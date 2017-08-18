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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10473) субсидия (336)

 Правительство планирует установить учет доходов граждан при назначении субсидии за полгода, а не год

субсидия

Кабинет министров Украины намерен установить, что при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг учитываются доходы не за четыре, а за два предыдущих квартала и запретить назначение субсидий одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в проекте решения отмечается, что субсидия для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не за 4 квартала, как было ранее, а за 2 предыдущих квартала.

В частности, при назначении субсидии в мае должны учитываться доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре - первый-второй кварталы текущего года.

Данный проект решения планируется рассмотреть на заседании в пятницу.

Кабмин намерен установить, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации и по месту фактического проживания гражданина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева

Правительство намерено определить, что субсидия в отношении помещений, где прописаны недееспособные лица, над которыми установлено опекунство, назначается по заявлению опекуна.

Также Кабмин планирует уточнить, что субсидия не назначается на следующий период, если имеется двухмесячная задолженность за услуги ЖКХ в сумме более 20 необлагаемых налогом доходов граждан - 340 грн (ранее не назначалась просто при наличии двухмесячной задолженности).

В случае смерти лица, которому была назначена субсидия, сумма компенсации неиспользованной части субсидии выплачивается одному из членов домохозяйства, с учетом которых эта субсидия назначалась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В октябре-ноябре начнется выплата компенсации сэкономленной субсидии, - Рева

Кабмин намерен установить необходимость граждан, получающих субсидию на протяжении месяца проинформировать орган социальной защиты населения об окончании срока регистрации места пребывания.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 14 млрд 100 млн грн для субсидий, поэтому средств на этот вид помощи хватит.


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Рева должен обстежувать холодильники субсидиантов. Только так можно добиться социальной справедливости и скачка реФФорм
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Еще нужно проверить туалеты субсидиантов. Если хорошо какают, значит хорошо кушают и субсидии не назначать
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не утруждайте себя советами, они сами додумаются
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Запросто. Заставлять щомісячно здавати аналізи - каністру мочі і чумудан кала.
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Все правильно. Чиновники показали в е/деклараціях народу своє, тепер народ повинен продемонструвати їм у відповідь все своє.
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Вакханалію у призначенні субсидії треба припиняти, вірно уряд міркує.
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Що з тебе взяти, окрім аналізів. І то аналізи такі, що в крематорій тебе зі своїми сухими дровами не візьмуть.
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Когда субсидиантам будут доплачивать за экономию бензина? У меня, например, бак 60 литров, а я заправляю только по 40.
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я тоже вчера меньше немца съел..когда компенсируют?
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Сім'я вже три роки отримує субсидію. Споживає комунальні послуги скільки потрібно. І вже третій рік не платить державі ні копійки. А держава ще й заборгували цій сім'ї, та пропонує монетизувати "зекономлений" газ.
Де тут логіка, економіка, математика ?!
В сільській місцевості така ситуація в більшості домогосподарств.
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Какое мудрое, верное, своевременное и справедливое ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ решение. А вдруг субсидант (сволочь зажравшаяся - пенсионер, с пенсией 1200 гр.,) нашел на мусорнике 20 гривен.и накупит на них жратвы на полгода. Нельзя этого допустить. Разжиреют гады. Как министры и инородные депурасты. Все таки как хорошо, что уже все проблемы народа и государства уже все решены мудрым руководством страны, осталось только от пенсионеров избавиться. Не, ну не суки ?
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Все дело в том, что мародеры считают своими оторванные на субсидии шекели. Напрыклад, помощь при рождении нового гоя, они включают в доходы украинцев и лишают молодых родителей субсидий как зажравшихся.
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Може пенсіонерів у резервацію на Канари відправити?
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а как все красиво начиналось!)))
зы, а зачем париться?, примите Закон, что коммуналка должна быть не более 50% от дохода и дело в шляпе!
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50% от указанного в э/декларациях - в самый раз будет.
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Ти що, хочеш загеноцидити пенсіонерів? Вони ж від обжирачки вимруть усі.
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В Украине - наименьшие зарплаты в мире. Вот это анахранизм.
Ниже даже африканских зарплат, хотя негры не платят за отопление.
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Самое интересное, что по Закону, на предоставление населению услуг ЖКХ, необходимо заключить этот самый договор с пользователем услуг.

Но как всегда, барыги забыли разработать договор(КМ) и получается, что по закону можно не платить, т.к. нет договора.
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С этим все понятно. С октября повышаются пенсии.. Опа на.. И государство стремится сразу же это повышение забрать ( не откладывая на следующий год) Поэтому и принимается такое решение. Раньше в расчет брали предыдущий назначению субсидии год. Т.. е на субсидию скажем 2015 -2016 года брали доход за календарный 2014. Сейчас "улучшили" .. стали брать за 4 квартала ( т. е за 2,3,4 квартал прошлого года и за первый текущего..) А теперь вот еще "улучшили" решили брать за 2 квартала. Ведь в противном случае осенне- зимняя субсидия бралась бы в основном по прошлому году . Не понятно только одно. Субсидия то назначается вроде как на 12 месяцев.. А теперь что будет вновь на 6. Что бы назначать от разных доходов. Получается что пенсии еще не повысили.. но их уже государство и забрало. Супер решение. Остап Ибрагимович с его конторой "Рога и копыта" просто дилетант против наших " мастеров".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство планирует установить учет доходов граждан при назначении субсидии за полгода, а не год
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