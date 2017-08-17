 Теракт в Барселоне: Число пострадавших выросло до 90 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
При этом из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Мо оно в Барселоне все воочию наблюдало?
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Ніде не можна почуватися в безпеці.
На жаль.
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Вирубувати організаторів таких речей треба ПІД корінь.
Без жалю.
Публічно.
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Але гірко розуміти те - що Європа (як об'єднення держав) прийняли добровільно рішення, що призвели до таких наслідкив.
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Тот кто сидел за рулем РОДИЛСЯ и вырос в Марселе)))
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А вот какую запись с#ка сделала на своей странице:
"Я тыщу планов отложу
На завтра.
Ничего не поздно.
Мой гроб еще шумит в лесу.
Он - дерево,
Он нянчит гнезда."
Не угадала с гробом гадина.
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сдобренный правдой про "без наплыва мусульман"
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может не надо ?
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