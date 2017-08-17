 Украина осуждает теракт в Барселоне, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Решительно осуждаем террористический акт в центре Барселоны. Наши мысли связаны с родственниками жертв SpainMFA", - написала она.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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...хто ж це на Цензорі так не любить наш МИД"?
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шаломов(путин) Святой !
путин- Бог !
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может пока не спешить с выводами?
потому что одни кричат - хуйло, другие - исламисты и демократия с терпимостью...
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