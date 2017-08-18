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 Наблюдатели ОБСЕ во главе с Хугом будут присутствовать на матче "Мариуполь" - "Динамо", - ФФУ

обсе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с первым заместителем председателя Александром Хугом будут присутствовать 27 августа на матче чемпионата Украины между ФК "Мариуполь" и ФК "Динамо" в Мариуполе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Как заявил президент ФФУ Андрей Павелко, пребывание наблюдателей авторитетной международной организации на этом матче станет весомой гарантией безопасного проведения поединка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родители воспитанников ДЮСШ "Динамо" просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе
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