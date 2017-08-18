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 Среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителя фургона, - полиция

теракт барселона

Среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителя фургона, сбившего более ста человек на Рамбле.

Об этом заявил представитель полиции Каталонии Хосеп Траперо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

При этом он подчеркнул, что задержанные "прямо связаны" с атакой. Он рассказал, что один из них был задержан в каталанском городе Альканаре, другой - в Риполи (речь идет, вероятно, о Дриссе Убакире).

Траперо рассказал, что исполнитель теракта, по имеющимся данным, не вооружен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

Следствие полагает, что человек, который после теракта прорвал на машине оцепление в центре Барселоны и позже был застрелен полицейскими в пригороде, не был причастен к теракту, заявил Траперо.

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте: Информации о пострадавших украинцах во время теракта в Барселоне пока нет, - консул Драмарецкая


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не, я конечно все понимаю.
но замочить чувака, а потом разобраться, что он не был причастен к теракту - тот еще подвиг.
походу полиция там сильно к терактам готова, просто мочи любого подозреваемого.
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А не фиг дергаться. Дернулся - значит виновен - получи пулю в лоб. Здесь вам не Украина и полиция сопли не жует.
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так я читал что и ресторан с заложниками тоже никто вроде бы не захватывал
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Вот так. Каждый телефонный звонок, каждый e-mail просматривается и прочтывается. Целая религия создана: "обработка больших данных". А толку - ноль.
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Новый вид терроризма, массовые наезды на толпу в разных странах мира...
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ответ прост.Прокуратура Испания заканчивает рассмотрение дела о кремлевской Наркомафии,американская только начала. его...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСреди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителя фургона, - полиция
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