EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 За рубежом
  1218  15
Материалы по теме:
Все про:Испания (372) теракт (2176)

 Полиция нашла второй фургон террористов после аттаки в Барселоне

теракт барселона

Полиция Испании обнаружила второй предполагаемый фургон террористов в городе Вик, который расположен примерно в 64 км от Барселоны.

Об этом сообщает в четверг местный телеканал TV3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Более подробных данных об этом автомобиле не поступало.

Ранее сообщалось, что другой небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами теракта могли стать от трех до 13 человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Обнародованы кадры первых минут после теракта в Барселоне. ВИДЕО

По некоторым данным, этот фургон был взят в аренду. При обыске полиция обнаружила в нем паспорт подданного Испании.

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв наезда на пешеходов в Барселоне возросло до 13 человек, - СМИ

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
муслимы это прикрытие, по сути мироеды-нелюди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сначала мои соболезнования для родственников.
Проклятая Меркель будет лицемерно осуждать их оскорбления, негодование и поддержку. Новое в этом вопросе, однако, что террористы имеют бронежилеты. - 72 кричащие молодые женщины, вероятно, не так заманчивы.Это уже старая шляпа послушно положил за паспорт убийцы, конечно. Даже в 11 сентября все было измельчено, но эвакуированные бумаги плыли невредимыми по милости Аллаха. Дети среди мертвых! Таким образом, борьба «богов-воинов» идеологии каменного века (я не хочу говорить о религии) выглядит так. Проклятый Ислам
 показать весь комментарий
Ответить
 
чо ,в ольгино сказали хуйла любым способом отмазывать,а винить во всем мерькельшу?как ни ерзай ,кацапырло-а кацапские копыта все равно проступят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Helgi Sharp
11 ч ·

Утренние новости из-за поребрика.
По информации Life.ru, в Тюмени глава следственного отдела МВД РФ застрелился при попытке добить енота прикладом.
Тот случай, когда енот (хоть его и жалко) сделал для Украины больше, чем я...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Helgi Sharp
11 ч ·

Утренние новости из-за поребрика.
По информации Life.ru, в Тюмени глава следственного отдела МВД РФ застрелился при попытке добить енота прикладом.
Тот случай, когда енот (хоть его и жалко) сделал для Украины больше, чем я...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага..Це який же "хуйлоєнот" пристрелив цінного свідка і учасника злодіянь в хуйлостані?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теракт в американском городке Шарлотсвилле устроил рюсский американец Спенсер,женатый на рюсской красавице и личной переводчице Александра Дугина,идеологе рюсскага ФАШИЗМА...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция нашла второй фургон террористов после аттаки в Барселоне
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти