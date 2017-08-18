 Гройсман собирает заседание Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"18 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.
Начало заседания запланировано на 13 часов.
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Выход один - чемоданы в руки и бежать. В Ростов не убежишь, а в Европах будут отлавливать по одному, отжимать бабло и в расход, или по миру с голой сракой.
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