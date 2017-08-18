 Двое тяжелораненых бойцов сил АТО эвакуированы вертолетом в Днепр

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
Один воин, получивший травматический отрыв левой стопы и тяжелые минновзрывные ранения нижних конечностей, направлен в областную больницу им. Мечникова. Второй раненый направлен в военный госпиталь.
"Состояние обоих тяжелое, но в сознании, дышат самостоятельно", - написала Губа.
Сегодня также состоялась эвакуация раненых спецсамолётом ВСУ на Киев, в центральный военный госпиталь.
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