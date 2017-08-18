 Теракт в Барселоне: в Испании объявлен трехдневный траур

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Правительство объявляет официальный траур с 00:00 18 августа", - заявил он на пресс-конференции.
Напомним, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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как же все не так.
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