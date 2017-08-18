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 Теракт в Барселоне: в Испании объявлен трехдневный траур

теракт барселона

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство объявляет официальный траур с 00:00 18 августа", - заявил он на пресс-конференции.

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Напомним, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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Странно как . Теракты совершает игил, хезболла и другие террористические организации. А условия всему миру оглашает путин
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