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 Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

Полицейские задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Periodico со ссылкой на источники.

По данным издания, задержанным оказался Дрисс Укабир, который и арендовал фургон, въехавший в пешеходов на улице Рамбла.

СМИ, ссылаясь на его страницу в фейсбуке, выяснили, что сам Укабир родом из французского Марселя. Кроме того, он уже отбывал срок в тюрьме города Фигерас и был освобожден в 2012 году.

В то же время издание La Vanguardia сообщает, что вместе с Укабиром задержан еще один человек.

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Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ 01

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

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Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.



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и даже морду не затушевали как это делают наши барцуны...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО
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