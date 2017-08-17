 Глава Каталонии заявил о задержании двух человек после теракта в Барселоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters. Об этом он сказал на пресс-конференции.
По словам Пучдемона, госпитализированы не менее 80 человек. При этом до сих пор нет точной информации о том, сколько всего участвовали в совершении теракта.
Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что в городе объявят минуту молчания - 18 августа в 12.00.
Как сообщалось ранее, в четверг 17 августа небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей.
Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети Интернет для поиска сепаратистов, террористов и преступников.
Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб, или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как Google или Microsoft.
Возможности системы Identigraf таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтёрами Центра «Миротворец».
Пользователями системы могут быть как следователи полиции и СБУ, прокуратуры, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014, не кричал ли он «Путин введи войска!», не воевал ли он с оружием в руках против Украины.
С помощью этой системы может быть, наконец, идентифицирована шпана, которую привозили из Донбасса и натравливали на активистов Майдана зимой 2014-го.
Могут быть найдены пророссийские негодяи, завезённые в Одессу 2 мая из Приднестровья для организации там кровавой бойни.
Могут быть установлены личности российских военных, вторгшихся без объявления войны в Крым и Донбасс и убивавших наших солдат и офицеров.
В общем, все те, кто был замечен на фото или видеокадрах с зимы 2014 года, был идентифицирован и навсегда сохранен в базе «Миротворец».
Адрес сайта, через который с 00:01 24 августа будет организована работа системы автоматического распознавания лиц Identigraf:
https://identigraf.center
До 24 августа, этот сайт работает в тестовом режиме и на нём опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины.
P.S. Каждый будет найден, определён и наказан за всё то, что сделал против Украины! Да свершится правосудие, даже если обрушатся небеса!
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тройка на фото - явное подтверждение деградации их предков в нескольких поколениях)))
Прости Господи)))
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