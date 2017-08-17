 Порошенко осудил теракт в Барселоне

"Решительно осуждаю варварский террористический акт в Барселоне. Наши мысли со всеми пострадавшими", - написал он на своей странице в Твиттер в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.
Также лидер Украины подчеркнул, что в мире не должно быть места для ненависти и насилия.
На момент написания сообщения информации о пострадавших в теракте украинцев нет.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Так шо Панам Оффшорым вам гишпанцы иииискренне сооболезнует
А вот интересно гишпанцы нам хоть раз соболезновали за то шо у нас каждый день гибнут пацаны на передке???
То то!!! Для тех кто тут СКУЛИТ со своими соболезнованиями.......
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А шо? А то!!!
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Там все предельно ясно...свой...чужей...брат...враг...
А тут МРАК и пез....ц!!!
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