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 Порошенко осудил теракт в Барселоне

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Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в центре Барселоны, отметив, что в мире не должно быть места для ненависти и насилия.

"Решительно осуждаю варварский террористический акт в Барселоне. Наши мысли со всеми пострадавшими", - написал он на своей странице в Твиттер в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.

Также лидер Украины подчеркнул, что в мире не должно быть места для ненависти и насилия.

На момент написания сообщения информации о пострадавших в теракте украинцев нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информации о пострадавших украинцах во время теракта в Барселоне пока нет, - консул Драмарецкая

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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теракты в Гишпании плохо сказиваються на цене недвижимости нашего какао-бобового ПАПУАСА???))))
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Геракл Платонович, не обижайте папуасов. Они точно врут меньше чем украинский президент.
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не пам'ятаю, щоб він висловлював жаль з приводу загибелі наших бійців на сході..харант, мля..
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Та ты что, там же теракт, а у нас статистика, по его шоколадному мнению.
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Дежурный трындёж.. Не спит, не ест - весь там, с пострадавшими...
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По соболезновать...это вам не мешок камфет поштой отправить))
Так шо Панам Оффшорым вам гишпанцы иииискренне сооболезнует

А вот интересно гишпанцы нам хоть раз соболезновали за то шо у нас каждый день гибнут пацаны на передке???
То то!!! Для тех кто тут СКУЛИТ со своими соболезнованиями.......
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СМИ оккупированного Крыма 10 апреля 2017 г. сообщили о визите президента национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральном координаторе национальной партии Андалузии (город Малага) Сальвадоре Гарсия Урбано.
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Скажу інакше: там фронт, а на фронті стріляють. Трапляється що і вбивають.
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синок)))это ЖИЗНЬ она по хлеще ФРОНТА!!! Тут суки...твари и скотиняки...!!!
Там все предельно ясно...свой...чужей...брат...враг...
А тут МРАК и пез....ц!!!
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Петро, щось я жодного разу не прочитав на ЦН , щоб Іспанія виразила співчуття щодо загибелі наших військових на сході України у війні за незалежність України з кацапською ордою.
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Хряк из собачей будки вещает. На Майдан гниду пора для отчета перед громадой.
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