 НАБУ закончило обыск в НКРЭКУ, длившийся более 8 часов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Обыск длился больше 8 часов. Мы видели, как буквально 15 минут назад детективы НАБУ вынесли из помещения несколько пакетов и поставили их в машину. После этого микроавтобус уехал. Мы зашли в здание, где охранник рассказал, что обыск закончен. Увидели разбитые окна в одном из помещений. После этого встретили людей. По информации охранника, это были детективы НАБУ, они были в гражданском, но говорить не захотели", - рассказал кореспондент.
Напоминаем, 17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в НКРЭКУ. Детективы НАБУ подозревают руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию.
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