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 Политика Украины
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 Экс-беркутовец Лобода, подозреваемый в нападении на активистов "Автомайдана", арестован до 15 октября

беркут

Экс-беркутовец Сергей Лобода, которого полтора года разыскивали за нападение на активистов "Автомайдана" в 2014 году, на время следствия будет оставаться под стражей.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Лобода будет находится под стражей до 15 октября.

В суде адвокат Лободы обращал внимание на то, что экс- беркутовец имеет маленького ребенка и проблемы со здоровьем - в частности, имеет III группы инвалидности. Об этом он предоставил суду соответствующие документы. По словам Лободы, эту инвалидность он получил именно во время событий на Майдане 2014 года.

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Прокурор обратил внимание суда на то, что подозреваемый не проживает по месту регистрации, а по просьбе явиться на допрос в качестве свидетеля он не появлялся. Потом - даже изменил номера телефонов. Кроме того, сторона обвинения заявляет, что справка о наличии инвалидности действовала до 1 декабря 2016 года, а находясь в СИЗО, подозреваемый к врачу не обращался.

"Я считаю, что наше ходатайство было удовлетворено в полном объеме. Я доволен данным решением суда и считаю, что оно является законным и обоснованным. На сегодняшний день действительно есть такая потребность именно в изоляции Лободы на время досудебного расследования, чтобы он держался именно под стражей... потому что есть еще и другие лица, с которыми он может контактировать", - прокомментировал решение суда прокурор отдела ГПУ Олег Гаркуша.

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Напоминаем, экс- беркутовцу Сергею Лободе инкриминируют избиение активистов "Автомайдана", повреждение их автомобилей, а также фальсификацию рапорта. Речь идет о событиях 23 января 2014 года.
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да там в беркуте почти все инвалиды, а в парламенте вообще калеки, так что не отвечать за преступления?
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Урод, еще инвалидом прикидывается, думают что пожалеют.
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Кожна Лобода - то гниючий ,смердючий бур"ян,який проситься,щоби його вирвали з корінням.
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А сейчас сидит с такой харей невиннинькой, бандюган.
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типовий "дінозаврик" - много мняса, но минимум мозкофф!
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Думаешь никто из них не понимал куда они всю страну тащат? Все они прекрасно знали.
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думаю..они такими родились,скрЄпами крестились і ненависніми уродами віросли
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Бандит, а помнишь как ты нас всех насильно хотел в руццкий миръ затащить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-беркутовец Лобода, подозреваемый в нападении на активистов "Автомайдана", арестован до 15 октября
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