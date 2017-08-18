 Госдеп США проводит тендер на поставку нелетального военного снаряжения для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно условиям тендера, Киев получит защитное снаряжение, учебные пистолеты и патроны.
Участники конкурса должны представить свои предложения до 22 августа.
1719 35
Материалы по теме: Помощь Украине
14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны. ФОТО(24)
В Конгрессе США планируют выделить 410 млн долл. на программы поддержки Украины в 2018 г.(24)
Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС в декабре, но все условия нужно выполнить до середины ноября, - Домбровскис(52)
США выделили Украине 25 млн долл. помощи в сфере безопасности, – посольство(5)
Ядерный апокалипсис полностью не отменен, его лишь отложили(0)
НАТО играет ключевую роль в мобилизации мирового сообщества для поддержки Украины, – Парубий(73)
Страны НАТО через 10 трастовых фондов выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины, - Столтенберг(37)
Ответить
амеры,у нас война а не игра "зарница".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если допустим в Германии или Турции размещено американское ЯО - это не означает что Германия и Турция ядерные страны.
Ответить
Ответить
Господа,есть ракеты средней дальности с возможностью поражения целей на 1000 км и даже более.
Эти ракеты,уже появились в Украине.
Достаточно их нацелить на атомные станции противника,обладающего ОМП и предупредить о том,что Украина не просто готова,но и применит эти ракеты при агрессии против всех мест расположения ядерных обьектов,это отрезвит любого противника.
Ростовская АЭС не так уж и далеко находится.
А кроме нее.......столько вкусных и уязвимых целей.
И нечего бояться реакции мирового сообщества. Оно почему то скушало нападение на Украину.
Пусть ведут разговор с агрессором о недопустимости любых военных действия против Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тысячи убитых.
Росия лупит из танкови градов по укр территории,
а омериканцы с трампоми кангресом решили помочь - купить такие синие пистолетики с небоевыми патронами (с краской) - типа страйкбол.
Теперь укр. солдат на передовой вооружат дополнительно ентими пистолетами с пульками с краской.
Завтра весь рос интернет будет ржать над ентой омериканской
стратегической помощью Украине..
Ответить
Але наш брат і з сокирою дасть собі ради.
Хіба не так?
Ответить
А як можна давати бойову зброю країні, яка не веде війну ?
Чи Ви забули, що в нас АТО ?
Ответить
Ответить
амерам глубоко пох сколько нас украицев умрет в этой войне.
Ответить
Ответить
Ци-Я) Ы"на... Это излюбленный, чисто Хуйлушин, финт ослино-козлиными ушами!!!
Ответить
Ответить
Если не будет "Путин-нападе", то чем они убедят народ, что газ по 7 а доллар по 27, это и есть пэрэвагы обещанного жыття по новому.
Ответить
Ответить
Головне, щоб НЕ летальне було.
Бо, якби, якщо якось колись би де б не як...
Ех, щоб не де б було...
Ответить
- За резиновый пистолет еще надо суметь договориться!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить