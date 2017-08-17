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 Теракт в Барселоне: Число пострадавших выросло до 90 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии

теракт барселона

Правительство Каталонии заявило, что 90 человек поступили в больницы с различными травмами после наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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При этом из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

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Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Говорят ПУЙЛО исчезло!!!
Мо оно в Барселоне все воочию наблюдало?
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С 9-го числа пропал,в Испании у него вилла,точно упыряка там сидит , наблюдает и упивается кровью
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яке хуйло тобі ввижається?? це тупорилі мусліми, збочені на своїх смердючих книжках
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По фотографиям - это пешеходная аллея Рамбле. Там народа всегда - толпы. Самый центр туризма. На улице еще стоят платные( вроде) стулья в несколько рядов, чтобы другие сидели и смотрели на идущих.
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не стільці там стоять, а столи від кафе і барів,де люди мирно їдять і п'ють охолоджуючі. В цей період тут валом туристів. Вчора було свято цього району. Сан Рок.Живу в 2 хвилинах від місця теракту. Вночі було файєрдійство. Все було казково. Ось тільки вчора на цьому святі не полишала мене думка- це ж місце для теракту,краще не підбереш. Вчора пожаліли,рішили звірі сьогодні вдарити в серці Барселони. Барселоно,не спи? Хто слідуючий?
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Оці стільці маються на увазі. Не раз чув, що туристів беруть на понт і вимагють платні за сидіння на них.
Теракт в Барселоне: Число пострадавших выросло до 90 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 7211
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Не дай Бог нікому опинитися у подібній ситуації. Жив-йшов-щось планував-тебе хтось чекав - і все.
Ніде не можна почуватися в безпеці.
На жаль.
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В цьому суть тероризму. Але ж і піддаватися цьому не МОЖНА.
Вирубувати організаторів таких речей треба ПІД корінь.
Без жалю.
Публічно.
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...мені реально жаль. те що сталося - не виправити.
Але гірко розуміти те - що Європа (як об'єднення держав) прийняли добровільно рішення, що призвели до таких наслідкив.
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это же какое?
Тот кто сидел за рулем РОДИЛСЯ и вырос в Марселе)))
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Имелся в виду неконтролируемый приток эмигрантов с востока, которые и не собирались перенимать европейские ценности, а наоборот оставались такими же радикально настроенными исламскими дикарями.
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татишо?? а в сім`ї кого він там родився, не підкажеш??
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ВОт на днях новость была что в Барселоне прошли протесты против наплыва туристов. Тут ещё кто то в каментах написал что лутшее средство от туристов это теракты. ВОт получите рапишитесь...Совпадение? не думаю..
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Вот эту белобрысую с#ку загасили 13 августа на Дамбасе, где она опочленствовала аж с 2014 года. Это Анастасия Паутова из Новосибирской области. Дома остались мать, муж, пятилетняя дочь. Мать больше всего переживает, чтобы гроб с телом загашенной привезли.
А вот какую запись с#ка сделала на своей странице:

"Я тыщу планов отложу
На завтра.
Ничего не поздно.
Мой гроб еще шумит в лесу.
Он - дерево,
Он нянчит гнезда."

Не угадала с гробом гадина.



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Не зря англичане захотели выйти из ЕС. Все ностальгируют по спокойной Европе без наплыва мусульман и без общего дома так сказать а каждый в своём со своими правилами и своим бюджетом.
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"без общего дома" это кацапский бред,
сдобренный правдой про "без наплыва мусульман"
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То чмо , что рядом , небось не новосибирский муж ?
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а я скоро в Барселону собрался лететь
может не надо ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеракт в Барселоне: Число пострадавших выросло до 90 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии
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