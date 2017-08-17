 После увеличения штрафов количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%

Об этом говорится в ответе Департамента патрульной полиции на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"В период с 27.07.2016 до 27.07.2017 на территории Украины зарегистрировано 5 897 ДТП с водителями в состоянии опьянения. 9 817 аналогичных ДТП зарегистрировано в период с 27.07.2015 до 27.07.2016", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
То есть, в период с 27 июля 2016 по 27 июля 2017 произошло на 3920 меньше ДТП с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, чем за период с 27 июля 2015 по 27 июля 2016 года, что составляет 39,93 процента.
В документе также уточняется, что в период с 27 июля 2016 по 27 июля 2017 года на территории Украины оформлено 112 665 административных материалов по статье 130 "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, понижающих их внимание и скорость реакции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напоминаем, с 27 июля 2016 вступил в силу закон, который предусматривает существенное увеличение штрафов с 3,4 тыс. грн до 10,2 тыс. грн. за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или другого опьянения. За повторные нарушения предусмотрено наложение штрафа в 20,4 тыс. грн и 40,8 тыс. грн за вторую и третью попытку сесть пьяным за руль. При этом права отниматься будут на 3 года и на 10 лет соответственно.
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Про мажорів не кажу, звичайно...
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може і сакратілось...десь у атчьотностях...
останні дні още какпец як сократілось.. шо не день то дітей збивають то сімями гинуть під поїздами
чи то жара так впливає...
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