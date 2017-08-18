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Все про:КНДР (288) Пентагон (440) ракеты (574) США (13238) Мэттис Джеймс (25)

 Если Северная Корея начнет враждебные действия, то США вместе с союзниками применят силу, - глава Пентагона

пентагон

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг пригрозил КНДР применением военной силы в том случае, если Пхеньян осуществит нападение на США или их партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я могу вас заверить, что мы в тесном сотрудничестве с нашими союзниками устроим военные последствия для КНДР, если она начнет враждебные действия", - сказал Дж.Мэттис в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и японскими министрами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Северной Кореи мы хотим использовать дипломатию, но есть варианты и военного разрешения ситуации, - глава Пентагона

Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.

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Фигня! Еще чуть-чуть и анаконда задушить Ким Сунь Выня санкциями. Эгеж?
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нет конечно, они же понимают чем это для них кончится. Пропаганда пропагандой, но для жирного Ына это будет конец. Да и Китай нашепчет им там пару ласковых.
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Бу бу бу.. Бубубу... Обосрались, так и скажите..
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ын не "применит силу", а просто будет испытывать ракеты и все.
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а вот за это уже легко может получить звизды
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ну да, уже с апреля( или с марта) получает.
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За испытания ракет, отдельный разговор и отдельные санкции. В данном конкретном случае разговор о угрозах Толстячка нанести удар по американской военной базе. Америкосы конечно понимают что пухленький любитель роскоши не такой сумашедший как пытается изобразить. Но на всякий случай сказали что при любых попытках это сделать, накроют его режим половым органом бабушки. Собственно и весь разговор, тут и обсуждать то по сути нечего. Кроме перепуганных гейропешек которые сразу стали тянуть мазу за кацапов рассказывая сказки про "язык дипломатии".
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что и требовалось доказать - С.Корея имеет минимум ЯО и волю, и даже США сдает назад. Украина отказалась от ЯО.. и теперь даже пидор Захарченко угрожает взять Киев....
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Не завидуйте всяческим глупостям, С.Корея ведь не сама создала ЯО "наперекор судьбе", она получила его от РФ, в интересах которой создавать "управляемые кризисы", только вот эпицентром этого кризиса в итоге является сама С.Корея с ее полуголодным поголовьем и его "управляемость" очень относительная, сегодня управляемый, а завтра не совсем. И поверьте, такое "внимание" со стороны сильных ничего хорошего этой стране не сулит.
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Лео Кот . Ну-ка.... можете по-подробнее описАть а не опИсать что имеет С. Корея благодаря ЯО.?
Имеет волю.... Это какую такую волю они имеют? Может имеют волю народа - избирать себе правителей на партийных выборах а не иметь только сменяющихся диктаторских семейных лидеров "чучхе"? Может имеют волю в свободе народа на право жить а не миллионами насильственно умирать от голода.? Может имеют волю свободно покинуть страну а не быть расстрелянными за попытку сбежать из страны? Может имеют волю в свободной прессе. свободном ТВ, СМИ, свободном интернета а не только строго государственных диктаторских СМИ. Может имеют волю иметь дома радио, которое ловит международные радиостанции а не быть в тюрьме если такое найдут дома? То о какой воле пишешь?
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А кто у США партнеры в этой теме? Японцы? Китайцы?
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пиндосы - трусливые засранцы
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че правда? так давайте забирайте "алясочку взад"
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Очередное последнее китайское предупреждение. Штаты наложили очередной раз себе в штаны. Выглядит это крайне позорно. Трамп оказался старым импотентом.
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Просто відповідь журналістам, нічого більше.
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а вам бы хотелось, чтобы Трамп подтянул штаны и начал войну? Сначала дипломатия, а потом мочилово
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Давно пора надеть жирную свинку ына на кукан.
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дохлый СССр кормить начал корейцев в 1953 году,известный факт,Мы победим врага на его территории... Кстати Ивана Кожедуба срочно вызвали на эту войну и сколько сбил омерикансих самальотов Кожедуб история умалчивает...
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пока вы тут изощряетесь в эпитетах, на базах Тихоокеанского побережья полным ходом идёт погрузка бронетехники на корабли
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Это уже было в 1950-53 годах, огребли и ушли. Сейчас будет серьезнее. Огребут многие
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В пидораше с изучением истории ваще никак похоже. Это КНДР пошла в наступление на Сеул. И отгребла по полной. Если б не 100 тыс. китаез - КНДР сегодня не существовала. Вообще.
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У Ына яйца крепче
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Кто им технологии ракет поставил?
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Давай досвиданья
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Любят смаковать американцы издевательства над РАБссией
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Сейчас вылезет какой-то европ№дор и скажет что надобно только языком дипломатии и снижения эскалации.
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Ну типо что-то про безальтэрнатывнисть мырного минського процесу
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Всё осталось на круги своя....а вокруг чего весь сыр-бор был? Как в анекдоте:
Едут два ковбоя по прерии. Скучно, делать нечего. Один другому и говорит:
- Билли, а слабо тебе съесть за 100 долларов кучу лошадиного говна?
- За 100 долларов? -=8-) За 100 долларов, Джонни, все что угодно!
Остановились, нашли кучу говна, Билли съел ее, Джонни отдал ему 100
долларов,
как и договаривались. Едут дальше. Билли, вытирая рот от говна, думает:
"Бля, весь в говне перемазался, и за что? - за 100 долларов! Вот идиот!"
Джонни, оставшись без 100 долларов, думает:
"Бля, и зачем я затеял весь этот спор? Теперь денег нет совсем!"
Тут Билли замечает на дороге еще одну кучу лошадиного говна и говорит:
- Джонни! А тебе слабо съесть кучу лошадиного говна за 100 долларов?
- За 100 долларов, Билли, все что угодно! - и с радостью начинает есть
лошадиное говно.
Спустя некоторое время оба довольные: Джонни от того, что
вернул свои деньги назад, а Билли от того, что восстановил между собой
и своим другом равенство, едут дальше.
Тут Джонни замечает:
-Билли! А тебе не кажется, что мы задаром говна наелись?
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если отвлечься от пропагандистского цветного дыма и посмотреть на мир в его истинном чёрно-белом виде, то можно увидеть следующее:
схема мироустройства, возникшая по результатам 2 мировой войны, пришла в полный упадок - это и импотентность ООН, и конец "нефтяной эры", и подъём Китая, и распад СССР, и создание ЕС
все главные игроки, кроме Германии и Японии, публично заявляют о своём желании вновь стать "великими" ( Трамп, путлер, КНР) - причём в США и РФ у власти милитаристские кланы, а КНР пока идёт дорожкой дядюшки Джо, завещавшего усиливать партийный контроль над силовиками
никакие договорняки уже не способны разрядить накопившееся напряжение, а модернизация армий главных игроков - на завершающем этапе
США активно перемещают боевую технику на заморские ТВД, чтобы обеспечить себе мобильность в быстротекущих конфликтах
потому с Трампом, или без него, - но где-то ДОЛЖНА начаться предварительная проба сил ( типа Халхин-Гола, Хасана или Испании ), чтобы определить пределы притязаний и прочность режимов - затем последует активная фаза в мировом масштабе
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Ну понятно, если поросенок Ын запустит ракеты на Гуам, то встретится с огнем и яростью. Только проблема не в Гуаме, а в том, что через пару-тройку лет ыновские ракеты, глядишь, и в солнечную Калифорнию долетят. Вот о чем надо думать ребятам, так что если они готовят силовой вариант и забалтывают покемона, то это одно, а если они просто побрехивают, то это другое.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли Северная Корея начнет враждебные действия, то США вместе с союзниками применят силу, - глава Пентагона
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