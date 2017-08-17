 Трамп выступил против сноса памятников рабовладельцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Twitter.
"Печально видеть, как историю и культуру нашей величественной нации разбивают вдребезги, снимая прекрасные памятники....Роберту Ли, Стоунволу Джексону... кто следующий - Вашингтон, Джефферсон?", - возмутился он.
По его словам, историю нельзя изменить, а нужно изучать.
Таким образом Трамп прокомментировал свержения в нескольких американских штатах на этой неделе монументов военачальников рабовладельческого Юга периода Гражданской войны (конфедератов).
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В штатах правят корпорации и их владельцы из какой-то из 2-х партий)
Если надо, чтобы народ что-то "решил", в дело вступают СМИ, принадлежащие одной из партий.
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В нас в цьому плані більше свободи, яка навіть інколи схожа на анархію.
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"Мільйони мух не можуть помилятись?".
Потакання масам - це популізм.
Маси не можуть бачити повної картини, не володіють достатнім обсягом інформації, щоб приймати важливі рішення і не завжди компетентні.
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Розділити мух і котлети. Право стати виборцем треба вибороти. Схожих сюжетів у фантастиці вже повно обіграно.
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"Атака северян на рабовладельческий строй не что иное как прикрытие желания контролировать экономику Соединенных Штатов." (с) Чарльз Диккенз
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есть в Америке.
может довести до цугундера, до какой нибудь серьёзной неприятности, это сыграет
до такой троблемсы что Никсон с Вьетнамом покажется цветочками
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там были разные, но их объединяло то что они люди
нормальные
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Были более веские разногласия чем какие-то негры.
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и знаю что есть и негры такие же уроды, всё разные
и что
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негров в США 13%, а в тюрьмах 39%
Еще скажи, что мусульмане не террористы.
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Мы следующие, ёпта, рабские ихтамнеты! Гы! :
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Генерал Роберт Ли-один из лучших полководцев в истории США. В годы Гражданской войны 1861-1865 г.г. он был главнокомандующим армии Конфедерации южных штатов. В начале войны Линкольн звал его возглавить армию Севера, но Роберт Ли считал себя гражданином Виргинии, которая стала сердцем Конфедерации, и сделал свой выбор в пользу южан.
Хватит уже цитировать советские методички про Север и Юг. Если уж считать всех конфедератов рабовладельцами, то тогда армия Союза- это армия алчных барыг и буржуазии Севера.
Роберт Ли и герои Конфедерации-неотъемлемая часть американской истории, и Дональд Трамп в данном случае абсолютно прав.
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Рекомендовал бы редакции для начала хоть разобраться что там (и вообще на Западе) происходит во внутренних делах, прежде чем бросаться терминологией из арсенала Абамки и клинтонихи...
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Пусть лучше работают, чем заниматься сносом памятников, которые не ими установлены!
Нигги раскачивают ситуацию в штатах, поднимая руку на ВЕЛИКИХ людей
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