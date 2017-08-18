 СБУ задержала изготовителей поддельных документов для получения рабочих виз на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Злоумышленники на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы и тому подобное. В дальнейшем подделки подавались заинтересованным лицам в иностранные дипломатические учреждения для оформления рабочих виз", - сообщает ведомство.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли кассовый штамп одного из банковских учреждений, печати юридических и физических лиц, штампы миграционной службы, компьютерную технику, бланки приглашений с одной из стран Европы для предоставления разрешения на трудоустройство за рубежом.
Открыто уголовное производство по ч.1 и ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов).
Как сообщал Цензор.НЕТ, Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты.
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Почему теракт произошел именно в Испании ?
Недавно в Испании было конфисковано имущество 79-летнего дяди сирийского президента Башара Асада Рифата на сумму более 800 млн евро, пишет немецкий таблоид Bild. Клан Асадов, по версии испанских следователей, отмывает деньги на испанских курортах, в том числе на Марбелье. На данный момент, по информации немецкого издания, уже конфискованы недвижимость, премиальные автомобили, счета и драгоценности. Следственные действия проводятся против 76 фирм. Миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании.
Вполне вероятно, что семейство Асада(друганы Деда Щукаря) пытается давить руками террористов на испанские власти..
kottigr118 августа 2017 | 09:57
shicotus_live: Следователи, оказывающие поддержку спецсудье Национального высокого суда Испании Хосе де ла Мате (José de la Mata), уверены, что "распределение функций внутри клана Асадов работает следующим образом: в Сирии Башар бомбит свой народ бомбами с отравляющими газами, а в Испании и Франции дядя Рифат под пальмами отмывает вывезенные миллиарды, грязные деньги, а также доходы от продажи наркотиков", передает издание.
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САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
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Короче есть реальные конторы,а есть лохотронские,так вот лохотронщики берут от 3000 грн
за пакет документов,а потом прилагают справка с банка о зп + 450 и т д....
Был на прошлой неделе в Луцке в такой "канторе"так вот они типа устраивали на работу в польшу,но сцуки после определённых вопросов просто отморозились,так как твари поняли что их ведут. СБУ маладца.
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"Зрадофілія. Етіологія, патогенез, клініка." Том 3112, стор.13. Львів, "Карамеляр", 2017.
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