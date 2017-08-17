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 Политика Украины
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 "У террора нет шансов против единства", - Климкин осудил теракт в Барселоне

теракт барселона

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил совершенный в четверг в испанском городе Барселона и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twittеr.

Также читайте: Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

"Осуждаю жестокое террористическое нападение в Барселоне. Самые глубокие соболезнования, скорейшего выздоровления пострадавшим. У террора нет шансов против единства", - написал Климкин.

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Нет, конечно. Дипломат не должен говорить то, что он думает на самом деле
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террор - это страх....
конечная цель террора - посеять страх, неуверенность, состояние ужаса и неуверенности...
во время войны быть ТОЛЕРАСТОМ это заранее проиграшный вариант!
У террористов есть семьи....Почему их детей...жен...стариков не казнят и не сжигают заживо??? ТОЛЕРАСТЫ не могут понять)))терор можно победить еще большым террором по отношению к террористам!!!
ТОЧКА!!!
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Пуйло показывает всему миру...он плевал на установленные правила!!!
Он будет убивать...разрушать...истезать кого захочет...где захочет....когда захочет
ТОЧКА!!!
Западный стиль жизни болен НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ...
Грядет большая (мировая) война....
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)))Ну да ну да))))это как с ВОВ и Второй мировой)))
По факту Мировая война уже идет не один год....
Ты думаешь французы или чехи с поляками в 1939-40 думали что они живут во время ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ???)))))))
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Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор

У.Черчилль)
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Ну ви батєнька як Ленін більшовицький фюрер.
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НЕТ))) это ранний Лейба Троцкий
Почитайте голубчик на ночь....
Пуйло все делает по Троцкому....
Сам ох...л
Там и про террор ....и про хаос...
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поросенковцы только трындеть могут, а сами - на подмахе у оккупантов Украины..
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А вот посмотрим: сегодня-завтра должны заголосить из конюшни или Гопдупы о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
Уже.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных
граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения
усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора», -
подчеркнул глава российского государства в телеграмме соболезнования.Пока долбаное пуйло не отскребут от трона - теракты будут продолжаться.
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оказывается есть... А где климкин увидел "единство"? Только кромешная озбоченность, диалог, меркель... и проч.
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Тероризм- то є ЗЛО. І боротьба з ним триватиме довго.
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Помнишь как после развала сесесер в Европе мигом пропали красные бригады и остальная срань террористическая,только параша сдохнет,на 90% мир вздохнет от террора,они его породили,пусть сцука он их и уроет
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До цього багато хто руку доклав- так що не дуже тіш себе надією. Це швидко не закінчиться.
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Знаю. Як і багато чого ще. Не все так з цим просто- загралися спецслужби у свої ігри.
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Эйфория прошла: тысячи россиян возвращаются с войны на Донбассе разбитыми - Радио СвободаАвгуст 17, 2017Комментарии: 0Метки: война на Донбассе, фашистская Россия

"У террора нет шансов против единства", - Климкин осудил теракт в Барселоне - Цензор.НЕТ 8407Россияне, которые воевали на Донбассе против Украины и выжили, возвращаются домой с травмами, еле сводят концы с концами и не могут ничего требовать от государства, в интересах которого жертвовали собой.
Тысячи россиян помогли Владимиру Путину создать марионеточную армию для войны в Украине, а взамен не получили абсолютно ничего. Об этом пишет Кристоф Миллер
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"А перед вами все цветет

За вами все горит

Не надо думать с вами тот

Кто все за вас решит

Безногие, безрукие вернетесь по домам

Обоссаные паперти наградой будут вам..."
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... Для каких целей ВВС США наращивает объёмы выпуска ракет и бомб сложно сказать. Применение им везде найдётся, от Сирии до КНДР, но то, что они будут использованы по назначению в очень скором времени, - сомнений не возникает.
zloy_odessit
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в 80х - 90х все теракты ассоциировались исключительно с арабами даже если они этого не делали. Теперь - исключительно с русскими, даже если рожа террориста 100% арабская
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Самі не можуть і не вміють жити по людські, і по всьому світі людям жити не дають....
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Паскуды те, кто сами жить нормально не могут, зато с удовольствием соседям насрут.
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А для нагляднoсти пуйловской "неoбхoдимoсти oбъединения перед лицoм oбщегo врага")))) сейчас oчень убедительнo выглядел бы какoй-нибудь бабах в духoвнoскрепии. В oбщем, на месте дoрoгих расеян я бы сейчас на всякий случай в метрo-пoездах-самoлетах не катался и за прoдуктами хoдила бы в лавoчку на углу, а не в супермаркет..
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...это не теракт, а отдельный псих за рулём.
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"Правоохранители не знают о мотивах преступника, сообщает Grasswire."
Там вроде два отдельных психа за рулем было....
Но точно - не терракт, раз правоохрЕнители не знают.
"Дебилы, бля" (с)
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Пока долбаное пуйло не отскребут от трона - теракты будут продолжаться...
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Пока левацкую "политкорректную" шваль не перевешают на фонарных столбах по правой стороне улицы - терракты будут продолжаться.
Пока правую нацистскую шваль не перевашают на фонарных столбах по левой стороне улицы - терракты будут продолжаться.
Пока долбаное пуйло не размажут асфальтовым катком по центру улицы - теракты будут продолжаться..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У террора нет шансов против единства", - Климкин осудил теракт в Барселоне
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