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 Политика Украины
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Все про:Испания (372) МИД (4246) теракт (2176)

 Украина осуждает теракт в Барселоне, - МИД

мид

В Министерстве иностранных дел Украины выразили осуждение в связи с осуществлением террористического акта в центре испанского города Барселона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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"Решительно осуждаем террористический акт в центре Барселоны. Наши мысли связаны с родственниками жертв SpainMFA", - написала она.

Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

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Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.

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"власть" Украины не осуждает войну на востоке с Сравсией...называя её "ато"
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Напевне,з такого ракурсу бачить Українське міністерство іноземних справ лавроФ і пітерська гопота? Нє?
...хто ж це на Цензорі так не любить наш МИД"?
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Щось путєнські роти - маша захарова та сергій лавров запізднюються з черговою заявою про те, що цивілізованому Заходу треба терміново сісти за стіл переговорів з голим карліком.
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не правда !
шаломов(путин) Святой !
путин- Бог !
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блин, вообще в Испании серьезные внутренние разборки по поводу независимой каталонии.
может пока не спешить с выводами?
потому что одни кричат - хуйло, другие - исламисты и демократия с терпимостью...
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кацапы мстят за сорванный турсезон в крымской области
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Їм сезон в Криму зовсім не важливий. Їм треба вмовити цивілізований Захід забути про Крим, Донбас та сісти з рашкою за стіл переговорів.
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