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 МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

теракт барселона

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что консул проверяет информацию о наличии граждан Украины среди пострадавших в результате инцидента в Барселоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Twitter.

В сообщении отмечается: "Консул в Барселоне во взаимодействии с полицией проверяет информацию, нет ли среди пострадавших украинцев".

Также указан телефон консульства +34629382936.

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Как известно, в центре Барселоны (Испания) грузовик въехал в пешеходов, в результате чего по меньшей мере 20 человек ранены, один человек погиб.

Чрезвычайные службы региона Каталония, столицей которого является Барселона, призывали людей не приближаться к району вокруг площади Каталонии, где произошел инцидент. По сообщениям, район вокруг места происшествия огорожен, там находятся автомобили "скорой помощи" и полиции.

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альо, МИД .......,, "пострадавших" Українців повно на сході України.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне
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