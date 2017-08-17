EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 За рубежом
  3502  155
Все про:памятник (2202) США (13236) Трамп (1346)

 Трамп выступил против сноса памятников рабовладельцам

трамп

Президент США Дональд Трамп не одобряет компанию по сносу памятников лидерам рабовладельческого Юга

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Twitter.

"Печально видеть, как историю и культуру нашей величественной нации разбивают вдребезги, снимая прекрасные памятники....Роберту Ли, Стоунволу Джексону... кто следующий - Вашингтон, Джефферсон?", - возмутился он.

По его словам, историю нельзя изменить, а нужно изучать.

Также читайте: Трамп: Ку-клукс-клан, неонацисты и расисты вызывают отвращение у американцев

Таким образом Трамп прокомментировал свержения в нескольких американских штатах на этой неделе монументов военачальников рабовладельческого Юга периода Гражданской войны (конфедератов).

Также читайте: "Расизм - это зло", - Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В любом случае,в Штатах это решит НАРОД.И если надо будет-щёлкнут по носу даже и президента.Нам о таком-только мечтать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твоя мечта легко осуществима, ищешь кацапскую лярву, женишься и въезжаешь в любой памятник, поставленный до середины 19 века, рабовладелец повержен .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это иллюзия)
В штатах правят корпорации и их владельцы из какой-то из 2-х партий)
Если надо, чтобы народ что-то "решил", в дело вступают СМИ, принадлежащие одной из партий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хіба деінде якось інакше? Демократія- лише міф.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не скрізь це так чітко налагоджено, щоб люди свято вірили, що все вирішують.
В нас в цьому плані більше свободи, яка навіть інколи схожа на анархію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поки так. Важливо, в який бік підемо. До речі, мені дуже близькі ідеї анархізму. З'єднавши їх з сучасними технологіями, що дозволяють дуже швидко проголосувати виборцям з будь-якого питання, можно отримати дуже прогресивну модель керування державою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мені така ідея не подобається. Краще вже керована авторитарна демократія.

"Мільйони мух не можуть помилятись?".
Потакання масам - це популізм.
Маси не можуть бачити повної картини, не володіють достатнім обсягом інформації, щоб приймати важливі рішення і не завжди компетентні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добавте обмеження прав бути виборцем.
Розділити мух і котлети. Право стати виборцем треба вибороти. Схожих сюжетів у фантастиці вже повно обіграно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"The Northern onslaught upon slavery is no more than a piece of specious humbug disguised to conceal its desire for economic control of the United States" -- Charles Dickens

"Атака северян на рабовладельческий строй не что иное как прикрытие желания контролировать экономику Соединенных Штатов." (с) Чарльз Диккенз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это точно. Под личиной аболиционизма (отмены рабства) буржуазия Севера хотела прибрать к рукам хлопковые плантации и вообще экономику Юга , вытеснив аристократичных южных плантаторов и фабрикантов. Судьба чернокожих интересовала их в последнюю очередь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я уже говорила что Трамп воплащает в себе всё гнилое что было и
есть в Америке.
может довести до цугундера, до какой нибудь серьёзной неприятности, это сыграет
до такой троблемсы что Никсон с Вьетнамом покажется цветочками
 показать весь комментарий
Ответить
 
так что разрешать левакам и черным валить памятники людям, которые им не нравятся, да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
vastness 615169c4 - приходится быть расистом..., с ними по другому нельзя... Был в США не раз..., во многие районы городов белым заходить просто опасно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на стороне северян разве были одни негры?)
там были разные, но их объединяло то что они люди
нормальные
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во-первых, надо начать с того, что война была не за освобождение от рабства.
Были более веские разногласия чем какие-то негры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не прогуливали бы уроки истории в школе,то знали бы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А во-вторых, ты такая толерантная потому что не жила рядом с неграми, не работала с неграми и вообще, видимо, не сталкивалась с неграми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я знаю немало белых уродов, кстати, у нас и во власти негров нет
и знаю что есть и негры такие же уроды, всё разные
и что
 показать весь комментарий
Ответить
 
А то, что статистика не врёт,
негров в США 13%, а в тюрьмах 39%
Еще скажи, что мусульмане не террористы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Печально видеть, как историю и культуру нашей величественной нации разбивают вдребезги, снимая прекрасные памятники....Роберту Ли, Стоунволу Джексону... кто следующий - Вашингтон, Джефферсон?"

Мы следующие, ёпта, рабские ихтамнеты! Гы! :Трамп выступил против сноса памятников рабовладельцам - Цензор.НЕТ 2695
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Путина двоюродный дед участвовал в строительстве Керченского моста в годы оккупации немцами Крыма и получил германскую медаль - газета Völkischer Beobachte
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новый пакет Санкций против братской РАБссии будет готов к 1 сентябряк чтению в Сенате..Жиринжопский Шампусь не Заказал пчему ся ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, та чего вы спорите(?), это их внутреннее дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕНЗОР, каким "рабовладельцам"?
Генерал Роберт Ли-один из лучших полководцев в истории США. В годы Гражданской войны 1861-1865 г.г. он был главнокомандующим армии Конфедерации южных штатов. В начале войны Линкольн звал его возглавить армию Севера, но Роберт Ли считал себя гражданином Виргинии, которая стала сердцем Конфедерации, и сделал свой выбор в пользу южан.
Хватит уже цитировать советские методички про Север и Юг. Если уж считать всех конфедератов рабовладельцами, то тогда армия Союза- это армия алчных барыг и буржуазии Севера.
Роберт Ли и герои Конфедерации-неотъемлемая часть американской истории, и Дональд Трамп в данном случае абсолютно прав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самый младший мой правнук Святослав спрашивает.: деда ты чего всегда ржёшь когда пишешь о РАБссии?.говорю внучек,любовь у меня паталогическая к негодяям и подонкам РАБссии "любимой"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
южане,знали, толк в неграх ... достойны памятников
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Освобожденные негры принесли штатам процветание, а их потомки и дальше развивают страну сидя на социалке, или орудуя в бандах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все гораздо печальнее сложилось в ЮАР, где Манделе и АНК преподнесли страну с ядерным оружием и атомной энергетикой, а получили от них на выходе страну вувузел, тамтамов и зашкаливающей преступности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
индейцы - это коренной народ сша, которые амеры почти истребили в свое время. Пришлые негры что-то почуяли..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Александр II отменяя РАБсство на РАБссии в 1861 году думал поднять РАбссию с колен,а вышло наоборот,без Барина РАБссия никак не может прожить... потму и продолжалась эта катавасия до 24 августа 1991 года...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что за заголовок - "пямятников рабовладельцам"??? Цензор-то хоть знает о чём пишет, или вы просто повторяете дерьмо от здешних "progressives"?
Рекомендовал бы редакции для начала хоть разобраться что там (и вообще на Западе) происходит во внутренних делах, прежде чем бросаться терминологией из арсенала Абамки и клинтонихи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ишь, не нравится когда у себя сносят памятники, бумеранг из Украины вернулся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может нам с американцами обменяться памятниками МЫ ИМ ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНА,КОТОРЫЙ ПРОТИВ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ,А АМЕРИКАНЦЫ НАМ ОТДАДУТ СВОИ ПАМЯТНИКИ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не знаю,чего в комментах больше-украинской ли дурости,рашинской ли провокации.Но каждому украинцу-дураку хочу сказать:ты пишешь здесь о неполноценности негров,а кацап пишет о твоей неполноценности.Задумайся,если есть чем думать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп в каких-то вопросах неправ, в каих-то прав, но с Президентом США нельзя не согласиться в том, что пора прекращать вакханалию чёрных бездельников!
Пусть лучше работают, чем заниматься сносом памятников, которые не ими установлены!
Нигги раскачивают ситуацию в штатах, поднимая руку на ВЕЛИКИХ людей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп выступил против сноса памятников рабовладельцам
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти