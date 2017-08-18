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 Английский — рабочий язык НАТО и владеть им украинские военнослужащие должны свободно, - замначальника штаба ВМСУ

нато

Для офицеров и старшин будет создан "Центр языковой подготовки",

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, заместитель начальника штаба ВМСУ по евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко рассказал о том, как прошли совместные украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017".

"В 2017 году впервые в истории уровень учений был поднят на оперативный уровень, для этого был создан Maritime Operational Centre (MOC). В предыдущие годы штаб учений только мониторил действия сил. За основу MOC, согласно инструкции NTTP-3.32.1, взята модель 6-го флота ВМС США. MOC был создан на время учений, и его численность составляла 90 человек, половина из которых были украинскими офицерами", - рассказал Рыженко.

Замнсчальника штаба ВМСУ также отметил, что впервые эти учения посетил Президент Украины, а военнослужащие, которые принимали участие в учениях сделали выводы о том, какие знания и навыки необходимы украинским военным при международном сотрудничестве.

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"Основной урок этих учений - это проблема общения офицеров разных стран. Английский - рабочий язык НАТО и владеть им украинские военнослужащие должны свободно. Это касается всех офицеров и старшин. Для решения этой проблемы ВМСУ планирует открыть с 1 сентября 2017 "Центр языковой подготовки", - сообщил Рыженко, - Во-вторых, это знание и опыт применения штабных процедур и тактики НАТО. Это вопрос подготовки и образования. Что касается штабной работы, то 46 основных доктрин НАТО, составляющие оперативное искусство Альянса (так называемые Allied Joint Publications, AJPs), должны быть включены в образовательные программы всех уровней военного образования, как Национального университета обороны, так и видовых академий (институтов)".

По словам Рыженко, сейчас изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС "Центра Доктрин и тактики НАТО" для обработки национальных руководств на базе соответствующих НАТОвских. Это позволит как улучшить подготовленность офицеров наших кораблей, так и избежать дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки.
Кроме того, РЫженко высказал уверенность что украинцам необходимо воспитывать новую штабную культуру.
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серьезно свободно. Это правильно, но у вас же из вашего опг, например собаков кроме кацапского и пиздеть деньги ни чего больше не знает.
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А может он знает язык итальянской мафии- у него там миллионные фирмы ( из декларации)😀😀😁😆
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мой племяш готовился стать полицейским, но оказался слаб здоровьем, хотя и занял определенное место по бодибилдингу. Никто даже не обратил внимание на его разговорный английский, уровень Б2. Тогда туда шли только блатовые.
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Мля... Да ты свой родной язык за десятки лет не выучил, дуб, но удержаться от плевания говном не можешь. Я понимаю, был бы ты лучше - но ты ведь такой же!
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Год об этом пишу. Дошло наконец-то. Владеть в деталях , в технической терминологии. И не только военным. Врачам!!!- это будущее медицины. Инженерам. Юристам.
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Генштаб тебя услышал,не зря писала целый год)))
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😀😀😀😀
Сама столкнулась с этой проблемой при работе над проектом в одной стране . В Украине никто не может составить смету на английском, а из других стран спецы свободно общаются на трех языках
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а как же им овладеть? кто ж их научит? всех в Америку отправят на курсы? тут в вышах даются аж целых 2 семестра и 30 занятий, чтобы овладеть уровнем B2... пока никто не овладел
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Если серьезно, то только везти преподавов из Англии и США. Там совсем другая схема обучения . Совковые учителя знаний не дадут
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а это я точно подтверждаю ибо учившие немязык в школе и здесь-большая разница.
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Это точно. Ведь и мои знакомые, с отличием закончившие ВУЗы, по большому счету из английского помнят только "ауфидерзейн" и "хенде хох".
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где же столько их взять на всю армию военнослужащих..бедные американские дети останутся без учителей
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😀вы мыслите по совковому. Система приезда учителей из страны в страну очень развита на западе
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а вы мыслите космически...кто будет спонсировать эту ораву? а это же пару тысяч добровольцев...тлт вы думаете они за 4000гр тут будут вкалывать? или будете как пэтя клянчить и пускать сопли - дайте денюжку...на минимальный уровень знаний тут специалистов предостаточно..никто тут не собирается прививать акцент кокни
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Английский - это приоритет!!!и тут пускать нюни нечего . Надо завозить перепадов . Весь мир говорит на английском и только козломордые -матом
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я знаю вихідців з України які живуть на заході давно і можуть навчити англійсбкої будь якого рівня. Але, хто їм заплатить, коли студенти кулінарного технікуму "викладають" англійську за 10 копійок?
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Зам начальника ВМСУ --- вы подтягиваетесь сколько раз ??? Генералы и полковники НАТО -- кендюхи как наши ГЕНЕРАЛЫ и полковники не имеют и подтягиваются и бегают на ровне с своими 20 летними капралами . А английский дело хорошее -- но на данном этапе построения наших Украинских ВС -- достаточно иметь в части нескольких переводчиков и все . Зам . нач . штаба --- займитесь личной своей подготовкой физической , огневой и специальной -- наведите порядок с этими дисциплинами в вверенных вам частях -- а уж потом с своими прожектами выходите к прессе . И самое главное --- займитесь бытом военнослужащих -- квартиры и детсады с казармами с горячей водой и человеческими столовыми и чтобы тушенка из говна мамонта не попадала на столы военнослужащих . Теоретик мать твою за ногу .
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Полторак наверное свободно шпрехает, но только на суржике!!!!
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Свободно? - бред какой то...- это невозможно...Что бы свободно, нужно быть носителем языка или специально им заниматься как профессией долгое время... В рамках элементарного разговорного с углубленным изучением по специальности.... - вот это вполне достижимо...
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Достаточно иметь спецразговорник в кармане за десять гривен экземпляр .
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офицеры ВВС и ВМС - в обязательном порядке, сухопутчики - в пределах полевой фразеологии
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Пусть сначала выучат рiдну мову.
У нас суржик везде! В быту, на работе, на телевидении...
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любой язык - суржик по сравнению с исходным вариантом
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А... про эстраду забыл!
Современные украинские песни - мрак.
Тексты тупые... Сплошные русизмы...
В ближайшем будущем это будет звучать так:
"Я умею спик ин инглиш, только трошкi-трошкi"
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Для багатьох держслужбовців державна мова - непосильна.)))
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