляяяяяя"
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Абсолютно нормальные нормы. У меня в доме, где постоянно проживает 2-3 человека, а на выходных 4-6, в месяцы, когда только пользуемся плитой, и получается 4-5 кубов на ВСЕХ, а не на одного человека.
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А я, например, хлеб вообще не ем. Пох если будет цена 50-100 грн. за буханку. О чем это я? А о том, что нех свой опыт переносить на всех остальных, жизнь других людей может кардинально отличаться от твоей.
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Не спугни-у него в методичке написано,что 1 куб на месяц/на человека-этого хватит,чтобы раз в неделю чай нагреть.Больше рабам не положено.
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Держи печеньку, зрадофил заработал. А если серьезно, то не тупи, я писал не про 1 куб, а про предложенную норму, которая больше 3.
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Печеньку Рошен такие как ты зарабатывают,сходи возьми у куратора.Ты писал?-----(((постоянно проживает 2-3 человека, а на выходных 4-6..... получается 4-5 кубов на ВСЕХ)))----сумеешь посчитать,сколько это кубов на одного получается?Или пишешь,а что пишешь-не читаешь?Тупо копипастишь?
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Это у моей семьи столько получается, а норму предлагают в 3 раза больше, поэтому я и считаю, что норма вполне нормальная.
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Молодец. Я хлеб тоже ем исключительно с супами/борщами и лишь с некоторыми салатами. И речь тут не о цене, а о том, что сжечь одной плитой газа, скажем 15 кубов на 4 человек в месяц - это надо чтобы конфорки горели почти постоянно.
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Не нормальные нормы,-с колонкой 14 кубов хватало со скрипом,10.5 кубов- Не хватит,то есть в субсидию,что сверху 10.5 кубов не войдёт,отсюда выходит,что будут снимать последнюю рубашку с малообеспеченых,суки позорные,только и думают как народ под плинтус загнать....
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А если ваще не готовить на плите,то и газа не надо будет.
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Согласен. Но как-то без плиты пока не получается.
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Їжа із ресторану? Літо, консервація! Мяко кажучи, не фантазуйте!
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Видите как все просто и никакого повышения тарифов. Просто взять в руки наперстки, а лохторат схавает.
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Нас жизнь удивляет каждый день, а сейчас ошеломила, вроде не много, но если сука там и там стало дорого, то в кошельке пусто. Можно действительно жрать надо меньше в пять раз, только из-за экономии не ходить как бомж вонючий на работу.
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Власть существует сама по себе и только для того, чтобы самообогащаться. А мы там ни при чем...
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Пакращуемся))))) Семимильными шагами. Кстати,когда уже будет опубликован адрес для доносов на тех,кто продолжает много есть?
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А меня интересует когда в социальный хлеб начнут добавлять мышьяк?
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слава Богу,что у меня хлебопечка и я сама хлеб уже лет пять пеку )))) А то так бы и задумалась - покупать или нет.
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Это Рева придумал, тот который считает, что украинцы много едят?
Может пора этого гандона поднесить за яйца?
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Слишком жарко зимой в квартирах? Это потому, что много жрем!
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стесняюсь спросить - а не много ли украинцы пьют воды, моются и ходят в туалет?...
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Занятная истерика...
А ведь что предлагают то..??
Предлагают что теперь люди при отсутствии газового счетчика при наличии газовой плиты и центрального отопления будут платить не за 4.4 куба газа...а всего за 3.3 куба....

В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя - не за 7,1 кубов а за 5,4 куб. м, а с газовым водонагревателем - не за 14 кубов а за 10,5 куб. м.
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Счётчик обязан быть у всех,не надо манипулировать...
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Счетчик обязан быть...но стоит далеко не у всех.....
И это постановление касается именно тех у кого нет счетчика.....
Во всех остальных случаях люди платят по счетчику....
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Забываешь о самой существенной стороне проблемы-пенсионеры,инвалиды,больные и их субсидии,нормы в которых напрямую влияют на оплату.С этих и снимут последнюю шкуру
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Ничего с них не снимут....
Просто раньше им начисляли к примеру газа 4.4 куба...и субсидировали эти деньги...а теперь начислят 3,3 куба и субсидируют эти деньги....
Вот и все....
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Та ты шо?????То есть,я правильно понял-если у человека пенсия 1400,и субсидию уменьшат на 100 кубов,заставив его из пенсии выплатить 700 гривен-то это только на благо этого человека и никаких ухудшений нет?Ты не родня с тем,что говорил "Украинцы много едят"?Так как по твоим заявкам-"Украинцы много греются"
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Расходы бюджета ниже...доходы горгаза тоже...вот в принципе и все.....
Нет поводов для истерики....
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Та ты шо??????Расходы бюджета перераспределятся в пользу нуждающихся-КМ,ВР,АП и прочие ГПУ?И станут ниже?Смешной анекдот,спасибо.А Горгаз схренали приплел,если человек все равно будет потреблять газ,но только платить за него из нищенской пенсии или пособия
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Для людей расходы станут ниже....затраты на компенсацию станут нирже...все остальное это плод вашего больного воображения....
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Главным бенефициаром режима является паразитический класс чиновников. Власть для них главный экономический актив. Цель обладания властью - скорейшая ее монетизация. А как можно обогатиться в максимально короткие сроки, учитывая, что обладание властью ограничено по времени.
Ответ очевиден: любой упырь, дорвавшийся до власти, стремиться присвоить как можно большую часть ранее созданного общественного продукта.(с)
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А что собственно плохого вы увидели в снижении этих норм потребления газа..???
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Нет...я более чем уверен что основная масса украинцев это умные люди...таких как вы мизер....
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Это тема для зрадоботов и всепропальщиков...которые слабо представляют себе что вообще предлагает кабмин.....
А нормальным людям все понятно....расходы на газ у людуй у который не установлен счетчик снижаются....
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Это священное слово - ГАЗ, у адептов зрады сносит крышу и они нифига уже не соображают.
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Гройсман показав пальчика олігархам і на всю країну заявив, що підвищення цін на газ не буде. Він дотримався свого слова. Але рівень субсидії зменьшив, тобто, киданув найвразливіші верстви населення. Ай да Гройсман, ай да сукин син ! Щоб ти падлюка прожив на мою зарплату. !
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Я з голоду не помираю, але газу спалюю щомісячно 6 куб.м (при нормі 4,4). Майже не користуюсь духовкою, не тому, що економлю, а здоров'я ради (здебільшого все варю).Куди ще зменшувати?
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В туалет еще ходишь?Вот когда не будешь-тогда и норма нормальная будет
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У меня нет духовки и газовой колонки -- одна врезная плита -- --- нагорает с их новыми газовыми счетчиками до 15 куб . в месяц -- три человека --пенсионеры . Хочется спросить --- из 20 млрд кубов добычи украинского газа ( по Конституции --они мои -- как и недра и ископаемые все ) где моя доля ??? Или вы бля забыли Конституцию ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин планирует на 25% уменьшить соцнормы пользования газом
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