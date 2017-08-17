 Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что по факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).
Кроме того следователями прокуратуры Одесской области начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.
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1. Надо где-то сохранить труп.
2. Если расчленять сразу - необходимо убрать кровь.
3. Расчленить - необходимо время.
4. В мусорные контейнеры надо как-то вынести, а как то сделать, простите за подробность, если она килограмм 60...
5. В мусорные контейнеры вынести - необходимо время, т.к. только по частям...
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1.Тюремный роман.
2. Подрабатывала проституцией.
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вот интересно - когда закроют этот кацапский филиал "Интерфакса" в Украине...
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Зек, двічі судимий, за розбій і навмисне вбивство... Він не "допік" суспільству, людям, родинам, дітям тієї першої вбитою людини, а тепер ще однієї? Це звірина, не людина. Це друге його вбивство! І яке вбивство - він порізав жінку на шматки, щоб сховати злочин! Його допекли?
Так само СВОЛОТОЮ є той, хто сміє виправдовувати це падло!
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Ну как вариант сотрудница, могла подрабатывать-предоставляя интимные услуги, естественно обеспечивая при этом отдельную камеру. Или заключенный купил себе отдельную неохраняемую камеру. Это же Украина, тут умом что то понимать сложно, тут за бабки может быть все.
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Экс-глава пенитенциарной системы Украины Сергей Старенький, первым сообщивший об этом ужасном инциденте, рассказал, что арестованный не из хозяйственной обслуги. "Он "петух", которого незаконно выводила администрация на работы. Есть признаки служебного преступления", - отметил Старенький.
По его информации, убитую звали Аленой Порошенко, который уже сообщал, что это уже четвертое убийство в стенах СИЗО всего только за месяц.
http://vesti-ukr.com/odessa/252608-v-odesskom-sizo-raschlenili-alenu-poroshenko-
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Согласно обвинительному заключению, Райхлин задушил Беккера полотенцем. Затем он ограбил и поджег его квартиру.
Пожарные, приникшие в квартиру для тушения возгорания, обнаружили там мужчину без сознания. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов", где вскоре скончался.
Райхлин обвиняется в убийстве, поджоге, вымогательствах с угрозами и применением силы, фальсификации при отягчающих обстоятельствах и других преступлениях.
Ранее сообщалось, что, по данным следствия, обвиняемый состоял с покойным в интимной связи. После совершения преступления он снял по его кредитной карте тысячи шекелей.
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1. Напавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия.
2. Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены.
3. В Запорожье убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано.
4. Неизвестные застрелили женщину на Житомирщине, - Нацполиция.
И в конце дня!
5. Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО.
Не пора ли кому-то подать в отставку? Семимильными шагами приближаемся к Зимбабве!
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Других вариантов я просто не вижу.
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Заключенный ( или кто-либо ещё) в тюрьме убил и расчленил тюремщицу . Авакян должен застрелиться после такого
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Экс-глава пенитенциарной системы Украины Сергей Старенький, первым сообщивший об этом ужасном инциденте, рассказал, что арестованный не из хозяйственной обслуги. "Он "петух", которого незаконно выводила администрация на работы. Есть признаки служебного преступления", - отметил Старенький.
По его информации, убитую звали Аленой Порошенко, который уже сообщал, что это уже четвертое убийство в стенах СИЗО всего только за месяц.
http://vesti-ukr.com/odessa/252608-v-odesskom-sizo-raschlenili-alenu-poroshenko-
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