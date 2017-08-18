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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10476) Гройсман (3294) заседание правительства (62)

 Гройсман собирает заседание Кабмина

кабмин правительство уряд

В пятницу, 18 августа, под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"18 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже более 600 дней живет без капли российского газа, - Гройсман
Начало заседания запланировано на 13 часов.


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Ему пора дежурный чемоданчик с сухариками и тёплыми носками собирать.
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Під час війни звичайну роботу кабміну піарять як виступ рок-зірки. Цілий прем'єр приїхав на роботу, це свято. Відірвав себе від урочистих заходів по відкриттю придорожних туалетів на трасі Херсон-Крижопіль і приїхав на робоче місце займатись безпосередніми обов'язками! Алілуя!
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Повестка дня: Как еще больше улучшить жизнь народа.
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Обсудят,как сделать,чтобы Украинцы не переедали.
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Наверное будет стоять тема - "шухер, вротвамдам плюс под угрозой!!!!"
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Они сейчас все накануне большого шухера. Гонтарева уже по-тихому свалила. Сейчас крысы побегут врассыпную. Сейчас у них полный цуцванг. ФСБ анонсировало отстрел высокопоставленных аффилированных лиц и консерв, которые не будут публично и активно подмахивать Хуйлу. Но если вскроются - то их народ сразу и порвет на месте как тузик грелку.
Выход один - чемоданы в руки и бежать. В Ростов не убежишь, а в Европах будут отлавливать по одному, отжимать бабло и в расход, или по миру с голой сракой.
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Простите за пошлость, но подскажите как там у Гройсмана со стулом.
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А шо тут скажешь? Какой стол ,такой и стул.
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за три года проходимцы и мародеры всех мастей вновь стали доминирующим классом в Украине
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А они никуда и не девались...просто меняются жопы, а золотой унитаз незыблем!
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Да как тут отдохнешь то? Некогда отдыхать ,когда в стране столько передающих!
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Повестка дня: как обьяснить НАБУ отсутствие коррупционной составляющей в "Роттердам +"
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Тема заседания: Кто где и с кем провёл лето....
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Все стенографисток с собой взяли? Ни одно слово этого гиганта мысли и кладезя премудрости не должно быть пропущено!
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