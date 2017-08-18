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 Наемники РФ не разрешили миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле Петровского

обсе база попасная патруль

Наемники из "ДНР" не разрешили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле населенного пункта Петровское.

Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Также члены "ДНР" продолжают блокировать доступ наблюдателей в Седово.

"Два вооруженных человека на контрольно-пропускном пункте на западной окраине подконтрольного "ДНР" пгт Седово (106 км к югу от Донецка) остановили СММ и не разрешили войти в поселок", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы на Донбассе проверяют багажники автомобилей патрулей наблюдателей, - ОБСЕ

Обо всех случаях миссия проинформировала СЦКК.
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не новость....
вот если бы не мешали - была бы новость....
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кто нибудь представляет себе такую новость?
"Наемники РФ не препятствовали миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле Петровского".................
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ не разрешили миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле Петровского
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