 Наемники РФ не разрешили миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле Петровского

Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Также члены "ДНР" продолжают блокировать доступ наблюдателей в Седово.
"Два вооруженных человека на контрольно-пропускном пункте на западной окраине подконтрольного "ДНР" пгт Седово (106 км к югу от Донецка) остановили СММ и не разрешили войти в поселок", - говорится в отчете.
Обо всех случаях миссия проинформировала СЦКК.
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вот если бы не мешали - была бы новость....
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"Наемники РФ не препятствовали миссии ОБСЕ запустить беспилотник возле Петровского".................
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