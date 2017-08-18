 Новый глава представительства президента Украины в Крыму приступил к обязанностям

Новый глава представительства президента Украины в Крыму Борис Бабин начал свой первый рабочий день на новом посту с изучения внутренней документации. С 7:30 утра Бабин с участниками акции протеста, которые требовали отставки предыдущего главы ведомства Натальи Попович, вошел в здание и провел беседу с сотрудниками ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Первоочередная задача - обеспечить полноценное функционирование представительства президента Украины в АРК как государственного органа, чтоб сотрудники могли в полной мере исполнять свои обязанности. В ближайшее время приступим к решению текущих вопросов, связанных с защитой прав и свобод крымчан. Будем выполнять и стратегические задачи, поставленные главой государства, то есть - содействовать деоккупации Крыма", - сказал Бабин.
Участники акции протеста под стенами ведомства намерены прекратить пикет после того, как активисты убедятся в том, что представительство в полной мере начало выполнять свои функции, об этом рассказал член инициативной группы Эрфан Кудусов.
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Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє тупою пилкою.
-Та чи пан не має ножа чи сокири?
-Та ні, пан має і ніж і сокиру, але пан має ще час і натхненя!
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- Хто там?
- Це ми, червоні партизани!
- Так-так-так, - відповів кулемет.
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