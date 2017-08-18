 Количество пострадавших в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Ранее сообщалось о 90 пострадавших, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
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шо то упадет...
живите на улице, кормитесь с природы... - до кустов,
когда природа позoвет всего то метров 700.... добежите.
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какую именно "историю" вы имеете ввиду, ваня?
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после обстрела Мариуполя зимой 2015 рос градами было убито 30 чел, 100 чел ранено.
Что Европа - реакции НОЛЬ.
Сегодня 15 убитых, 100 раненых - стоит шум на вс. эвропу.
Ну дебилы б***дь.
А причины этих событий одни и те же - росия.
Ну давайте,господа испания, продолжайте снимать санкции против расии.
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