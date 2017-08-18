 Мужчина, вербовавший девушек для проституции на Кипре, получил 5 лет условно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 14 августа.
Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности и был осужден по ч.2 ст.149 УКУ - торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека. Суд учел, что это его первая судимость, что он содействовал следствию и дал показания в отношении лиц и событий, которые связаны с делом.
Следствием установлено, что обвиняемый действовал в сговоре с еще одним человеком в Украине, в отношении которого также ведется расследование, и неустановленными лицами на территории Кипра. В мае 2017 года обвиняемый в телефонном режиме договорился с неустановленным лицом с Кипра о подборе женщин 18-30 лет, которые находятся в тяжелом материальном и социальном положении. Женщин должны были завербовать и перевезти в город Лимасол на Кипре для сексуальной эксплуатации.
Мужчине удалось найти двух женщин, которые согласились работать. За сексуальные услуги им пообещали оплату не менее 50 евро в час, а также личного охранника и водителя. Находится на Кипре нужно было не менее 3 месяцев, поскольку около 20 суток они обязались отработать в долг за изготовление паспортов, билеты и оплату жилья.
16 июня 2017 года после прохождения зоны авиационного контроля в аэропорту "Борисполь" обвиняемый и его сообщник были задержаны. Информации о наказании второго мужчины пока нет.
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Молодые люди 18-19 лет, даже после приглашения ведущего собрания демонстративно не встали во время исполнения государственного гимна Украины, таким образом продемонстрировав свое неуважение к стране в которой проживают.
Помогите на форуме, а то троллей из-за поребрика набежало...
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Степана Чубенки 17 років, якого рашисти вбили за український прапор https://www.obozrevatel.com/crime/31594-ubili-17-letnego-za-flazhok-ukrainyi-u-rossijskih-terroristov-bolshoj-prazdnik.htm
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Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
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https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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а шо с девушками?
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