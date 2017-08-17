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 НАБУ закончило обыск в НКРЭКУ, длившийся более 8 часов

обыск нкрэку

Детективы Национального антикоррупционного бюро закончили обыски в здании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Обыск длился больше 8 часов. Мы видели, как буквально 15 минут назад детективы НАБУ вынесли из помещения несколько пакетов и поставили их в машину. После этого микроавтобус уехал. Мы зашли в здание, где охранник рассказал, что обыск закончен. Увидели разбитые окна в одном из помещений. После этого встретили людей. По информации охранника, это были детективы НАБУ, они были в гражданском, но говорить не захотели", - рассказал кореспондент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ по делу "Роттердам+". ФОТОрепортаж

Напоминаем, 17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в НКРЭКУ. Детективы НАБУ подозревают руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию.
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Тепер перерахунок буде і вугілля подешевшає людям на суму переплати?
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Вовка рошеновского стреножили? Нет? Значит понты для приезжих
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Надіюсь що в чорних пакетах винесли Вовка в "розібраному вигляді"
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А не проще було б підпалити к чорту це нкрєку,тьфу,ну і словечко ж...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ закончило обыск в НКРЭКУ, длившийся более 8 часов
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