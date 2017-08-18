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 Теракт в Барселоне: полиция задержала третьего подозреваемого

теракт барселона

Задержание было проведено в городе Риполь провинции Жирона в Каталонии.

Полиция Каталонии задержала третьего подозреваемого в рамках расследования теракта в центре Барселоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом правоохранители сообщили в своем Twitter.

По данным ведомства, задержание было проведено в городе Риполь провинции Жирона в Каталонии.

Читайте также: Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.


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Всё настолько очевидно, что даже комментировать не хочется. Трудно смотреть на потомков тех, кто выгнал эту муслимскую заразу и спас Европу от этих дикарей, а сейчас охмуренные левацкой пропагандой о «толерастии» и «мультикультуризме» вынуждены озираться по сторонам…
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Valera Butov - хе-хе..., испанцы сначала евреев выгнали.. - полистай историю.
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И не только испанцы. Причем с исконно еврейских же земель, да.
А римляне вообще Карфаген с землей сровняли (карфагеняне потомки финикийцев а финикийцы ..ну вы поняли)
И ШО ?
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Испания проводит расследование "деятельности" уголовных дружков Окурка, плюс недавно там накрыли кучу собственности дяди сирийского жирафа. А он все ждет... с "оливковой ветвью", чтобы его заметили и пригласили совместно сражаться с террористами.
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Бусик 1, водитель 1 - задержали уже 3их.
Скоро с поличным возьмут весь штат автозавода
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В Барселоне не довольны миграционной политикой страны и Барселона не раз заявляла об отделении от Испании. ... и тут теракт , совпадение, не думаю.
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Поступил вопрос - Почему именно Барселона? С чем это связано?
Это ни с чем не связано. Абсолютно.
Город может быть абсолютно любой - Париж, Ницца, Лондон, Брюссель, Барселона и тд. ИГИЛ (который управляется из Москвы) проводит теракт, берет на себя ответственность либо не берет, но оставляет следы (не важно). Далее следует заявление из РФ - Запад должен привлечь РФ для борьбы с международным терроризмом, ведь у РФ есть рычаги влияния на ИГИЛ (так они говорят Западу и это, естественно, правда). Далее Запад говорит - ОК, помогайте. Далее РФ говорит- А как же мы вам поможем, если вы на нас санкции постоянно накладываете?
Всё. Круг замкнулся.
Простая схема из 90-х.
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Інформаційна котака

Після того, як інформація про теракт у Барселоні почала поширюватися в мережі, користувачі Twitter ініціювали флешмоб: вони закликали не викладати фото з місця події в мережу й таким чином не надавати терористам інформацію про постраждалих, наслідки атаки та пересування поліції. Також у Twitter закликають виявити повагу до жертв теракту й не публікувати їх фото в мережу. Натомість люди постять фото котів з хештегами #Barcelona та #lasRamblas й словами підтримки.


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеракт в Барселоне: полиция задержала третьего подозреваемого
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