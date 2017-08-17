 НАБУ, СБУ и САП задержали судью на получении взятки $5 тысяч

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается:" Задержанный служитель Фемиды и адвокат-посредник получили неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США за вынесение оправдательного приговора в уголовном производстве.
Обоим лицам сообщено о подозрении судье - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды"), адвокату - по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в марте 2017 по материалам, полученным от Управления Службы безопасности Украины в Луганской области".
2003 25
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Из пушки по воробьям стреляем? А крупная рыба как всегда неприкасаема!
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