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 Политика Украины
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Все про:Крым (20476) Президент (4480) чиновник (1450)

 Новый глава представительства президента Украины в Крыму приступил к обязанностям

крымбабин

Президент подписал указ о назначении Бориса Бабина вчера, 17 августа.

Новый глава представительства президента Украины в Крыму Борис Бабин начал свой первый рабочий день на новом посту с изучения внутренней документации. С 7:30 утра Бабин с участниками акции протеста, которые требовали отставки предыдущего главы ведомства Натальи Попович, вошел в здание и провел беседу с сотрудниками ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Первоочередная задача - обеспечить полноценное функционирование представительства президента Украины в АРК как государственного органа, чтоб сотрудники могли в полной мере исполнять свои обязанности. В ближайшее время приступим к решению текущих вопросов, связанных с защитой прав и свобод крымчан. Будем выполнять и стратегические задачи, поставленные главой государства, то есть - содействовать деоккупации Крыма", - сказал Бабин.

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Участники акции протеста под стенами ведомства намерены прекратить пикет после того, как активисты убедятся в том, что представительство в полной мере начало выполнять свои функции, об этом рассказал член инициативной группы Эрфан Кудусов.
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1946 рік. Галиччина. Йдуть лісом двоє хлопів.
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє тупою пилкою.
-Та чи пан не має ножа чи сокири?
-Та ні, пан має і ніж і сокиру, але пан має ще час і натхненя!
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Стук в хату серед ночі:
- Хто там?
- Це ми, червоні партизани!
- Так-так-так, - відповів кулемет.
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Зарплату ему хоть достойную определили? Негоже такому чину с з/п ниже 100тыщ грн арбайтать на таком ответственном посту!

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Все зрозумів крім одного - а цей Бабін фактично знаходиться в Криму чи на Україні???..
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Несовсем понятно чем конкретно занимается данное ведомство и сам представитель президента.
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