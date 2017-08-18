 Английский — рабочий язык НАТО и владеть им украинские военнослужащие должны свободно, - замначальника штаба ВМСУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, заместитель начальника штаба ВМСУ по евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко рассказал о том, как прошли совместные украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017".
"В 2017 году впервые в истории уровень учений был поднят на оперативный уровень, для этого был создан Maritime Operational Centre (MOC). В предыдущие годы штаб учений только мониторил действия сил. За основу MOC, согласно инструкции NTTP-3.32.1, взята модель 6-го флота ВМС США. MOC был создан на время учений, и его численность составляла 90 человек, половина из которых были украинскими офицерами", - рассказал Рыженко.
Замнсчальника штаба ВМСУ также отметил, что впервые эти учения посетил Президент Украины, а военнослужащие, которые принимали участие в учениях сделали выводы о том, какие знания и навыки необходимы украинским военным при международном сотрудничестве.
"Основной урок этих учений - это проблема общения офицеров разных стран. Английский - рабочий язык НАТО и владеть им украинские военнослужащие должны свободно. Это касается всех офицеров и старшин. Для решения этой проблемы ВМСУ планирует открыть с 1 сентября 2017 "Центр языковой подготовки", - сообщил Рыженко, - Во-вторых, это знание и опыт применения штабных процедур и тактики НАТО. Это вопрос подготовки и образования. Что касается штабной работы, то 46 основных доктрин НАТО, составляющие оперативное искусство Альянса (так называемые Allied Joint Publications, AJPs), должны быть включены в образовательные программы всех уровней военного образования, как Национального университета обороны, так и видовых академий (институтов)".
По словам Рыженко, сейчас изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС "Центра Доктрин и тактики НАТО" для обработки национальных руководств на базе соответствующих НАТОвских. Это позволит как улучшить подготовленность офицеров наших кораблей, так и избежать дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки.
Кроме того, РЫженко высказал уверенность что украинцам необходимо воспитывать новую штабную культуру.
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Сама столкнулась с этой проблемой при работе над проектом в одной стране . В Украине никто не может составить смету на английском, а из других стран спецы свободно общаются на трех языках
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У нас суржик везде! В быту, на работе, на телевидении...
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Современные украинские песни - мрак.
Тексты тупые... Сплошные русизмы...
В ближайшем будущем это будет звучать так:
"Я умею спик ин инглиш, только трошкi-трошкi"
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Может, китайский?
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