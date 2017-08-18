 Наблюдатели ОБСЕ во главе с Хугом будут присутствовать на матче "Мариуполь" - "Динамо", - ФФУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.
Как заявил президент ФФУ Андрей Павелко, пребывание наблюдателей авторитетной международной организации на этом матче станет весомой гарантией безопасного проведения поединка.
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