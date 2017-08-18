 "Динамо" и "Александрия" играют вничью на выезде в первых матчах плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В португальском Фуншале игра между местным "Маритиму" и киевским "Динамо" закончилась со счетом 0:0. На 89-й минуте за второе предупреждение был удален динамовец Евгений Хачериди.
"Александрия" в Борисове сыграла вничью 1:1 с местным БАТЭ . На гол Иванича (БАТЭ) на 8-й минуте, украинцы ответили голом Банады на 20-й минуте.
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Женя, блін, пропускатимеш гру.
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