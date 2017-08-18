EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Спорт
  512  5
Все про:Динамо (713) Лига Европы (109) спорт (1733) футбол (3172)

 "Динамо" и "Александрия" играют вничью на выезде в первых матчах плей-офф Лиги Европы

лига европы

Украинские футбольные команды "Динамо" (Киев) и "Александрия" играют вничью в в первых матчах плей-офф Лиги Европы против португальского "Маритиму" и белорусского БАТЭ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В португальском Фуншале игра между местным "Маритиму" и киевским "Динамо" закончилась со счетом 0:0. На 89-й минуте за второе предупреждение был удален динамовец Евгений Хачериди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" проиграло "Янг Бойз" и выбыло из Лиги чемпионов

"Александрия" в Борисове сыграла вничью 1:1 с местным БАТЭ . На гол Иванича (БАТЭ) на 8-й минуте, украинцы ответили голом Банады на 20-й минуте.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дуже приємні для виїзду результати. Вірю в перемоги у відповідях! Але в групах прийдеться за такої гри важко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тепер треба лише вигравати вдома.
Женя, блін, пропускатимеш гру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и Вида уедет в другой клуб...и с защитой у Динамо проблемно будет...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо" и "Александрия" играют вничью на выезде в первых матчах плей-офф Лиги Европы
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти