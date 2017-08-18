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 Происшествия, За рубежом
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 Количество пострадавших в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек

теракт барселона

В результате теракта в Барселоне пострадали более 100 человек и погибли 13, сообщили в полиции Каталонии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Ранее сообщалось о 90 пострадавших, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Каталонии заявил о задержании двух человек после теракта в Барселоне

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.


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когда Володька готовился к президенстким выборам, одна за другой падали высотки в Питере
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вам еще предстоит - скоро хуйловские выборы снова
шо то упадет...
живите на улице, кормитесь с природы... - до кустов,
когда природа позoвет всего то метров 700.... добежите.
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у вас c 17го и по сих вечно хрень невпопад....
какую именно "историю" вы имеете ввиду, ваня?
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хуйло выступило с соболезнованием и заявило о необходимости реально обьединения всего мира по борьбе с ним самим - "ботокс - no pasaran" )) "рот фронт"
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И что интересно,
после обстрела Мариуполя зимой 2015 рос градами было убито 30 чел, 100 чел ранено.

Что Европа - реакции НОЛЬ.

Сегодня 15 убитых, 100 раненых - стоит шум на вс. эвропу.

Ну дебилы б***дь.
А причины этих событий одни и те же - росия.

Ну давайте,господа испания, продолжайте снимать санкции против расии.
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реакция была бы если-бы от нее был толк - что они европейцы могут сделать такого ужасного лично путлеру ?да ничего серьезного - ботокс всегда прикроется своим лохторатом в первую очередь женщинами и детьми..
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ВСУ каждый день есть потери запад озабочен. куда катиться мир непойму, изза одного дятла который делает что хочет.
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а почему кто-то должен быть озабочен "нашими потерями" - мы же не обьявляем траур когда в Сирии гибнут сирийские люди или в Африке или Европе или в Штатах..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество пострадавших в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек
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