 В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран: украинцев в списках раненых нет

Вследствие теракта в Барселоне погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Пострадали граждане как минимум 18 стран. Об этом в ночь на пятницу, 18 августа, сообщили представители службы гражданской защиты населения Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Среди жертв теракта - граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира, сообщил представитель испанской власти. Однако точных данных о том, кто из них ранен, а кто погиб, пока нет.
По предварительным данным граждан Украины среди пострадавших нет.
Также, по данным немецкого телеканала ZDF, среди погибших в результате нападения в Барселоне трое граждан Германии. В пресс-службе МИД ФРГ эту информацию пока не подтвердили.
Между тем через несколько часов после теракта в центре Барселоны полиция Каталонии провела спецоперацию по нейтрализации предполагаемых террористов. При попытке побега в расположенном в 100 километрах от Барселоны Камбрилсе застрелены пятеро подозреваемых в терроризме. Четверо из них погибли на месте, а пятый умер от полученных ран в больнице. В ходе операции ранения получили семь человек, в том числе один полицейский, передает информагентство dpa. Полиция считает, что ликвидированные террористы связаны с терактом в центре Барселоны и взрывом в доме в городе Альканар, прозвучавшем накануне. Также правоохранители уверяют, что ликвидированы подозреваемые в терроризме планировали совершить аналогичный теракт с использованием транспортных средств. Кроме того, они имели при себе пояса смертника.
Также в полиции заявили, что взрыв в доме в городе Альканар в 100 километрах от Барселоны произошел потому, что некоторые из его жильцов производили взрывчатые вещества с использованием газовых баллонов, сообщила испанская полиция. В полиции уверены, что взрыв в Альканаре связан с терактом в Барселоне.
Напомним в центре Барселоны в четверг, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу пешеходов. В результате погибли 13 человек, еще более 100 были ранены. Полиция назвала случившееся терактом. Впоследствии ответственность за содеянное взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Каталонское правительство объявило трехдневный траур в регионе по жертвам теракта.
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'Это - НАША СТРАНА, НАША ЗЕМЛЯ, и НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ, и мы предоставляем вам возможность пользоваться всем этим. Но если вы начали жаловаться, плакать, But once you are done complaining, whining, и вам причиняют колики НАШ ФЛАГ, НАШИ ОБЕТЫ, НАШИ ХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ или НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ, я в высшей степени поддерживаю вашу возможность воспользоваться преимуществом еще одной великой свободой: 'ПРАВОМ УЕХАТЬ.Если вы здесь несчастны, тогда УЕЗЖАЙТЕ. Мы не заставляли вас приезжать сюда. Вы попросились быть тут. Следовательно, принимайте страну, которая приняла ВАС.'
Может политикам стоит взять на вооружение политику австралийского премьера, который не стал особо с ними церемониться.....
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пустую железяку в гараже - звучит как саня - долго, нудно и ни о чем...
санин набор навскидку:
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ти?
кому?
навищо?
впевнений?
твои проблеми.
за кого?
говори за себе.
хто як не я?
я ж знаю.
достатньо чи провжувати?
сам все рішаю.
мене навчали.
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знаю его со времен "Крещатика"....
он троль по жизни и цепляла ко всем (ко мне не будет )...
вы еще увидете ветки где под каждым форрумчанином будет санин отписок.
по делу ли, без дела ли... саня отметится-пописяет.....
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Уже толпы выходцев из Азии с кучей жен заселили Совки в Киеве
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Соответствующая информация была передана каталонской полиции. Улица Рамбла, где 13 человек погибли от действий террористов, была указана в сообщении ЦРУ как вероятная цель, - пишет издание Periodico.
Американские власти готовы оказать помощь правоохранительным органам и спецслужбам Испании в связи с нынешними событиями в Барселоне. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Мы выражаем наши соболезнования в связи с гибелью людей и травмами, которые получили многие невинные люди. Мы продолжаем следить за ситуацией. Мы готовы помочь органам правопорядка и национальной безопасности Испании.
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