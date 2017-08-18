 От непрозрачного распределения вагонов "Укрзализныцей" горно-металлургический комплекс теряет $1,2 млрд в год, - "Укрметаллургпром"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uaprom.info, об этом сообщил глава Ассоциации Александр Каленков. Он также приветствовал поручение премьер-министра Владимира Гройсмана навести порядок в этом вопросе.
"Я очень рад, что премьер-министр уделил этому внимание, поскольку это проблема его уровня по своему масштабу и воздействию на промышленность страны, на ГМК и на всю экономику. Действительно, существует коррупционная схема, дискриминационный подход к распределению вагонов "Укрзализныци". За распределение вагонов берутся деньги. По нашей информации, от тысячи до двух тысяч за вагон. Но убытки, которые наносятся чиновниками УЗ, значительно больше. Уже в августе мы оцениваем, что потери от такой политики железных дорог для ГМК составили порядка $100 млн.", - сказал он в эфире одного из телеканалов.
По его словам, чиновники УЗ, превышая свои полномочия, зарабатывают деньги на распределении вагонов, нанося ущерб отрасли, которая многократно на порядок превышает даже те деньги, которые они напрямую себе зарабатывают в карман.
"Мы очень надеемся, что новый руководитель УЗ (Евгений Кравцов. - Ред. ) все таки обратит внимание на приоритеты, которые расставляет премьер-министр. И что для нас важно - это проблема, которая может быть решена в очень сжатые сроки, достаточно операционного решения. Очень простая схема: перевозчики, грузоотправители обеспечиваются вагонами "Укрзализныци" на уровне средней доли УЗ на рынке полувагонов Украины, т.е. около 35-40%", - отметил Каленков.
Глава "Укрметаллургпрома" также сообщил, что когда грузоотправители не получают заявленные вагоны УЗ, они вынуждены в срочном порядке искать вагоны со стороны.
"Иногда это получается, иногда нет. Поэтому или вагоны втридорога покупаются, или же просто грузы не отправляются вовремя. Поэтому ГМК терпит крайне значительные убытки", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, каков размер этих убытков, Каленков сообщил, что по августу они уже составят $100 млн., по году - $1,2 млрд.
"И нужно понимать, что мы потеряли предприятия на неконтролируемой территории. Сейчас за 7 месяцев мы имеем минус 18% в производстве стали, это порядка 2 млн тонн. Мы говорим о фактически $2 млрд по году валютных поступлений. Это уже значительно. Сейчас нам нужно перекрыть недопоставки стали с тех предприятий увеличением производства на контролируемой территории. Это можно сделать только, если инфраструктура не будет нас подводить. К сожалению, последние год-полтора инфраструктура - это узкое место. Мы не производим и не можем поставить свою продукцию не из-за того, что мы не можем продать. А из-за того, что мы не можем вовремя погрузить, перевезти и так далее. Это большая проблема была и с прошлым руководством УЗ. Я надеюсь, что нынешнее руководство железных дорог поставит себе в приоритет нашу отрасль, поскольку недооценивать ее нельзя. Это треть всего промышленного производства, а если брать смежные отрасли и так далее - фактически половина всего производственного комплекса страны. И наряду с АПК это основной поставщик валюты в страну", - констатировал Каленков.
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Меценаті,балагодетели! и патриоті своего бабла...
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они после развала совка ,при кучме, сотни составов по цене лома покупали...
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