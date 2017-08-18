 Если Северная Корея начнет враждебные действия, то США вместе с союзниками применят силу, - глава Пентагона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я могу вас заверить, что мы в тесном сотрудничестве с нашими союзниками устроим военные последствия для КНДР, если она начнет враждебные действия", - сказал Дж.Мэттис в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и японскими министрами.
Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.
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Если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну", - Пентагон(33)
В отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона(28)
Глава Пентагона Мэттис пригрозил КНДР концом режима и уничтожением народа(143)
Мэттис пригласил Полторака в Пентагон(8)
Трамп спустил на Россию "бешеного пса"(0)
В оборонном ведомстве США хорошо осведомлены о реформах в украинской армии, - Ирина Геращенко(18)
Россия нацелена на подрыв международных альянсов, - глава Пентагона Мэттис(24)
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Имеет волю.... Это какую такую волю они имеют? Может имеют волю народа - избирать себе правителей на партийных выборах а не иметь только сменяющихся диктаторских семейных лидеров "чучхе"? Может имеют волю в свободе народа на право жить а не миллионами насильственно умирать от голода.? Может имеют волю свободно покинуть страну а не быть расстрелянными за попытку сбежать из страны? Может имеют волю в свободной прессе. свободном ТВ, СМИ, свободном интернета а не только строго государственных диктаторских СМИ. Может имеют волю иметь дома радио, которое ловит международные радиостанции а не быть в тюрьме если такое найдут дома? То о какой воле пишешь?
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Едут два ковбоя по прерии. Скучно, делать нечего. Один другому и говорит:
- Билли, а слабо тебе съесть за 100 долларов кучу лошадиного говна?
- За 100 долларов? -=8-) За 100 долларов, Джонни, все что угодно!
Остановились, нашли кучу говна, Билли съел ее, Джонни отдал ему 100
долларов,
как и договаривались. Едут дальше. Билли, вытирая рот от говна, думает:
"Бля, весь в говне перемазался, и за что? - за 100 долларов! Вот идиот!"
Джонни, оставшись без 100 долларов, думает:
"Бля, и зачем я затеял весь этот спор? Теперь денег нет совсем!"
Тут Билли замечает на дороге еще одну кучу лошадиного говна и говорит:
- Джонни! А тебе слабо съесть кучу лошадиного говна за 100 долларов?
- За 100 долларов, Билли, все что угодно! - и с радостью начинает есть
лошадиное говно.
Спустя некоторое время оба довольные: Джонни от того, что
вернул свои деньги назад, а Билли от того, что восстановил между собой
и своим другом равенство, едут дальше.
Тут Джонни замечает:
-Билли! А тебе не кажется, что мы задаром говна наелись?
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схема мироустройства, возникшая по результатам 2 мировой войны, пришла в полный упадок - это и импотентность ООН, и конец "нефтяной эры", и подъём Китая, и распад СССР, и создание ЕС
все главные игроки, кроме Германии и Японии, публично заявляют о своём желании вновь стать "великими" ( Трамп, путлер, КНР) - причём в США и РФ у власти милитаристские кланы, а КНР пока идёт дорожкой дядюшки Джо, завещавшего усиливать партийный контроль над силовиками
никакие договорняки уже не способны разрядить накопившееся напряжение, а модернизация армий главных игроков - на завершающем этапе
США активно перемещают боевую технику на заморские ТВД, чтобы обеспечить себе мобильность в быстротекущих конфликтах
потому с Трампом, или без него, - но где-то ДОЛЖНА начаться предварительная проба сил ( типа Халхин-Гола, Хасана или Испании ), чтобы определить пределы притязаний и прочность режимов - затем последует активная фаза в мировом масштабе
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