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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (661) оружие (4075) США (13237) тендер (556)

 Госдеп США проводит тендер на поставку нелетального военного снаряжения для Украины

госдепартамент госдеп

Государственный департамент США объявил тендер на поставку нелетального оружия в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно условиям тендера, Киев получит защитное снаряжение, учебные пистолеты и патроны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские бойцы осваивают американские РЛС под руководством иностранных инструкторов. ВИДЕО

Участники конкурса должны представить свои предложения до 22 августа.
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дубинки и баллончики с перцовкой дадут...
амеры,у нас война а не игра "зарница".
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Ленинская кузня такой тендер запросто выиграет.
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Для разгона демонстрантов или что то я не понимаю?
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Учебные пистолеты и патроны даже для разгона демонстрантов не годятся!
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Зашибись мы ядерное оружие поменяли... У нас своего не летального и не ехательного хватает со времен совка...
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Да уж! Гниды эти - крввчук и кучма! Были третьей ядерной страной в мире. Ни один Хуйло бы не рыпнулся, а теперь Госдеп даёт нам учебные пистолеты.
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Украина никогда не была ядерной страной. То, что на территории Украины находилось ЯО не означает что оно было украинским по его производству. ЯО имеет свой ресурс хранения и ограничено временем для боевой готовности. То ЯО, которое было в Украине уже давным давно бы "издохло и завонялось". Украине не имела полной технологии и полного цикла производства ЯО для того что бы модернизировать и продлевать ресурс пригодности ЯО.

Если допустим в Германии или Турции размещено американское ЯО - это не означает что Германия и Турция ядерные страны.
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ЯО боеспособно пол-миллиона лет, там с запасом положено урана. На нашу жизнь хватило бы. Уран добывают в Украине и Казахстане, вУкраине еще и обогащают, Днепродзержинский химзавод. Нет хранилища для ядерных отходов, это да, возят в Россию, она большая
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Украина,не нуждается в ЯО.
Господа,есть ракеты средней дальности с возможностью поражения целей на 1000 км и даже более.
Эти ракеты,уже появились в Украине.
Достаточно их нацелить на атомные станции противника,обладающего ОМП и предупредить о том,что Украина не просто готова,но и применит эти ракеты при агрессии против всех мест расположения ядерных обьектов,это отрезвит любого противника.
Ростовская АЭС не так уж и далеко находится.
А кроме нее.......столько вкусных и уязвимых целей.
И нечего бояться реакции мирового сообщества. Оно почему то скушало нападение на Украину.
Пусть ведут разговор с агрессором о недопустимости любых военных действия против Украины.
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Казахстан от ядерного оружия тоже отказался! и не жалуется...
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Украина была третьей ядерной страной в мире и по количеству боеголовок, и по качеству МБР. Не надо повторять байки от Кравчука и Кучмы про сроки хранения ракет. Эти же самые ракеты до сих пор хранятся в расее. До недавнего времени, именно, наши украинские специалисты обслуживали и продлевали сроки хранения этих ракет, поскольку боеголовки проверять не нужно. В Украине было размещено советское, а не расейское ЯО. Поэтому сравнение с Турцией или Германией не корректно. Точно также наши специалисты могли бы продлевать сроки хранения ракет и их двигателей, как это делали, до недавно, в расее. И потом, даже наличие просроченных ракет с ЯО, уже сделали бы невозможным нападения расеи.
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Наши чиновника в трауре, лучше бы америкосы деньгами дали, а наши бы тут такой тендер провели.
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Да енто насмешка!!!!!!!!!!

Тысячи убитых.

Росия лупит из танкови градов по укр территории,
а омериканцы с трампоми кангресом решили помочь - купить такие синие пистолетики с небоевыми патронами (с краской) - типа страйкбол.

Теперь укр. солдат на передовой вооружат дополнительно ентими пистолетами с пульками с краской.

Завтра весь рос интернет будет ржать над ентой омериканской
стратегической помощью Украине..
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Згідний. Прикро це чути.
Але наш брат і з сокирою дасть собі ради.
Хіба не так?
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Що прикро ?
А як можна давати бойову зброю країні, яка не веде війну ?
Чи Ви забули, що в нас АТО ?
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Хіба не зрозуміло , що з Баригою "Джавелінів" ми не отримаємо ?
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США не заинтересованы в завершении войны в Украине. Оружия они нам не дадут, если три года уже не дают. Санкций, которые вынудили бы кацапов уйти с донбасса и крыма, - не введут. Национальный интерес американцев ослабить или остановить развитие своего соперника в геополитике Россию. и санкции будут расчитаны только на это а не на полное уничтожение кацапии. и чем дольше те санкции тем дольше кацапия слаба.
амерам глубоко пох сколько нас украицев умрет в этой войне.
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анекдот дня: "мокшандия геополитический соперник штатов" ))))))
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Всё таки пупками Мокша пытается меряться с Меркой, кто из них опупеннее... Но лукавый гибрид орды и рейха и тут верен своей подлости - он (Хуйло) втихаря подкачивает КоНДРашку, чтобы та задрачивала Мерку якобы ядрёным пальчиком! Заодно Хуйло пытается подставить Украину - якобы это не он (Хуйло), а она (Украина) снабдила ракетными технологиями "Опера(Ци-Я) Ы"на... Это излюбленный, чисто Хуйлушин, финт ослино-козлиными ушами!!!
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А что американцы не видят, что несмотря на войну ( или АТО) торговля с агрессором, как шла так и идёт. Благодаря санкциям, в том числе и американским, Хуйло уже сокращает расходы на оборону, выплаты пенсий и т. п. ограничения своего быдлостада!
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Хто всрався-невистка, а украинская власть по Вашему заинтересована в этом ?
Если не будет "Путин-нападе", то чем они убедят народ, что газ по 7 а доллар по 27, это и есть пэрэвагы обещанного жыття по новому.
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Правильно.
Головне, щоб НЕ летальне було.
Бо, якби, якщо якось колись би де б не як...
Ех, щоб не де б було...
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Ах вот о какой победе все твердило правительство...
- За резиновый пистолет еще надо суметь договориться!
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Дурдом............Ким Чен Ын заявляет, что готов «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки», рекомендует США «со светлой головой взвесить все плюсы и минусы» и пока не будет запускать ракеты на Гуам, а Трамп в твиттере пишет, «Лидер КНДР Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение»
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От русни отстреливаться холостыми патронами из учебных пистолетов??
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Попробую глоток свежего воздуха запустить в череде жутких новостей. Киевский государственный "Завод 410 гражданской авиации" получил сертификацию на ремонт и техобслуживание самолетов Boeing-737. На подходе договорённости с Airbus и Robinson Helicopte.
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с крутым оружием и дурак замочит кацаПсинских шакалов...Попробуйте голыми руками,тогда и будет настоящий подвиг
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28 Хероев Понтыфилрвцев замочили в сортире танковую дивизию SS у разъезда Дубосеково под Мацквой.Учитесь...
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