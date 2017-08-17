 Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на источники.
По данным издания, задержанным оказался Дрисс Укабир, который и арендовал фургон, въехавший в пешеходов на улице Рамбла.
СМИ, ссылаясь на его страницу в фейсбуке, выяснили, что сам Укабир родом из французского Марселя. Кроме того, он уже отбывал срок в тюрьме города Фигерас и был освобожден в 2012 году.
В то же время издание La Vanguardia сообщает, что вместе с Укабиром задержан еще один человек.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Вот она техника 21 века. Игилу как и режиму куйла не долго осталось
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