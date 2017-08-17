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 Общество
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 После увеличения штрафов количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%

пьяный

За год после увеличения размера штрафов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения количество ДТП с участием пьяных водителей уменьшилось на 40 процентов.

Об этом говорится в ответе Департамента патрульной полиции на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"В период с 27.07.2016 до 27.07.2017 на территории Украины зарегистрировано 5 897 ДТП с водителями в состоянии опьянения. 9 817 аналогичных ДТП зарегистрировано в период с 27.07.2015 до 27.07.2016", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

То есть, в период с 27 июля 2016 по 27 июля 2017 произошло на 3920 меньше ДТП с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, чем за период с 27 июля 2015 по 27 июля 2016 года, что составляет 39,93 процента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просто высоких штрафов недостаточно. Сейчас рассматривается инициатива о криминализации повторного факта вождения в пьяном виде, - Геращенко

В документе также уточняется, что в период с 27 июля 2016 по 27 июля 2017 года на территории Украины оформлено 112 665 административных материалов по статье 130 "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, понижающих их внимание и скорость реакции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напоминаем, с 27 июля 2016 вступил в силу закон, который предусматривает существенное увеличение штрафов с 3,4 тыс. грн до 10,2 тыс. грн. за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или другого опьянения. За повторные нарушения предусмотрено наложение штрафа в 20,4 тыс. грн и 40,8 тыс. грн за вторую и третью попытку сесть пьяным за руль. При этом права отниматься будут на 3 года и на 10 лет соответственно.

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Судя только по репортажам на Цензоре, я что-то сомневаюсь в этих цифро-процентах...
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тепер замість звичайних алкашів-там ВІП-алкаші
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просто учитівая размер штрафов, полиция и алкаш намного больше заинтересованы, чтобы участник ДТП "был трезвым".
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Для уродов алкашей нужен не штраф,а срок сразу,тогда на 90% уменьшаться дтп
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до боли знакомо все)))а точно))говорили нечто похожее))преступность с новой полицией упала на 40%)))хотя раньше пару лет назад не слышал при мусорах о перестрелке в Киеве и других городах))а только сократилась при полицаях так каждый день стреляют и до чего ушлые же))удается скрыться и бедным труженикам полиции только остается протоколировать))это второе на что они сполсобны))ну а первое - конечно в новенькой форме СЕЛФИ)))вот такая ху... малята)
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но увеличелось количество правоохоронцив улучшивших свой личный автопарк и жилищные условия!
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Цілком логічно. Відкати ТЕЖ відчутно зросли. Тому і оформляють менше на 40%.
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Якщо відкати зросли, то по кишені "пересічних" водіїв-алкашів це теж ударило... І це трохи зупиняє їх, бо грошей жалко... 500 чи 1000 гривнями від поліцейського не відкупишся за п"янку.

Про мажорів не кажу, звичайно...
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Знаю одного товарища, первый раз отвалил $300( при 10000 тыс официально), второй раз 500. Понятно, что был "трезвый" и в статистику не вошел.
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Ну так не кожен водій так зможе, не у всіх є зайві 300-500 баксів. І тому підвищення штрафів хоча б декого заставить задуматися.
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Не пейте за рулем и не надо ни штрафов,ни откатов и не покалеченных жизней.
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Де "сократілось"? В райцентрах як була абонплата на "гуляй-їбаш" , так і залишилась...200 вашингтонів на рік - рули в "любом состояніі"...Не вкурсі?
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не рыбные дни были, обычно, десять в день, а тут только шесть...вот на 40% и сократилось.
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Ооооо даааа) И преступность упала, и вообще все норм) Фейсбучный собаков видимо лично статистику ведет)
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если статистика - правда, уже хорошо. Баран за рулем - это просто самоубийца, а пьяный баран-самоубийца еще и других за собой потащит.
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есть подозрение, что ровно на 40% возросла коррупция в рядах селфиков...
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В период с 27.07.2016 до 27.07.2017 на территории Украины зарегистрировано 5 897 ДТП с водителями в состоянии опьянения. 9 817 аналогичных ДТП зарегистрировано в период с 27.07.2015 до 27.07.2016 ("зарегистрировано" это мне особо доставило)... а по факту - всем насрать на те штрафы, если статистику в пример приводить не крупных областных центров, то уверяю вас - малолетних олигофренов с фиры пересевших на корыто всякое предостаточно, я думаю куда серьёзнее нужно относиться к водительскому удостоверению, то-есть его приобретение и его лишение должно быть в разы серьёзнее
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та да сакратілось...
може і сакратілось...десь у атчьотностях...

останні дні още какпец як сократілось.. шо не день то дітей збивають то сімями гинуть під поїздами

чи то жара так впливає...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле увеличения штрафов количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%
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