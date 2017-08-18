 Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", - говорится в заявлении грузинского надзорного органа.
Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.
Между тем министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и Тбилиси будет требовать его выдачи от любой страны, где он решит остановиться.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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- Помогите, помогите!!!
На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому:
- Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.
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Идет расправа со стороны Порошенко над политическими и бизнесовыми конкурентами.
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