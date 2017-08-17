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 Политика Украины
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 Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову на два месяца

поляков

Соломенский районный суд города Киева продлил меру пресечения народному депутату Украины Максиму Полякову (фракция "Народный фронт") на 2 месяца – до 17 октября текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял в четверг вечером.

Согласно решению суда, за М.Поляковым сохраняется обязательство носить электронное средство контроля (электронный браслет), уведомлять следствие о смене места проживания, сдать все документы, которые дают ему возможность покинуть пределы страны, а также не покидать Киев.

При этом суд исключил из мест, где нардеп может находиться город Умань (Черкасской области).

Кроме того, остается в силе залог, внесенный за М.Полякова, в размере 304 тыс. грн.

18 августа в 10.00 Соломенский районный суд продолжит рассмотрение ходатайства стороны обвинения о взыскании залога в доход государства.

В этом ключе прокурор САП Максим Кравченко сообщил журналистам после заседания суда в четверг, что 15 августа М.Поляков в третий раз отказался надеть электронный браслет. По его словам, соответствующие материалы также будут привлечены к ходатайству об изъятии залога в доход государства.

Также читайте: Нардеп Поляков отказался надеть электронный браслет, - САП

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.


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антинародный фронт всей фракцией без исключения к высшей мере наказания.
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Да здравствует соломенский суд самый справедливый суд Украины!
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І цей алєнь знову демонстративно відмовився виконувати припис суду ... браво !
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грохнуть его надо. плюет он на закон,на весь народ и страну
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Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.Источник: https://censor.net.ua/n452120

Ну добре, заберуть грошi 304 тисячi гр. а що далi? Паспорти на руках, браслета на нозi/руцi не має. Дайош на Панаму?
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грохнуть его надо. плюет он на закон,на весь народ и страну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил меру пресечения нардепу Полякову на два месяца
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