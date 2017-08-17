 ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его данным, подконтрольное боевикам агентство AMAQ распространило эту информацию.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Совпадение?))))))))))))
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После их запрета на Рабсии ....эта организация ну просто должна ворваться в топ террористов)))))
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"2 - заявлять о своём деянии (обычно преступлении)"
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ТОЧКА)))))
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Третій.
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жди подляка как кого то
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А, знаю - это, по кацапским меркам, "неправильные" украинцы, те самые, шо в "гражданскую войну на юго-востоке" не верят и мышебратьев ненавидят, правда?
Уж так бездарно могли бы ольгинские и не палиться. Мельчаете...
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