 Враг 27 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины отвечали плотным огнем на поражение, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В конце минувших суток в районе проведения АТО интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшалась. Как и несколько дней подряд основная активность врага фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18 часов и до полуночи боевики 5 раз били по нашим позициям из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на донецком направлении, дважды под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку от Новоселовки Второй. А около 21 часа преступники в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево", - сказано в сообщении.
По данным штаба, на луганском направлении враг открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке, а также бил из гранатометов по укреплениям сил АТО в районе Троицкого.
На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь вблизи Широкино боевики применяли миномет калибром 82 миллиметра.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Почти на все огневые провокации силы АТО отвечали плотным огнем на поражение противника", - добавили в пресс-центре АТО.
Напомним, 16 августа российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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