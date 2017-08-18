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Все про:Испания (386) теракт (2189) Гройсман (3294)

 Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне

теракт барселона

Глава Кабмина осудил теракты в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время терактов в Испании.

"Ужасные новости из Испании! Жертвами террористического акта в Барселоне стали граждане 18 стран. Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, всем пострадавшим", - пишет он.

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Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.


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Достаточно бросить непредвзятый взгляд на географию террора в Европе и станет абсолютно ясно-КТО стоит за этим, КТО манипулирует исламистами..
Испания, Англия, Франция-страны-жертвы, страны поддерживающие санкции против фашиствующего режима Пуйло,,,А вот Германия, откуда постоянно сочится "миролюбивая демагогия" за ослабление санкций, за "выведение Крыма за скобки", Германия, начинёная Шрёдерями, Меркелями, Габриэлями и прочими путлеровскими "консервами", только успевает выражать соболезнования соседям, льёт крокодиловы слёзы сама пребывая под "крышей" воблоглазого "исламиста" с Лубянки.
Нет террактов...нет поддержки демократической коалиции в Сириии, нет и реального противодействия талибам в Афганистане!!!
"друзья по оружию" ....Хуйло посылает чёткий сигнал Европе- "Тех, кто со мной-я не взрываю!"
Не правда ли- ясная картина? Отчего вдруг ИГИЛ- такой избирательный в своём "джихаде"?
Кто инициировал оккупацию ЕС муслимскими "бешенцами"?Кто настаивает на продолжении засилия Европы полчищами ненавистников цивилизации? -Германия!!!
И это вопреки стонам и протестам стран восточного региона Европы!!! Кому наруку эта предательская...убийственная для нации политика Германии? Ответ на поверхности-в выигрыше только Кремль!
Развал союзнических отношений, капитуляция перед военной угрозой, газовым шантажом-вот что демонстрирует сегодня Германия, её политическое руководство во главе с фрау Риббентропшей!!!
И террор в Европе-это закономерный итог, результат преступной сделки Германии с паРАШЕЙ !!!
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Да,Германия лояльно относится к фашистско-террористической РФ. Позор.
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Главное, что рашкованы накак не страдают, хотя бомбят вродь как ИГИЛ больше всех. Совпадение? Не думаю.
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А кто руководит ИГИЛ , не Кремлёвское чувырло плешивое и гебист ?
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Порошенко уже вчера выразил.... Гройсман понтуется... - сиди тихо на своей жердочки и не вякай после папы... Тоже мне все союзный староста Калинин....
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По моему это ты инфузория тут вяквеш . А Гройсамн делает то что и положено премьеру великой европейской державы.
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Он уже о себе МЫ говорит,как Николай второй .
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Сердечные соболезнования пострадавшим, от рук террористов!
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Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне - Цензор.НЕТ 3843 Radio Lemberg @RadioLembergEvery time after a terror attack Putin urges a leader of each country to cooperate with him

#EUROPE, open Your eyes - Putin blackmails You Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне - Цензор.НЕТ 5721

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне
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