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 За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

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Вчера, 17 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Двое наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из них получил ранения в результате гранатометного обстрела укреплений сил АТО в районе Троицкого.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сгоревшие дома и простреленные стены": штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево. ФОТОрепортаж

Напомним, 16 августа российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



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