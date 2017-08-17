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 Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Подозреваемый говорит о краже документов (обновлено)

Полицейские задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на источники.

По данным издания, задержанным оказался Дрисс Укабир, который и арендовал фургон, въехавший в пешеходов на улице Рамбла.

СМИ, ссылаясь на его страницу в фейсбуке, выяснили, что сам Укабир родом из французского Марселя. Кроме того, он уже отбывал срок в тюрьме города Фигерас и был освобожден в 2012 году.

В то же время издание La Vanguardia сообщает, что вместе с Укабиром задержан еще один человек.

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Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Подозреваемый говорит о краже документов 01

Дрисс Укабир, которого называли подозреваемым в совершении теракта в Барселоне, сам явился в полицию и заявил о краже документов. Об этом сообщает La Vaguardia.

После инцидента полицейские обнаружили в кабине фургона паспорт на имя Дрисса Укабира. Затем в СМИ попала его фотография как одного из подозреваемых в совершении теракта.

По данным издания, Укабир пришел в полицию, увидев свой снимок в СМИ. Он заявил, что его паспорт был украден, а сам он в момент совершения теракта находился в городе Риполь.

Полиция подозревает, что документы Дрисса Укабира мог украсть его 18-летний брат Мусса. Правоохранители не исключают его причастность к теракту.

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

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Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.



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ну..десь, приблизно, 10% чоловіків свято вірять, що зовсім не схожий на них байстрюк, то його дитина..
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Заместитель председателя Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал теракты в Бельгии, заявив, что России они выгодны. Об этом он рассказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия".
"Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей! И нам это выгодно! Пусть они подыхают и погибают", - заявил политик.
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в любом теракте, прежде всего, ищи кому это выгодно. А тут Жирик сам за всю Россию признался

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ - Цензор.НЕТ 8045
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Пусть утопят всё русское гавно, шо к ним приехало и "теракты" прекратятся - к гадалке не ходи!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Подозреваемый говорит о краже документов (обновлено)
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