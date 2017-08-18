EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  600  24
Материалы по теме:
Все про:гражданство (670) Грузия (3467) Одесская область (1659) Саакашвили (1910)

 Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили

саакашвили паспорт

Прокуратура Грузии направила украинской прокуратуре очередное требование об экстрадиции бывшего президента республики, экс-губернатора Одесской области Украины Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", - говорится в заявлении грузинского надзорного органа.

Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Между тем министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и Тбилиси будет требовать его выдачи от любой страны, где он решит остановиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Київ. Берег Дніпра. Потопаючий репетує:
- Помогите, помогите!!!
На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому:
- Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой же Миша умница, как его ненавидят украинские и грузинские барыги. Держись Миша, собаки лают, караван идет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сандра Рулофс по происхождению - фламандка. Рулофс имела грузинское гражданство с января 2008 года по 2015 год, в 2015 году получила украинское гражданство и сейчас имеет два гражданства - Украины и Нидерландов
 показать весь комментарий
Ответить
 
у вас, это где? в Украине его нема, и вряд-ли появится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совсем уже рехнулись, он не в стране, лишен гражданства а эти все требования шлют.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно, все действия грузинской стороны тщательнейшим образом согласованы с уважаемым Гарантом Конституции Украины - Петром Лексеичем Янушенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они шлют требование, после того, как пранкер разыграл руководство Грузии. Кто то там сказал пранкеру(тот звонил от лица Авакова), что Саакашвили в Грузии нахрен нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странная эта прокуратура Грузии . От Штатов не требовали, от Польши тоже. Требуют от Украины где его физически нет. Совсем крышей уехала !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть обращаются в Интерпол, который в очередной раз их пошлет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно. А их министр МВД сказал пранкерам, что им Михо нахер не нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно....Михуэль сейчас в Польше.... почему бы прокуратуре Грузии сейчас не направить запрос туда...??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так шоколадное - минуя суды "отпустило его под домашний арест без залога" ))) Но как любой нормальный человек Михо решил что его дом не ростов и не параша.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокуратура Грузии направила украинской прокуратуре очередное требование об экстрадиции Михеила Саакашвили по просьбе трусливого Порошенко.

Идет расправа со стороны Порошенко над политическими и бизнесовыми конкурентами.

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти