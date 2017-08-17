 Картины из крымского музея пока не находятся в международном розыске, - Интерпол

Об этом Крым.Реалии рассказал начальник департамента Интерпола и Европола НПУ Василий Неволя, сообщает Цензор.НЕТ.
"ГПУ только направило нам через соответствующее подразделение Национальной полиции запрос про объявление в розыск. А вопрос о его оглашении сейчас решается на уровне Киева. Мы не решаем, что делать. Мы смотрим, насколько это обращение к нам соответствует стандартам и условиям для того, чтобы какой-либо объект искусства объявлялся в розыск", - рассказал Неволя.
При этом он затруднился ответить на вопрос, когда его ведомство определится: объявлять картины из Симферопольского музея в розыск или нет.
17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года незаконно передали в Симферопольский художественный музей, объявили в государственный и межгосударственный розыск.
18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы русских художников XVIII-XIX вв. Выставка в планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики потребовали вернуть экспонаты. По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 года картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.
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