 Среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителя фургона, - полиция

Об этом заявил представитель полиции Каталонии Хосеп Траперо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
При этом он подчеркнул, что задержанные "прямо связаны" с атакой. Он рассказал, что один из них был задержан в каталанском городе Альканаре, другой - в Риполи (речь идет, вероятно, о Дриссе Убакире).
Траперо рассказал, что исполнитель теракта, по имеющимся данным, не вооружен.
Следствие полагает, что человек, который после теракта прорвал на машине оцепление в центре Барселоны и позже был застрелен полицейскими в пригороде, не был причастен к теракту, заявил Траперо.
Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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но замочить чувака, а потом разобраться, что он не был причастен к теракту - тот еще подвиг.
походу полиция там сильно к терактам готова, просто мочи любого подозреваемого.
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