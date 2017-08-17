 Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Подозреваемый говорит о краже документов (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на источники.
По данным издания, задержанным оказался Дрисс Укабир, который и арендовал фургон, въехавший в пешеходов на улице Рамбла.
СМИ, ссылаясь на его страницу в фейсбуке, выяснили, что сам Укабир родом из французского Марселя. Кроме того, он уже отбывал срок в тюрьме города Фигерас и был освобожден в 2012 году.
В то же время издание La Vanguardia сообщает, что вместе с Укабиром задержан еще один человек.
Дрисс Укабир, которого называли подозреваемым в совершении теракта в Барселоне, сам явился в полицию и заявил о краже документов. Об этом сообщает La Vaguardia.
После инцидента полицейские обнаружили в кабине фургона паспорт на имя Дрисса Укабира. Затем в СМИ попала его фотография как одного из подозреваемых в совершении теракта.
По данным издания, Укабир пришел в полицию, увидев свой снимок в СМИ. Он заявил, что его паспорт был украден, а сам он в момент совершения теракта находился в городе Риполь.
Полиция подозревает, что документы Дрисса Укабира мог украсть его 18-летний брат Мусса. Правоохранители не исключают его причастность к теракту.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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"Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей! И нам это выгодно! Пусть они подыхают и погибают", - заявил политик.
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