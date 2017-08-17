 Полиция нашла второй фургон террористов после атаки в Барселоне

Об этом сообщает в четверг местный телеканал TV3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Более подробных данных об этом автомобиле не поступало.
Ранее сообщалось, что другой небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами теракта могли стать от трех до 13 человек.
По некоторым данным, этот фургон был взят в аренду. При обыске полиция обнаружила в нем паспорт подданного Испании.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Партнеры бля.......ха муха! Вешать господа,только вешать!!!
За что?!
За шею!!! За жирную шоколадную шею!
И не вздумайте за него голосовать! Прокляну,мать вашу за ногу да об стенку.
баба Маня
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Проклятая Меркель будет лицемерно осуждать их оскорбления, негодование и поддержку. Новое в этом вопросе, однако, что террористы имеют бронежилеты. - 72 кричащие молодые женщины, вероятно, не так заманчивы.Это уже старая шляпа послушно положил за паспорт убийцы, конечно. Даже в 11 сентября все было измельчено, но эвакуированные бумаги плыли невредимыми по милости Аллаха. Дети среди мертвых! Таким образом, борьба «богов-воинов» идеологии каменного века (я не хочу говорить о религии) выглядит так. Проклятый Ислам
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Точно такая же. Путлеровская подстилка.
Это я про обоих трусливых барыжных руководителей государств.
Гыгуль,ты там поинтересуйся, когда эта шкура продажная,хотя бы,визовой режим введет со страной-агрессором,да линию фронта закроет для шастания?
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11 ч ·
Утренние новости из-за поребрика.
По информации Life.ru, в Тюмени глава следственного отдела МВД РФ застрелился при попытке добить енота прикладом.
Тот случай, когда енот (хоть его и жалко) сделал для Украины больше, чем я...
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Хунта-это все мы!
А еноту,явно был бандеровцем и нанят ПС.
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11 ч ·
Утренние новости из-за поребрика.
По информации Life.ru, в Тюмени глава следственного отдела МВД РФ застрелился при попытке добить енота прикладом.
Тот случай, когда енот (хоть его и жалко) сделал для Украины больше, чем я...
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