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Все про:Одесса (5840) СИЗО (979) убийство (5129) жестокость (19)

 Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО

нож

Заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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Пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что по факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Кроме того следователями прокуратуры Одесской области начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

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я бы закрыл комментарии.. это мое мнение...
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Бесполезно,этим никого уже не удивишь.
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удивляет, что по Одесскому СИЗО осужденные расхаживают свободно и безконтрольно.. а сами сотрудники плевать хотели на свою безопасность
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Пора валить отсюда
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Или завалят самого.
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Незачем попадать в СИЗО, если там стало опасно...
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И работать там тоже незачем,опасно.
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Народ обезумел окончательно
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Массово безумие возможно только преднамеренно привести к безумию...
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Сотрудница СИЗО возможно пострадала из-за халатности и это очень печально и страшно.Но нужно отметить,что убийца за 2 тюремного срока так и не перевоспитался,а озверел еще больше и убивает уже прямо в СИЗО. О чем это говорит? О том что в Украине неадекватные законы,написанные неадекватными депутатами и не в пользу законопослушных граждан.Зачем человеку после хулиганства,тюремного заключения,а потом убийства давать такой срок,чтобы он опять вышел,опять по подозрению убил и опять попал в СИЗО и в СИЗО опять убил уже сотрудницу.В этом есть какой-то идиотизм.И еще. Разве можно перевоспитать взрослого человека, преднамеренного убийцу,ранее судимого, с психикой и генетикой убийцы? Любой человек скажет- нельзя. Но наши "доблестные" депутаты- рептилоиды уверены,что можно.Вот поэтому мы имеем огромное количество рецидивов убийств,о котором никто не говорит,потому что это власти говорить не выгодно.Поэтому крайне необходимо усилить ответственность убийц за совершенные преступления, увеличить сроки и чаще выносить приговоры пожизненного заключения за жестокие убийства,потому что страна погрязла в убийствах и криминале,но законодатели и не чешутся,ждут когда их лично коснется преступность или их родных.А ведь коснется.
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По этой новости много вопросов:
1. Надо где-то сохранить труп.
2. Если расчленять сразу - необходимо убрать кровь.
3. Расчленить - необходимо время.
4. В мусорные контейнеры надо как-то вынести, а как то сделать, простите за подробность, если она килограмм 60...
5. В мусорные контейнеры вынести - необходимо время, т.к. только по частям...
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вывод - это фейк, запугивание населения и кто-то хочет снять Авакова как и в прошлом году, и тоже в августе и перед годовщиной незалежности.
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У меня уже сложилось впечатление,что этому рецидивисту могли приписать убийство,которое мог совершить другой сотрудник СИЗО.Уж слишком невероятно все.
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Как можно вынести в мусорные контейнеры,если заключенные сидят в закрытой на замок камере и весь путь на улицу перекрывается периодически решетками с замками?Я уже не говорю про надсмотрщиков.
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Возможно на него повесили в обмен на что-то, т.к. терять ему нечего...
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Не надсмотрщиков-а надсмотрицы, которая могла сама его вывести под предлогом необходимости проведения каких то хоз.работ (это у них норма). А вот почему эта надсмотрщица избрала для этого именно рецедивиста, и почему с ним уединилась где-то, это вопрос. Варианта тут 2:
1.Тюремный роман.
2. Подрабатывала проституцией.
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Может быть. Но там же она не одна.Там много сотрудников и убийца никак не смог бы выйти из помещения к мусорным бакам, потому что дорога многократно перекрывается решетками на замках.
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это правда...ни в одной развитой стране нет таких легких наказаний за убийство...даже в той самой России за убийство дают до 20 лет.
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Трындец,шо не день,то страшней преступления совершают Жара что ли влияет?Каждый день перестрелки,теперь вот эта жесть.Скорее бы лето закончилось.
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После просмотра новостных лент и у нормального человека крыша поехать может. Ощущение такое, что все издания соревнуются в подаче ужасов, даже не пытаясь их чем-то разбавить.
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конечно не по теме - но...
вот интересно - когда закроют этот кацапский филиал "Интерфакса" в Украине...
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Наверное Интерфакс не паскуднее каналов, с которых сейчас вещает Гужва со своей адвокатессой Лукаш.
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думаю что паскуднее - хотя скорее всего, они стоят друг друга...
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Можно подумать,что этот убийца день и ночь сидел перед телевизором и читал газеты.
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Удивляет наличие телевизоров и ноутов в СИЗО? Напрасно, они там вполне себе доступны.
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Думаю міністр юстиції Петренко має втопитись у своїй вигребній ямі на Буковині.
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Диму без вогню не буває. Видно допекла.
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Допекла? Ти при своєму розумі!?
Зек, двічі судимий, за розбій і навмисне вбивство... Він не "допік" суспільству, людям, родинам, дітям тієї першої вбитою людини, а тепер ще однієї? Це звірина, не людина. Це друге його вбивство! І яке вбивство - він порізав жінку на шматки, щоб сховати злочин! Його допекли?
Так само СВОЛОТОЮ є той, хто сміє виправдовувати це падло!
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А с чего ты взял ,что это второе убийство? Может пятое. Кто знает.Убийцы в Украине посидят лет 7-8 и выходят снова убивать. Такие законы.
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новость бред. Прям в СИЗО зарезал, расчленил и еще спокойно понес останки в мусорный контейнер? Они там вдвоем на все СИЗО были? или как?
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Оно то так, но Вы знаете, в этой стране уже перестаешь чему то удивляться.
Ну как вариант сотрудница, могла подрабатывать-предоставляя интимные услуги, естественно обеспечивая при этом отдельную камеру. Или заключенный купил себе отдельную неохраняемую камеру. Это же Украина, тут умом что то понимать сложно, тут за бабки может быть все.
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интимуслуги, вполне вероятно, это не новость. Но, успеть расчленить, а потом еще, простите, донести останки до какого то мусорного бака да еще из СИЗО?? Это как подошел к вертухаю, братан, я за пивом, скоро буду, а в сумке тело?? Дверь из камеры просто на улицу не открываются. А остальная смена где была? да ерунда, реально бред.
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Скоро, вероятно, узнаем подробности. Она могла влюбиться - прецеденты известны - и водить его куда угодно внутри СИЗО. А там ему на расчленение полчаса хватило с головой. Мягкие ткани тела в унитаз спустил, а кости не помещались. Он их в мусорку. Думаю, так могло быть...
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не буду говорить всех нюансов по вскрытию, был пару раз в морге, хватило с головой. Как он из СИЗО тело на мусорку понес и чем он тело расчленял? Это не колбасу порезать.
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В одесском СИЗО расчленили Алену Порошенко

Экс-глава пенитенциарной системы Украины Сергей Старенький, первым сообщивший об этом ужасном инциденте, рассказал, что арестованный не из хозяйственной обслуги. "Он "петух", которого незаконно выводила администрация на работы. Есть признаки служебного преступления", - отметил Старенький.
По его информации, убитую звали Аленой Порошенко, который уже сообщал, что это уже четвертое убийство в стенах СИЗО всего только за месяц.
http://vesti-ukr.com/odessa/252608-v-odesskom-sizo-raschlenili-alenu-poroshenko-
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мико, если в сизо бардак, то это бардак - космического масштаба, поэтому ваш сценарий мне кажется наиболее реальным
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зачем бабе-вертухаю проводить проститутку ? Ведь проститутке нужно платить, нужно платить начальству, нужно платить охране и т.д. Цены она знает, зачем с кем то делится, если можно забрать всё себе. Берешь с заключенного деньги, потом берешь его на допрос или какие то работы и трахаешся где то в подсобке или своем кабинете, естественно в тайне от сотрудников.
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Думаю опытная сотрудница почему то избрала в тот день именно ярого рецедивиста для каких то хоз.работ, естественно учитывая выбор, пришлось где то уединится. Но в процессе "уборки" что то пошло не так (клиент то горячий), в итоге убирать ему пришлось роботодательницу. Закончив "уборку", от вынес пакеты, и пошел к себе в камеру, вертухаю сказал, что работодатель куда то отошла, а уборку закончил, тот его завел в камеру. Согласитесь, вариант вполне возможный.


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Такой беспредел в стране, что может случиться все что угодно
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90-е возвращаются, скоро из дома будет опасно выходить.
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В четверг, 17 августа, прокуратура Тель-авивского округа предъявила 38-летнему жителю Хайфы Вячеславу Райхлину обвинение в убийстве Филиппа Беккера. Преступление было совершено 22 июля в квартире покойного в Тель-Авиве.

Согласно обвинительному заключению, Райхлин задушил Беккера полотенцем. Затем он ограбил и поджег его квартиру.

Пожарные, приникшие в квартиру для тушения возгорания, обнаружили там мужчину без сознания. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов", где вскоре скончался.

Райхлин обвиняется в убийстве, поджоге, вымогательствах с угрозами и применением силы, фальсификации при отягчающих обстоятельствах и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, обвиняемый состоял с покойным в интимной связи. После совершения преступления он снял по его кредитной карте тысячи шекелей.
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Прям Ганнибал Лектер. Интересно, как и чем он ухитрился это сделать в тюрьме. Полная расчленёнка - тяжёлая работа не на один час, требующая навыков мясника и набора соответствующих инструментов. И всё это время, пока он рубил мясо в своей камере, никто ничего не слышал и не видел? Ни другие зеки, ни охрана? Мистика. Ужоснах.
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не такой он себе представлял Клариссу Старлинг, вот и сорвался.
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За грибы новость веселее, онанистами уже не удивишь)))
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Це не фейк? Це в мене одного відчуття, що цей випадок за межами реальності і здорового глузду?
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Что-то недоговаривают... Может все руководство СИЗО в сговоре, изнасиловали бабу, а спихнут на пешку.
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Сами сотрудники могли ее завалить вследствии каких-то своих внутренних терок, а теперь вешают на зэка, ему все равно и так и так долго чалиться.
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То шо и во всей стране.
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Та 90-е это " децкие сказки на ночь" по сравнению с тем, что творится сейчас
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И так подведем итоги дня хороших новостей.
1. Напавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия.
2. Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены.
3. В Запорожье убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано.
4. Неизвестные застрелили женщину на Житомирщине, - Нацполиция.

И в конце дня!

5. Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО.
Не пора ли кому-то подать в отставку? Семимильными шагами приближаемся к Зимбабве!
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а если это специальные вбросы, тоже самое было в прошлом году, когда хотели снять Авакова, депутатишки Каплан, Тарута подавали заявы.
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А если нет? И труп девушки таки забитонировали в подвале дома, а сотрудницу СИЗО таки зарезали и расчленили? Осталось только объявить о парочке серийных киллеров-людоедов.
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Повний сумбур. Нічого зв'язаного логічним ланцюгом. Як можна вбити!!! та ще й розчленувати!!!???? працівника СІЗО!!!!??? та ще так, що інші це помітили ЛИШЕ за деякий час? У них там затримані як коти весною гуляють? Напевне, Ви в чомусь праві.
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Если у Вас есть бабло, Вы там можете делать абсолютно всё что на воле даже больше. Хоть начальника СИЗО на ночь купить.
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За любое убийство должна быть казнь или пожизненное заключения, без всяких исключений, кроме разве что убийства при самообороне. Зверье выпускают на свободу и никому до этого дела нет!
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IMHO у них была "любоф" (возможно по расчету) - трахались где нибуть в подсобке или пустой камере, она ему всякую запрещенку таскала... Ну и посорились или под наркотой он был...
Других вариантов я просто не вижу.
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скорее по расчету, вертухайка наверное подрабатывала в такой способ, водить проституток, нужно со многими делится, а тут по тихому-есть клиент, работала сама в тайте от сотрудников.
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"деление многочлена на одночлен" - как же, припоминается )))))
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Да чтобы там не произошло, это ЧП мирового масштаба 😈
Заключенный ( или кто-либо ещё) в тюрьме убил и расчленил тюремщицу . Авакян должен застрелиться после такого
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скоро в супермаркете зарежут и на витрину выложат.
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От, що кохання робить. Можу забиться об заклад.
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Навряд він психічно здоровий. Таких треба не у сізо, а на закриту дурку. Це суддя схибив
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ну от навіщо цій потворі жити??????????????????????????????!!!!
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В СИЗО у заключённых есть доступ к топору?
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Там половину персонала треба за це пересаджати. Всі продаються на корню починаючи з начальника сізо. Але корупція у сізо, це відображення корупції в країні. Який президент, такі і підлеглі
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Строго наказать его. Выпустить под залог и на ногу браслет одеть.
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Возникла страсная любофф к заключенному которой тот воспользовался??
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В одесском СИЗО расчленили Алену Порошенко

Экс-глава пенитенциарной системы Украины Сергей Старенький, первым сообщивший об этом ужасном инциденте, рассказал, что арестованный не из хозяйственной обслуги. "Он "петух", которого незаконно выводила администрация на работы. Есть признаки служебного преступления", - отметил Старенький.
По его информации, убитую звали Аленой Порошенко, который уже сообщал, что это уже четвертое убийство в стенах СИЗО всего только за месяц.
http://vesti-ukr.com/odessa/252608-v-odesskom-sizo-raschlenili-alenu-poroshenko-
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да идите вы на... с такими новостями, ещё и на ночь,... как и дыряво-кривоногие со своей игрой..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО
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