 Информации о пострадавших украинцах во время теракта в Барселоне пока нет, - консул Драмарецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая в эфире телеканала "112 Украина ".
"На данный момент информации о пострадавших украинцев нет. Полиция такой информации не дает. В 19:00 была пресс-конференция местной полиции, в ходе которой было сообщено об одном погибшем и 32 раненых, среди которых 10 в тяжелом состоянии. По информации СМИ, жертв больше, они называют 12-13 человек. К нам уже обратились граждане, которые находились в эпицентре событий", - отметила она.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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евернежная нигирийка свой пятак всунуть пытается...
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Харе дудлить Маргариту!!! Фиеста уже давно закончилась!!! РАБОТАЙ!!!!
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