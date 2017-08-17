 "У террора нет шансов против единства", - Климкин осудил теракт в Барселоне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twittеr.
"Осуждаю жестокое террористическое нападение в Барселоне. Самые глубокие соболезнования, скорейшего выздоровления пострадавшим. У террора нет шансов против единства", - написал Климкин.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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конечная цель террора - посеять страх, неуверенность, состояние ужаса и неуверенности...
во время войны быть ТОЛЕРАСТОМ это заранее проиграшный вариант!
У террористов есть семьи....Почему их детей...жен...стариков не казнят и не сжигают заживо??? ТОЛЕРАСТЫ не могут понять)))терор можно победить еще большым террором по отношению к террористам!!!
ТОЧКА!!!
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Он будет убивать...разрушать...истезать кого захочет...где захочет....когда захочет
ТОЧКА!!!
Западный стиль жизни болен НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ...
Грядет большая (мировая) война....
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По факту Мировая война уже идет не один год....
Ты думаешь французы или чехи с поляками в 1939-40 думали что они живут во время ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ???)))))))
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У.Черчилль)
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Ленінбільшовицький фюрер.
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Почитайте голубчик на ночь....
Пуйло все делает по Троцкому....
Сам ох...л
Там и про террор ....и про хаос...
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Уже.
«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных
граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения
усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора», -
подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.Пока долбаное пуйло не отскребут от трона - теракты будут продолжаться.
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Генерал КГБ Пачепа: Сегодняшний мировой терроризм создали на Лубянке в 1960-х годах
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Россияне, которые воевали на Донбассе против Украины и выжили, возвращаются домой с травмами, еле сводят концы с концами и не могут ничего требовать от государства, в интересах которого жертвовали собой.
Тысячи россиян помогли Владимиру Путину создать марионеточную армию для войны в Украине, а взамен не получили абсолютно ничего. Об этом пишет Кристоф Миллер
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За вами все горит
Не надо думать с вами тот
Кто все за вас решит
Безногие, безрукие вернетесь по домам
Обоссаные паперти наградой будут вам..."
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zloy_odessit
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"Правоохранители не знают о мотивах преступника, сообщает Grasswire."
Там вроде два отдельных психа за рулем было....
Но точно - не терракт, раз правоохрЕнители не знают.
"Дебилы, бля" (с)
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Пока долбаное пуйло не отскребут от трона - теракты будут продолжаться...
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Пока левацкую "политкорректную" шваль не перевешают на фонарных столбах по правой стороне улицы - терракты будут продолжаться.
Пока правую нацистскую шваль не перевашают на фонарных столбах по левой стороне улицы - терракты будут продолжаться.
Пока долбаное пуйло не размажут асфальтовым катком по центру улицы - теракты будут продолжаться..
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