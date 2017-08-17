 МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Twitter.
В сообщении отмечается: "Консул в Барселоне во взаимодействии с полицией проверяет информацию, нет ли среди пострадавших украинцев".
Также указан телефон консульства +34629382936.
Как известно, в центре Барселоны (Испания) грузовик въехал в пешеходов, в результате чего по меньшей мере 20 человек ранены, один человек погиб.
Чрезвычайные службы региона Каталония, столицей которого является Барселона, призывали людей не приближаться к району вокруг площади Каталонии, где произошел инцидент. По сообщениям, район вокруг места происшествия огорожен, там находятся автомобили "скорой помощи" и полиции.
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