EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  8669  39
Материалы по теме:
Все про:армия (8063) война (3267) Донбасс (15768) Антитеррористическая операция (17298)

 На Донбассе - самый жуткий тип боя, с которым я не сталкивался даже в Ираке и Афганистане, - американский журналист

война

Многим странам следует поучиться у Украины, как успешно сражаться в гибридной войне с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на "НВ" пишет международный корреспондент The Daily Signal, бывший летчик ВВС США и ветеран войн в Ираке и Афганистане Нолан Петерсон. Приводим его текст полностью.

"Как-то в сентябре 2014 года я наблюдал за танковым сражением с вершины холма в Мариуполе. Затем, 5 сентября 2014 года - день, когда было подписано первое соглашение о прекращении огня - я решил проехать по этому полю боя. Кругом были обугленные фрагменты танков и бронетранспортеров. И десятки погибших солдат, чьи тела напоминали гипсовые муляжи мёртвых жителей Помпей.

С первых месяцев войны на Донбассе украинцы пополняли ряды как регулярной армии, так и добровольческих отрядов, сумевших сдержать наступление российской армии и сепаратистов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В АТО больше всего раздражает отсутствие цели", - Бутусов. ВИДЕО

При этом никого не нужно было убеждать идти на войну - добровольцы ехали на Донбасс массово и осознанно, понимая, что родине грозит опасность. По сути, не армия, а именно украинское общество отразило вторжение России в Украину в 2014 году.

И вот спустя три года после начала войны и через два года после подписания Минских соглашений украинские солдаты все еще погибают в траншеях, не прекращаются артиллерийские и минометные обстрелы. Кажется, что у этой войны нет конца. Перестрелка ведется из окопов и укреплений. Это битва, в которой солдаты почти никогда не видят, в кого они стреляют.

Это самый жуткий тип боя, с которым я не сталкивался, даже когда сам служил в войсках специальных операций ВВС в Ираке и Афганистане.

Подписание договора о прекращении огня в 2015 году стало не более чем фарсом. Тем не менее, эта война укрепила Украину - ее граждан, ее солдат, и доказала, что страна готова бороться за свою свободу.

В 2014 году украинская армия была почти безоружной. За 25 лет коррумпированное правительство, подчиненное Москве, буквально уничтожило армию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Американские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast. ФОТО+ВИДЕО

Но за последние три года Украина реформировала свои войска в армию. "Это похоже на то, как если бы строили лодку, когда вы уже находитесь в море", - сказал мне директор Центра внешней политики Фонда "Наследие" Люк Коффи.

У Украины сейчас более 2800 танков и 625 ракетных комплексов. Это больше, чем в вооружённых силах Франции и Германии. Но основная часть этого арсенала датируется временами "холодной войны". Многие автоматы Калашникова, которые используют украинские войска, были выпущены в 1960-х и 1970-х годах.

Для модернизации армии и переходу к стандартам НАТО к 2020 году (это теперь записано в Военной доктрине Украины) Киев перестраивает весь свой военно-промышленный комплекс. Но, на мой взгляд, реформа ВПК Украины проводится не в том ключе.

Например, даже после трех лет войны на линии фронта до сих пор нет подразделений мобильной армейской хирургической помощи. Иногда раненые солдаты вынуждены самостоятельно добираться до ближайшей больницы, чтобы получить медицинскую помощь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Летит четко в жилые дома. Зачем? Мы не понимаем", - российские наемники обстреляли Новолуганское из БМП. ВИДЕО

До сих пор украинские войска во многом зависят от неправительственных и волонтерских организаций, доставляющих на передовую средства индивидуальной защиты, аптечки, бронежилеты, униформу, еду и чистую воду.

Многие солдаты все еще по старинке пользуются бумажными советскими военными картами. Хотя некоторые предприимчивые украинские студенты уже создали приложения для планшетов, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня.

Солдаты вынуждены сами покупать себе лекарства и обеспечивать себя электричеством, поскольку правительство так и не выдало им генераторы.

То есть коррупция изнутри разрушает военно-промышленный комплекс страны. Украина создает оружие на экспорт, но не может удовлетворить элементарные потребности военных на местах.

В 2016 году правительство Украины выделило около $500 млн на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения. Однако в Госконцерне "Укроборонпром" заявили, что получили только треть этой суммы.

Несмотря на нехватку денег, в настоящее время армия Украины сражается даже лучше, чем вооруженные силы США.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Между нами кровь. Ближайшие десятилетия, а может, и никогда, мы не будем вместе", - Ходорковский о российско-украинских отношениях. ВИДЕО

У меня была возможность наблюдать за совместными украинско-американскими учениями на Яворовском военном полигоне. И создалось впечатление, что это украинские солдаты должны обучать американцев воевать, а не наоборот. Это у украинской армии есть многолетний опыт ведения гибридной войны с Россией - отражение кибератак и целенаправленной пропаганды. Союзники Украины должны учиться у нее, чтобы понимать, как будет происходить война с Россией.

После затяжного конфликта на Донбассе, в котором погибли более 10 тысяч украинцев, боевой дух не сломлен. Каждый раз, когда я посещаю линию фронта, я спрашиваю у украинских солдат, за что они сражаются. И их ответы не изменились. Они борются за свободу своей страны. Они считают, что если покинут свои позиции и отправятся домой, Россия захватит их дом.

Из-за войны украинское общество стало милитаризированным. Но в 2014 году такой массовый патриотический подъем спас Украину от катастрофы. У украинцев есть воля к борьбе. Но им нужна помощь.

На сегодняшний день США предоставили Украине некоторые технологии, которые оказались полезными на поле боя. Штаты также оснастили военных противоракетными радарами. Однако их не используют для защиты гражданских районов, таких как Марьинка и Авдеевка. Эти города часто подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам.

Смотрите также: "На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО

Один из военных чиновников сказал мне: "Эти противоракетные системы, хоть и не летальные, но они считаются оружием. Мы не размещаем их в жилых районах, чтобы не привлекать огонь противника и не ставить под угрозу безопасность мирных жителей".

Тем временем в Вашингтоне уже несколько лет обсуждается вопрос, должны ли США отправить в Украину летальное оборонительное вооружение. По моему мнению, это был бы в значительной степени символический жест, который бы напомнил Москве, что США готовы защищать Украину от агрессии.

Кроме того, украинским войскам по-прежнему нужны такие необходимые вещи, как бронежилеты, прицелы ночного видения, аптечки.

И прежде, чем я завершу статью, одна небольшая история. В июне 2015 года в Песках я подружился с одним чудесным 19-летним солдатом - Даниилом Касьяненко. Он боялся, что война разрушила его душу, и признался мне, что видел столько ужасных вещей, что уже никогда не сможет быть счастливым человеком. Спустя два месяца Даниил погиб от минометного огня, сражаясь на востоке Украины.

Недавно я отправил электронное письмо матери Даниила Марине, в котором написал, что вернулся в Вашингтон, чтобы рассказать людям об этой войне, о том, за что погиб ее сын. И она ответила мне: "Спасибо. Весь мир должен узнать правду о войне в Украине. Вы делаете все возможное, чтобы наши мальчики больше не умирали".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дайте нашим бойцам ракеты которые лежат на складах и всё будет окей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дайте нашим бійцям американських генералів та полковників і ми виграємо цю війну, і наступні війни також!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Летальное вооружение должно быть оплатой за обучение офицеров НАТО ведению реальных боевых действий против ВС педеРассии и им подобных дегенератов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Американські солдати не здають без бою частини своєї країни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У американских солдат нет паркетных Генералов и Барыг во власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пусть обучают,что в этом плохого,они же не обучают солдат из фронта,а новобранцев учат.Кроме того нужны специалисты Америки по новой высокоточной современной технике,которую даст Бог выделит американских парламент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по некоторым американским фильмам, у них таки есть паркетные генералы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сдавали не солдаты!
Солдаты потом выгрызали назад по кусочку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В той же час ані американські Президенти, ані конгресмени, ані генерали (жоден!) не здають ворогу своїх жовнірів та населення. Навіть уявити собі не можу сучасний американський Іловайськ.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А ведь в данном случае Петерсон прав. Американцы умеют воевать только дистанционно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно так воевать и надо, сохраняя жизни своих солдат, а не ходить в "штыковую" в лучших совковых традициях.

PS Но не всегда можется так ка хочется, поэтому воевать с ближних дистанций уметь тоже нужно и они кстати умеют, хоть и практики в этом направлении у них маловато
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если в дому засели террористы есть два варианта: зачистить каждое помещение внутри или разбомбить весь дом издалека. Как думаешь, какой вариант выберут американцы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
це журнашлюх за Іловайськ "учить" ?За Иловайск никто не вспорет себе живот, и никого не отдадут под суд. Потому что нет чести. Зато есть бездари, которых давно пора убирать, - Касьянов
За Иловайск никто не вспорет себе живот, и никого не отдадут под суд. Потому что нет чести. Зато есть бездари, которых давно пора убирать, - КасьяновНа первой фотографии японский генерал Ноги Марэсукэ, который командовал осадой Порт-Артура в 1904 году. На второй - русский генерал Анатолий Стессель, комендант Порт-Артура во время русско-японской войны.Марэсукэ потерял на той войне обоих сыновей, воевавших в японской армии в звании "младший лейтенант". Генерал также потерял более 100 тысяч солдат при осаде крепости. Потери русской армии составили около 15 тысяч человек.Стессель до сдачи Порт-Артура сдал без боя порт Дальний, что дало противнику стратегическое преимущество в войне. Акт о капитуляции Порт-Артура он подписал несмотря на протесты других военачальников, ведь гарнизон крепости еще мог долго обороняться, имея 24 тысячи солдат и матросов, более 600 орудий и 200 тысяч снарядов.После войны Ноги Марэсукэ стал национальным героем. Но чувство ответственности за гибель ста тысяч японских солдат не покидало его всю жизнь. Генерал-победитель просил императора разрешить ему совершить ритуальное самоубийство - сэппуку, но император запретил. В 1912 году, после смерти патрона, Ноги Марэсукэ вместе с женой покончили с собой.Стессель за сдачу крепости был отдан под военный трибунал. Приговорён к расстрелу, замененному на 10 лет тюрьмы. Однако уже через год был освобождён по повелению Николая II. Покрывая пораженцев, русский император вскоре потерял и власть, и жизнь...Читайте также: Українські бійці підібрались за кілька метрів до позицій «ЛНР»Вообще-то этот пост не про события столетней давности. Про Иловайск. За который никто не вспорет себе живот, и никого не отдадут под суд. Потому что нет чести. Нет ответственности. Зато есть бездари и мошенники. Которых давно пора убирать."Это украинские солдаты должны обучать американцев воевать, а не наоборот", - журналист - Цензор.НЕТ 7228"Это украинские солдаты должны обучать американцев воевать, а не наоборот", - журналист - Цензор.НЕТ 8075Юрий Касьянов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинские солдаты должны победить коррупцию в Украине ибо больше похоже некому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гарно написано- від душі та зі знанням справи.
Слава Україні!
Горіть у пеклі, москалі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналист немного ебанутый, они хорошо порвали союзника РФ Садама Хусейна, "буря в пустыни" - это искусство блиц крика, мы расформировываем и унижаем добровольцев, и стучим в грудь, что мы охуено сильные, так можно и влететь на военном плане. Мы побеждаем через массовые жертвы военных, пока генералы и политики сдерживают свою армию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Исскуство блиц-крика? Это что такое,это какой-то ультразвуковой ор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я увидел основной посыл!
Коррупция,коррупция и еще раз коррупция!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сирия поплатилась за невиданную коррупцию в стране,студенты вышли в начале на мирные протесты,а власть начала поливать их свинцом,тут же вмешался руснявый мир...и понеслось!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо постить глупости . Разные страны, разные войны и разные возможности. У Штатов с корейского конфликта практически нет опыта боевых столкновений с серьезным противником, а тем более при его материально-техническом превосходстве. В последний раз полная мобилизация мужества и решимости американским рейнджерам понадобилась на Иводзиме

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, новый главред нарисовался, ты похож на одного упырька из госдуры, который сморозил, что госдура не место для дискуссий
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот тот в центре спиной к нам - украинец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все написанное правда. С одной стороны порошенку можно поставить в заслугу реанимацию армии, с другой, он заслуживает пожизненого за покровительство коррупции. Каждая украденная властью копейка это жизнь солдата, каждый украденный миллиард это вопрос жизни и смерти всей страны. Коррупция сегодня для Украины, большее зло нежели угрозы с востока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сколько людей в Украине замешаны в коррупции, как Вы думаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо коррупцию приравнять к госизмене со всеми вытекающими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это украинские солдаты должны обучать американцев воевать, а не наоборот"

Да что то этот журналист перебарщивает...Чем к примеру отличаются танки с флагом раши на башне и без опознавательных знаков на поле боя? да ничем! как по мне термин гибридная война больше для политики подходит, а не для фронта...а америкосам есть чему поучить т.к они воюют технологиями 21го века, а мы 20го....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно вірно,штучно надуманий термін "гібридна війна" не несе в собі ніякої методологічного сенсу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья и текст Нолана Петерсона написан во многом не полностью по сравнению с оригиналом.
Оригинал текста от Нолана Петерсона здесь...http://dailysignal.com/2017/08/10/truth-war-ukraine/
Кто не владеет английским включите автоперевод
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фуух. Осилил без переводчика. Кстати, потом сравнил с автопереводом. В автопереводе много ошибок, из за которых теряется смысл предложения.
Спасибо за ссылку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Питання не у том хто кого має вчити, американці нас чи ми їх, а у тому, щоб перемогти у війні з рашкою. Останні півроку ми тупцюємось на місці, всі сірі зони вже поділені, а в Пісках, навіть, відступили на 500 метрів. Нам потрібні перемоги, ми маємо деморалізувати ворога, наносити йому відчутні втрати і поступово звільняти нашу землю. Я не знаю як це робити, але є офіцери, які закінчили академії, є радники, які мають великий досвід ведення війни. Чому ж ми не реалізуємо наші переваги ? Хоч маленькі, але перемоги мають бути щотижня, це надихає солдат, волонтерів, населення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно согласна !!! И всегда это говорила.Американский солдат всегда воевал в стае или прятался за самолеты и ракеты."Полный контакт" они не знают,а если и знали(Вьетнам)то отгребали. Наши украинцы, даже имея мало опыта, козломордых винторогов настрогали столько,что просто мрак. Сейчас об этом даже говорить не приходится.Так что янки записывайтесь на курсы полководцев,и наши бравые пацаны вас будут учить.Разумеется за доллары. "Джавилины",если когда нибудь будут,нам тоже не бесплатно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що за дурниці він говорить?Яка гібридна війна?В чому вона полягає?Чому саме учити військових з США?
Як сидіти голими,голодними та босими в окопах?Під постійними обстрілами?Учити односторонньому перемир'ю?Вчити,як вести безкінечну війну,бо атакувати барига заборонив,і нести при цьому щоденні втрати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
RQ-4 Global Hawk отслеживал ситуацию на границах с Россией и не только...
Aug. 17th, 2017 at 2:27 PM

"Это украинские солдаты должны обучать американцев воевать, а не наоборот", - журналист - Цензор.НЕТ 6117
Намедни БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил продолжительный полет у западных границ России и Беларуси. Его путь был проложен через Румынию в воздушное пространство Украины, а оттуда прямиком в страны Балтии. Полёт осуществлялся на высоте 53 тыс футов (чуть более 16 км).

В принципе, вполне ожидаемый полёт с учетом приближающихся на территории Беларуси учений "Запад-2017" и съезжающихся в эту страну российских военнослужащих. Однако, не только Беларусь явно была целью данного беспилотного разведчика.
RQ-4 Global Hawk благодаря своим возможностям мониторить вглубь территории на расстояние до 300 км (а может и больше), с легкостью достал до Пскова и, что так же важно, полностью собрал информацию по ситуации в Приднестровье. В общем, одним выстрелом трёх зайцев.
С другой стороны, весьма показательно, что ВВС США уделяют столь пристальное внимание мероприятиям, которые намечаются в Беларуси на осень. На сегодняшний день звучит довольно много версий о том, чем могут эти учения закончиться, однако, куда более правдоподобная из всех - размещение ВС РФ в Республике Беларусь на постоянной основе без таких либо возражений со стороны Минска.
"Это украинские солдаты должны обучать американцев воевать, а не наоборот", - журналист - Цензор.НЕТ 1921
 показать весь комментарий
Ответить
 
Статья цензурирована. Убраны в осноаном абзацы с критикой украинских властей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
США наращивают выпуск ракет и бомб
Aug. 17th, 2017 at 10:46 AM

На Донбассе - самый жуткий тип боя, с которым я не сталкивался даже в Ираке и Афганистане, - американский журналист - Цензор.НЕТ 5569
Lockheed Martin и Boeing являются одними из основным поставщиков в ВВС США не только авиатехники, но и средств поражения. Ракеты, бомбы, сопутствующие им системы наведения и т.д. Говоришь про ракету Hellfire - подразумеваешь Lockheed Martin. Говоришь про бомбу GBU-39 - значит Boeing. И весьма любопытным стало то, что эти компании решили увеличить выпуск своей смертоносной продукции в разы!

К примеру, AGM-114 «Хеллфаер», ракета класса «воздух-поверхность», с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением (выстрелил и забыл) используемая на вертолётах и БПЛА MQ-1 Predator производится сейчас в количестве 650 ед в месяц, в то время как до недавних пор её вы выпускали в количестве не более 500 ед.
GBU-39 - управляемая высокоточная авиабомба (130 кг), производства Boeing и применяемая на F-22 Raptor, F-15E Strike Eagle, Panavia Tornado, JAS-39 Gripen и AC-130W, в 2018 году будет произведена в количестве 5 000 единиц. Ранее Boeing выдавал на гора не боле тысячи таких бомб.
Но, все эти цифры не так информативны, как планы Boeing выпустить в 2018 году более 36 000 Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплектов оборудования на основе технологии GPS, превращающих обычные, свободнопадающие бомбы в корректируемые-высокоточные. Для понимания масштаба, подчеркну, что с 1997 по 2010 гг было произведено 215 000 JDAM. То есть, за 13 лет, с учетом войн в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии Boeing произвел чуть более двухсот тысяч JDAM, а теперь, всего за один год компания намерена выпустить более 36 000 комплектов!
Для каких целей ВВС США наращивает объёмы выпуска ракет и бомб сложно сказать. Применение им везде найдётся, от Сирии до КНДР, но то, что они будут использованы по назначению в очень скором времени - сомнений не возникает.
На Донбассе - самый жуткий тип боя, с которым я не сталкивался даже в Ираке и Афганистане, - американский журналист - Цензор.НЕТ 2731
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе - самый жуткий тип боя, с которым я не сталкивался даже в Ираке и Афганистане, - американский журналист
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти