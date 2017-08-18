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 Экономика
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Все про:коррупция (7401) металлургия (214) Укрзализныця (1181)

 От непрозрачного распределения вагонов "Укрзализныцей" горно-металлургический комплекс теряет $1,2 млрд в год, - "Укрметаллургпром"

поезд

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" оценивает потери Горно-металлургического комплекса от непрозрачного распределения вагонов "Укрзализныци" в августе в $100 млн, а за весь год - в $1,2 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uaprom.info, об этом сообщил глава Ассоциации Александр Каленков. Он также приветствовал поручение премьер-министра Владимира Гройсмана навести порядок в этом вопросе.

"Я очень рад, что премьер-министр уделил этому внимание, поскольку это проблема его уровня по своему масштабу и воздействию на промышленность страны, на ГМК и на всю экономику. Действительно, существует коррупционная схема, дискриминационный подход к распределению вагонов "Укрзализныци". За распределение вагонов берутся деньги. По нашей информации, от тысячи до двух тысяч за вагон. Но убытки, которые наносятся чиновниками УЗ, значительно больше. Уже в августе мы оцениваем, что потери от такой политики железных дорог для ГМК составили порядка $100 млн.", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, чиновники УЗ, превышая свои полномочия, зарабатывают деньги на распределении вагонов, нанося ущерб отрасли, которая многократно на порядок превышает даже те деньги, которые они напрямую себе зарабатывают в карман.

"Мы очень надеемся, что новый руководитель УЗ (Евгений Кравцов. - Ред. ) все таки обратит внимание на приоритеты, которые расставляет премьер-министр. И что для нас важно - это проблема, которая может быть решена в очень сжатые сроки, достаточно операционного решения. Очень простая схема: перевозчики, грузоотправители обеспечиваются вагонами "Укрзализныци" на уровне средней доли УЗ на рынке полувагонов Украины, т.е. около 35-40%", - отметил Каленков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко

Глава "Укрметаллургпрома" также сообщил, что когда грузоотправители не получают заявленные вагоны УЗ, они вынуждены в срочном порядке искать вагоны со стороны.

"Иногда это получается, иногда нет. Поэтому или вагоны втридорога покупаются, или же просто грузы не отправляются вовремя. Поэтому ГМК терпит крайне значительные убытки", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, каков размер этих убытков, Каленков сообщил, что по августу они уже составят $100 млн., по году - $1,2 млрд.

"И нужно понимать, что мы потеряли предприятия на неконтролируемой территории. Сейчас за 7 месяцев мы имеем минус 18% в производстве стали, это порядка 2 млн тонн. Мы говорим о фактически $2 млрд по году валютных поступлений. Это уже значительно. Сейчас нам нужно перекрыть недопоставки стали с тех предприятий увеличением производства на контролируемой территории. Это можно сделать только, если инфраструктура не будет нас подводить. К сожалению, последние год-полтора инфраструктура - это узкое место. Мы не производим и не можем поставить свою продукцию не из-за того, что мы не можем продать. А из-за того, что мы не можем вовремя погрузить, перевезти и так далее. Это большая проблема была и с прошлым руководством УЗ. Я надеюсь, что нынешнее руководство железных дорог поставит себе в приоритет нашу отрасль, поскольку недооценивать ее нельзя. Это треть всего промышленного производства, а если брать смежные отрасли и так далее - фактически половина всего производственного комплекса страны. И наряду с АПК это основной поставщик валюты в страну", - констатировал Каленков.

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Коррупция коррупция коррупция от которой страдает весь народ. Ганьба власти и геть!
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Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці! Якщо вагонів не вистачає, то послуга має дорожчати, це закони ринку! Якщо послуга подорожчає, то хтось від вагонів відмовиться і вагонів на всіх вистачить!
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Для того щоб закупити більше вагонів також потрібно підняти вантажні тарифи, щоб Укрзалізниця мала кожен рік кошти на оновлення вагонного парку.
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Ага, щас... У нас все для народа. Да и откаты как тогда получать?
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Объединение предприятий "Укрметаллургпром"... а хто співвласники ?
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сплошЬ уважаєміе люди...чистой совести и незапятнанніх стремлений...
Меценаті,балагодетели! и патриоті своего бабла...
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Типа полувагоны и хопера нужны только металлургии. В них вообще-то еще возят уголь, песок, щебенку, а не только руду.
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если вагонов не хватает то как ни распределяй - кто то останется без транспорта и понесет убытки
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27 лет Украинцы бьются в бессильной истерике пытаясь навести порядок в госпредприятии УЗД. Про это уже нужно книги писать...
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К 1972 году, уничтоженная и разделенная Германия в части ФРГ, уже стала мощнейшим в экономическом плане Европейским государством. Как план?
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А куда делись тысячи вагонов? На Лугандонию ушли. Целуйте теперь Ахметку и наше гавнокомандование которое не забрало вагоны при отступлении в жопу.

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"также сообщил, что когда грузоотправители не получают заявленные вагоны УЗ, они вынуждены в срочном порядке искать вагоны со стороны. Источник: https://censor.net.ua/n452164" - жаль потратить бабосов на собственные ЗЕЛЁНЫЕ вагончики!????
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а на хрена..дешевле вой поднять...
они после развала совка ,при кучме, сотни составов по цене лома покупали...
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надо не скиглить, а дать на лапу и будут вагоны...тысячи вагонов
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Все очень просто...Балчуна сняли как раз для того, чтобы порядка не было и впердь. Все его планы по закупке вагонов для УЗ отправляются в утиль. При отсутствии своих вагонов воленс-неволенс придется юзать эрефянские. После чего пацаки потребуют концессию...и деваться будет некуда. А для донецких педерастов от металургии сообщаю- более 27 тыс. таких дефицитных ныне полувагонов и хопперов остались в лугандонии и были либо отправлены на РФ, либо порезаны в чермет. Когда уже начнем резать этих сук травославных?
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И Омельян чявото притих, Больчуна выгнали, теперь все карашо...
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А какая может быть прозрачность если те вагоны в рашку ездят за углем? если люд узнает, то будет линчевать эту власть. Уже молчу о том, как вагоны грузятся одним товаром, а приежает другой - наши вагоны круче делов Иссуса з водой и вином.

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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Бред...Уголь РФ поставляет своим подвижным составом.
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залетного афериста прогнали ...и сразу пєрємоги понеслись ..да так что и не остановить
От непрозрачного распределения вагонов "Укрзализныцей" горно-металлургический комплекс теряет $1,2 млрд в год, - "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 2575
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а чей же это страдающий от несправедливости "народный"комплекс часом не рыжего ахметки...?
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И с билетами наведите порядок! Билетов нет! За месяц покупать надо...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОт непрозрачного распределения вагонов "Укрзализныцей" горно-металлургический комплекс теряет $1,2 млрд в год, - "Укрметаллургпром"
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