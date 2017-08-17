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 Происшествия, За рубежом
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 Информации о пострадавших украинцах во время теракта в Барселоне пока нет, - консул Драмарецкая

теракт барселона

На данный момент информации о пострадавших украинцев во время теракта в Барселоне нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая в эфире телеканала "112 Украина ".

"На данный момент информации о пострадавших украинцев нет. Полиция такой информации не дает. В 19:00 была пресс-конференция местной полиции, в ходе которой было сообщено об одном погибшем и 32 раненых, среди которых 10 в тяжелом состоянии. По информации СМИ, жертв больше, они называют 12-13 человек. К нам уже обратились граждане, которые находились в эпицентре событий", - отметила она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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откуда там украинцы? Это ж не Польша, не Россия и даже не Португалия..
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Багато на відпочинок поїхали, на попередніх гілках навіть на ЦН вже писали звідти .
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да это севернежная нигирийка свой пятак всунуть пытается...
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Вони дійсно такі бовдури, що не розуміють що нема нічого дивного в присутності українців в Барселоні ?
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да слава богу что не пострадали украинцы. В их присутствии конечно есть сомнения, все- таки представители самой нищей страны в Европе на отдых в Барселону не ездят. Ну или единицы. Или вы думаете с получением безвиза многие отдыхать по европам ломанулись? Этакие уставшие от совка бабушки с авоськами летят в Будапешт, отдыхать...
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???Ау КОНСУЛ!!!
Харе дудлить Маргариту!!! Фиеста уже давно закончилась!!! РАБОТАЙ!!!!
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є "постраждалий" і давно вже - наш футболіст Зозуля. І хай тепер іспанські футболісти попробують побути осторонь цієї трагедії
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформации о пострадавших украинцах во время теракта в Барселоне пока нет, - консул Драмарецкая
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