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Все про:Кипр (178) приговор (553) проституция (290) суд (21430) торговля людьми (134)

 Мужчина, вербовавший девушек для проституции на Кипре, получил 5 лет условно

суд фемида

Печерский суд Киева приговорил обвиняемого к 5 года лишения свободы, но освободил с испытательным сроком 3 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 14 августа.

Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности и был осужден по ч.2 ст.149 УКУ - торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека. Суд учел, что это его первая судимость, что он содействовал следствию и дал показания в отношении лиц и событий, которые связаны с делом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следствием установлено, что обвиняемый действовал в сговоре с еще одним человеком в Украине, в отношении которого также ведется расследование, и неустановленными лицами на территории Кипра. В мае 2017 года обвиняемый в телефонном режиме договорился с неустановленным лицом с Кипра о подборе женщин 18-30 лет, которые находятся в тяжелом материальном и социальном положении. Женщин должны были завербовать и перевезти в город Лимасол на Кипре для сексуальной эксплуатации.

Мужчине удалось найти двух женщин, которые согласились работать. За сексуальные услуги им пообещали оплату не менее 50 евро в час, а также личного охранника и водителя. Находится на Кипре нужно было не менее 3 месяцев, поскольку около 20 суток они обязались отработать в долг за изготовление паспортов, билеты и оплату жилья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве. ФОТО

16 июня 2017 года после прохождения зоны авиационного контроля в аэропорту "Борисполь" обвиняемый и его сообщник были задержаны. Информации о наказании второго мужчины пока нет.





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А за избиение кота восемь лет дают... Не условно...
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ну ты и лол,ты за девочек не беспокойся,кто собрался так работать их уже не остановить)))) или беспокоишься что тебе путан не хватит?) А на счет жестокого обращения с животными,хоть кого нибудь хотя бы посадили
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Когда твою дочку на панель поставит этот сутенёр,от пиши нам,не забудь
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не тыкай незнакомым, щенок. могут так ткнуть, что не сразу поймёшь, где потом окажешься!
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Вот вот...у нас законы неадекватные и пишут их неадекватные депутаты. В стране разгул преступности, цветет пышным цветом рецидивизм,рецидивы убийств выпущенными на волю убийцами,а депутатам похрену. Что это за наказание 5 лет условно?До одного года условно можно дать за мелкую кражу или мелкое хулиганство,а тут бандитская организованная группировка,переправляющая живой товар -людей в сексуальное рабство. За это пожизненное заключение нужно давать. Как такие законы могут существовать ,да еще в воюющей стране? Как такие сроки могут быть? Почему в УК сроки размыты от 1 до 10 лет или 15 лет и условные наказания 5 лет? Это для судейской коррупции? Уголовное законодательство должно быть максимально конкретным,чтобы судьям не было повадно взятки брать,а преступникам не было повадно давать взятки. И за убийства сроки нужно кардинально увеличивать.У нас никому не дают выше 15 лет,а пожизненное крайне редко.Ганьба! Депутатов с такими законами нужно выгонять из Рады.
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За что ,за то что хотел помочь девчонкам заработать ? Сидеть должны те,кто устанавливает пенсии и зарплаты в Украине.
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Сидеть твой Путлер должен. В спам, кацарылый!
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девчонкам заработать ? Сидеть должны те,кто устанавливает пенсии"(С)...
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Тобто інші фігуранти мають отримати по повній. То й добре.
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https://slavdelo.dn.ua/2017/08/14/bez-ponyatiy-i-grazhdanskih-pozitsiy-intsident-na-sobornoy-ploshhadi-v-slavyanske/#comment-44049
Молодые люди 18-19 лет, даже после приглашения ведущего собрания демонстративно не встали во время исполнения государственного гимна Украины, таким образом продемонстрировав свое неуважение к стране в которой проживают.
Помогите на форуме, а то троллей из-за поребрика набежало...
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Хорошо, что фотки есть, и что один из них во Львове учится...
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логика на гране инфузории , ну я повторюсь есть фото знаем где учится дальше что? это угрозы , призывы к расправе, что это? можно логичный ответ ? а не пнх и кричалки
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т.е исходя из твой логики что есть фото и знаем где кто учится . ты призываешь к преследованию или расправе над этими молодыми людьми , и заметь не своими руками т.е ты банальный подстрекатель )) а может и трус, это есть призыв тебя "украинца" к преследованию и травле украинцев так да? ну кто ты после этого ?
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Демонстрация неуважения к стране проживания не является преступлением или административным правонарушением, а вот грубое приставание к гражданам, которые ничего запрещенного не делали, является мелким хулиганством, а не реагирование на это приставание полицейских - нарушением долга службы.
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У нас война, особенно там, а басни свои ватные расскажи лучше родственникам
Степана Чубенки 17 років, якого рашисти вбили за український прапор https://www.obozrevatel.com/crime/31594-ubili-17-letnego-za-flazhok-ukrainyi-u-rossijskih-terroristov-bolshoj-prazdnik.htm
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а что кому ты хочешь доказать? ну не встали и не встали дело лично каждого
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Дело каждого не когда у нас война с вами - рашистами. За поре5рик брысь, кацарылый !
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я украинец живу в украине работаю плачу налоги еще вопросы?
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Тобто, ці шльондри знали що вони будуть працювати повіями? То в чому склад злочину? За що чолов'язі срок припаяли?
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ну все же не похищает и вывозит на ближний восток, а предлагает добровольно
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Может девочки и сами были не против "поработать"?

Уважаемые посетители! Просим Вас принять участие в небольшом опросе (всего 15 вопросов) о роли государственной службе в Украине. Бедем очень благодарны за каждый Ваш ответ
Ссылка на опрос:
https://www.survio.com/survey/d/J1J4I3H9C1Q9X5M2Z.html
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казлу условно....понятно-внятно.
а шо с девушками?
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Офшоры, проститутки и инвесторы-казнокрады сбежавшие с неблагодарной родины... Это по демократическим канонам называется свобода выбора (без ее возможности) и оптимизация налогов... Если утрировать то сначала этих женщин обворовали до нитки, а потом сделали из них проституток.
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Випробувальний термін в 3 роки це вже верх жорстокості. А судді подумали як тепер той нещасний буде увесь той час харчуватися? Чи може йому на панель в якості проститута стати поруч з Печерським судом аби з голоду не вмерти...😕😕😕
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И за что его судили вообще?!!! Можно подумать, что он их силою к этому принуждал. Если на то пошло, то у нас честно говоря 70% "девушек" по первому свистку на низком старте и на "работу" готовы хоть завтра вылетать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, вербовавший девушек для проституции на Кипре, получил 5 лет условно
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