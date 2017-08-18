 Правительство планирует установить учет доходов граждан при назначении субсидии за полгода, а не год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в проекте решения отмечается, что субсидия для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не за 4 квартала, как было ранее, а за 2 предыдущих квартала.
В частности, при назначении субсидии в мае должны учитываться доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре - первый-второй кварталы текущего года.
Данный проект решения планируется рассмотреть на заседании в пятницу.
Кабмин намерен установить, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации и по месту фактического проживания гражданина.
Правительство намерено определить, что субсидия в отношении помещений, где прописаны недееспособные лица, над которыми установлено опекунство, назначается по заявлению опекуна.
Также Кабмин планирует уточнить, что субсидия не назначается на следующий период, если имеется двухмесячная задолженность за услуги ЖКХ в сумме более 20 необлагаемых налогом доходов граждан - 340 грн (ранее не назначалась просто при наличии двухмесячной задолженности).
В случае смерти лица, которому была назначена субсидия, сумма компенсации неиспользованной части субсидии выплачивается одному из членов домохозяйства, с учетом которых эта субсидия назначалась.
Кабмин намерен установить необходимость граждан, получающих субсидию на протяжении месяца проинформировать орган социальной защиты населения об окончании срока регистрации места пребывания.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 14 млрд 100 млн грн для субсидий, поэтому средств на этот вид помощи хватит.
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В октябре-ноябре начнется выплата компенсации сэкономленной субсидии, - Рева(76)
Жилищные субсидии получают более 5,4 млн семей, - Рева(78)
Средства на субсидии в бюджете есть, - Гройсман(47)
Безработным лицам при оформлении субсидии будет засчитываться доход на уровне двух прожиточных минимумов - 3248 грн, - Кабмин(140)
Как можно на 20 грн в день много съесть?(0)
Наличие любого имущества от автомобиля до земельного пая - не преграда для получения субсидии, - Кабмин(22)
В 2018 году на субсидии хватит 60 миллиардов, - Рева(32)
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Де тут логіка, економіка, математика ?!
В сільській місцевості така ситуація в більшості домогосподарств.
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зы, а зачем париться?, примите Закон, что коммуналка должна быть не более 50% от дохода и дело в шляпе!
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Ниже даже африканских зарплат, хотя негры не платят за отопление.
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Но как всегда, барыги забыли разработать договор(КМ) и получается, что по закону можно не платить, т.к. нет договора.
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