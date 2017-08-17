 Экс-беркутовец Лобода, подозреваемый в нападении на активистов "Автомайдана", арестован до 15 октября

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Лобода будет находится под стражей до 15 октября.
В суде адвокат Лободы обращал внимание на то, что экс- беркутовец имеет маленького ребенка и проблемы со здоровьем - в частности, имеет III группы инвалидности. Об этом он предоставил суду соответствующие документы. По словам Лободы, эту инвалидность он получил именно во время событий на Майдане 2014 года.
Прокурор обратил внимание суда на то, что подозреваемый не проживает по месту регистрации, а по просьбе явиться на допрос в качестве свидетеля он не появлялся. Потом - даже изменил номера телефонов. Кроме того, сторона обвинения заявляет, что справка о наличии инвалидности действовала до 1 декабря 2016 года, а находясь в СИЗО, подозреваемый к врачу не обращался.
"Я считаю, что наше ходатайство было удовлетворено в полном объеме. Я доволен данным решением суда и считаю, что оно является законным и обоснованным. На сегодняшний день действительно есть такая потребность именно в изоляции Лободы на время досудебного расследования, чтобы он держался именно под стражей... потому что есть еще и другие лица, с которыми он может контактировать", - прокомментировал решение суда прокурор отдела ГПУ Олег Гаркуша.
Напоминаем, экс- беркутовцу Сергею Лободе инкриминируют избиение активистов "Автомайдана", повреждение их автомобилей, а также фальсификацию рапорта. Речь идет о событиях 23 января 2014 года.
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