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 ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

теракт барселона

Ответственность за наезд на пешеходов в центре Барселоны взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко осудил теракт в Барселоне

По его данным, подконтрольное боевикам агентство AMAQ распространило эту информацию.

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Ядро ИГ это офицеры Саддама + Каддафи)))По странному стечению обстоятельств почти 90% из них выпускники высшей школы КГБ СССР)))))))))
Совпадение?))))))))))))
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)))странно шо Свидетели Иеговы ничего на себя не берут!!!)))))
После их запрета на Рабсии ....эта организация ну просто должна ворваться в топ террористов)))))
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Это точно. Если бы украинские чиновники были такими ответственными. Что бы где бы не взрывалось, кто бы где бы кого бы не переехал, ИГИЛ за всех берет ответственность на себя.
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Та Исламское Государство уже почти догнало по территории своих друганов с Малоросии, если б курды в Ракке не ковырялись так долго, то можно было б проект ИГ закрывать!
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ну я же говорил)))КГБ-ФСБ сейчас на Лубянке хлещет шампусик...
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ИГИЛ наш? То есть ихний? То есть РФ? Судя по тому как радуется терактам в Европе Жирик, они точно пьют шампанское.
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Сьогодні на дорозі бачив збиту автомобілем кицьку. ІГІЛ? Виглядає на те, що якби ІГІЛУ не було, КГБістам (колишніх же не буває) прийшлося б палитись напряму.
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гугл переводчик не скрывает твой ослиный кацапский слог, чтобы ты понимал чеченосос ольгинский
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Вуйку, а вас пучить? Який же ви свідомий? Ви - несвідомий монголоїд. І слова монгольські вживаєте. Немає в українській мові матюків.
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"мы опять там вам теракт сделали, ой, вернее это не мы а ИГИЛ.. Когда же вы будете сотрудничать с россией?" (с)
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Ответственность за теракты обычно берет на себя ИГИЛ, а требования сесть за стол переговоров выдвигает россия.
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Как я ненавижу всех, абсолютно уверенных в своей правоте...
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Может на СФ на тебя пожаловатся человеконенавистник
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Шо то я не вижу в упор в твоем посте кацапов,как всегда
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Всё это типа"Взяли на себя ответственность" какая-то х..ня.Они,что отвечать за это будут? Или штраф,типа,заплатят? Бред какой-то.
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отвести прицел от заказчика))) вот и вся задача ИГИЛ..."взорвать Европу изнутри, начинив её муслимами..."-цитата из постановления ЦК Лубянки!!!
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брать на себя ответственность:

"2 - заявлять о своём деянии (обычно преступлении)"
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Ну типо бравада, мол это Мы! Трепещите неверные.
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а кричат эти посланики самой мирной религии-"Харе Кришна")))))
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ЛЮБАЯ РЕЛИГИЯ ЭТО СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ СТАДА!!!
ТОЧКА)))))
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Кришнаиты ходят по улицам, веселятся и песни поют. Если подумать, так действительно самая мирная религия в мире.
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Одразу було ясно, що це параша таким чином примушує дружити, спілкуватися, приймати її в коаліції боротьби з тероризмом.
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Кайой ещё игил-шмигил? Нет такого в природе. Это путлеровские делишки.
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Если на паРашу хорошо надавить с помощью СМИ, то они и сами прокричат, в состоянии эйфории, - Да!!! Это мы отдали приказ!!!
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ОНО воощбе куда то исчезло...
жди подляка как кого то
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із 35 коментів - 30 про Хуйла і кацапів ... Що тероризм саме ісламський вже нікого і не цікавить ...
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Такова сущность вышиваты, Любой катаклизм или терракт в мире - дело рук кремля! Вова-темнейший сам был бы в шоке узнав каким могуществом обладает.
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Эй, ыксперд, а "вышивата" - это кто?

А, знаю - это, по кацапским меркам, "неправильные" украинцы, те самые, шо в "гражданскую войну на юго-востоке" не верят и мышебратьев ненавидят, правда?
Уж так бездарно могли бы ольгинские и не палиться. Мельчаете...
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Біженці до Європи теж... ісламські... і )(уйло тут геть зовсім ні до чого... білий і пухнастий... борцун проти тероризму... ісламського... яким і справді не цікавиться ніхто, же бодай трохи розуміється на політиці.
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люди сліпі у своїй наївності. нам зараз треба чітко зрозуміти: ісламісти - чума 21 століття. адже і нам (я певен) свого часу доведеться приймати рішення по так званих "біженцях"
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Угу. Спрашивается зачем ето Игил надо? Чтобы их бомбили опять? Ищите настоящего организатора. Подскажу, сидио он в кремле и зовут его Хуйло. Таким образом Хуйло приглашает на новые переговоры.
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