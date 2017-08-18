 Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне

Как передает Цензор.НЕТ, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время терактов в Испании.
"Ужасные новости из Испании! Жертвами террористического акта в Барселоне стали граждане 18 стран. Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, всем пострадавшим", - пишет он.
Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
374 11
Гройсман собирает заседание Кабмина(22)
Внимание Гройсмана позволит поставить точку на злоупотреблениях и коррупции в распределении вагонного парка УЗ, - Гендиректор "ММК им. Ильича" Зинченко(27)
Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ на новый отопительный сезон, - Гройсман(51)
Украина открыла данные о бенефициарах компаний, - Гройсман(79)
Гройсман влаштує собі набір публічних "гройсманоботів" – Томенко(0)
Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Программа работает, средств у нас достаточно"(115)
Поданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман(79)
Испания, Англия, Франция-страны-жертвы, страны поддерживающие санкции против фашиствующего режима Пуйло,,,А вот Германия, откуда постоянно сочится "миролюбивая демагогия" за ослабление санкций, за "выведение Крыма за скобки", Германия, начинёная Шрёдерями, Меркелями, Габриэлями и прочими путлеровскими "консервами", только успевает выражать соболезнования соседям, льёт крокодиловы слёзы сама пребывая под "крышей" воблоглазого "исламиста" с Лубянки.
Нет террактов...нет поддержки демократической коалиции в Сириии, нет и реального противодействия талибам в Афганистане!!!
"друзья по оружию" ....Хуйло посылает чёткий сигнал Европе- "Тех, кто со мной-я не взрываю!"
Не правда ли- ясная картина? Отчего вдруг ИГИЛ- такой избирательный в своём "джихаде"?
Кто инициировал оккупацию ЕС муслимскими "бешенцами"?Кто настаивает на продолжении засилия Европы полчищами ненавистников цивилизации? -Германия!!!
И это вопреки стонам и протестам стран восточного региона Европы!!! Кому наруку эта предательская...убийственная для нации политика Германии? Ответ на поверхности-в выигрыше только Кремль!
Развал союзнических отношений, капитуляция перед военной угрозой, газовым шантажом-вот что демонстрирует сегодня Германия, её политическое руководство во главе с фрау Риббентропшей!!!
И террор в Европе-это закономерный итог, результат преступной сделки Германии с паРАШЕЙ !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
#EUROPE, open Your eyes - Putin blackmails You
Ответить
Ответить