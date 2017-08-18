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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1587) подделка (265) СБУ (14746)

 СБУ задержала изготовителей поддельных документов для получения рабочих виз на Львовщине

Во Львовской области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила группу злоумышленников, которые подделывали официальные документы для получения рабочих виз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Злоумышленники на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы и тому подобное. В дальнейшем подделки подавались заинтересованным лицам в иностранные дипломатические учреждения для оформления рабочих виз", - сообщает ведомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имущество киевского предприятия стоимостью 118 млн грн пытались украсть с помощью поддельных документов

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли кассовый штамп одного из банковских учреждений, печати юридических и физических лиц, штампы миграционной службы, компьютерную технику, бланки приглашений с одной из стран Европы для предоставления разрешения на трудоустройство за рубежом.

Открыто уголовное производство по ч.1 и ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов).

СБУ задержала изготовителей поддельных документов для получения рабочих виз на Львовщине 01


Как сообщал Цензор.НЕТ, Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты.
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Есть спрос есть и предложение. А потом ноют что пенсии платить не с чего, то есть не с кого. Все же уезжают из страны - кто работать кто на учёбу и пмж. У нескольких знакомых дети после школы уехали - один в Данию и двое в Польшу . Тот что в Данию там и остался а те что в Польшу заканчивают обучение и назад в Украину тоже не собираются .
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а можете скинуть ссылку, куда и как отдать ребенка на обучение в Польшу в универ или после школы?
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Ну вот. Теперь сколько людей из-за этих сбушников останутся нищими.
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kottigr118 августа 2017 | 09:43
Почему теракт произошел именно в Испании ?

Недавно в Испании было конфисковано имущество 79-летнего дяди сирийского президента Башара Асада Рифата на сумму более 800 млн евро, пишет немецкий таблоид Bild. Клан Асадов, по версии испанских следователей, отмывает деньги на испанских курортах, в том числе на Марбелье. На данный момент, по информации немецкого издания, уже конфискованы недвижимость, премиальные автомобили, счета и драгоценности. Следственные действия проводятся против 76 фирм. Миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании.

Вполне вероятно, что семейство Асада(друганы Деда Щукаря) пытается давить руками террористов на испанские власти..

kottigr118 августа 2017 | 09:57
shicotus_live: Следователи, оказывающие поддержку спецсудье Национального высокого суда Испании Хосе де ла Мате (José de la Mata), уверены, что "распределение функций внутри клана Асадов работает следующим образом: в Сирии Башар бомбит свой народ бомбами с отравляющими газами, а в Испании и Франции дядя Рифат под пальмами отмывает вывезенные миллиарды, грязные деньги, а также доходы от продажи наркотиков", передает издание.
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САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
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Закон нельзя не в коем случае конечно нарушать! А теперь людей, которые хотели уехать на работу, обеспечат работой у себя дома?
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Безвизом тоже нельзя злоупотреьлять там в ЕС приняли механизм о приостановке безвиза с той страной которая массово нарушает цель пребывания в ЕС. Если вот таких заробитчан по левым документам начнут массово департировать это создаст проблемы для всех остальных.
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Вони не по безвізу туди їдуть, а за незаконно отриманою робочою візою- за це мова в новині.
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Люди людям помогали и таких контор в приграничной зоне тьма! На каждом столбе реклама...
Короче есть реальные конторы,а есть лохотронские,так вот лохотронщики берут от 3000 грн
за пакет документов,а потом прилагают справка с банка о зп + 450 и т д....
Был на прошлой неделе в Луцке в такой "канторе"так вот они типа устраивали на работу в польшу,но сцуки после определённых вопросов просто отморозились,так как твари поняли что их ведут. СБУ маладца.
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"А скільки біди принеслі ті, які ото фальшивомонетників недавно заарештували... Ну друкували грошіихлопці, людям допомагали. Ну так і ти друкуй. Чого ти його схопило, за грати запхало?"
"Зрадофілія. Етіологія, патогенез, клініка." Том 3112, стор.13. Львів, "Карамеляр", 2017.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала изготовителей поддельных документов для получения рабочих виз на Львовщине
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