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 Происшествия
  2003  25
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Все про:НАБУ (1922) взятка (4377) Луганщина (4118) СБУ (14739) САП (585)

 НАБУ, СБУ и САП задержали судью на получении взятки $5 тысяч

доллары

16 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Луганской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали председателя суда одного из районных судов Луганской области и его сообщника адвоката.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается:" Задержанный служитель Фемиды и адвокат-посредник получили неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США за вынесение оправдательного приговора в уголовном производстве.

Обоим лицам сообщено о подозрении судье - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды"), адвокату - по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в марте 2017 по материалам, полученным от Управления Службы безопасности Украины в Луганской области".

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... что, это кавалерийский отряд, что-ли был?
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Циркова вистава, від корумпованих борцунів з корупцією, триває!!! Чергове дійство від імітаторів решучіх рехворм !!!))
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как смогли обойтись без бронетехники и авиаподдержки?....видать толю-тепловизора в долю не взяли...
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небось и подрались еще между собой за право надеть наручники)
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Если бы они так кидались на тех, кто ворует миллиарды... Но то - реформаторы...
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Українські судді , самі доброчесні судді, в світі!!! Боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
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Судья сам себя отпустит под залог. Не! Под честное слово, что больше так не будет
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" Так отпустите-вам же легче будет. Ну чего возится , раз жизнь осудит!!!.... Не запирайте, люди--плачут дома детки ..." !!!))) В.С.Висоцький
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Противно читать....Ведь завтра без оповещения в СМИ выпустят - а в понедельник он уже будет "трудиться" в том же "суде". Или сразу в Киев на повышение? Конкурсные испытания ведь прошёл- и взятки брал, и попался, и освободился.
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За их реформу ещё не брались.Только заканчивают с Верховным судом.
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СБУ пора открывать отдельное подразделение по отлову взяточников в судебной и налоговой системе. Они не остановятся сами.
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До тех пор, пока с десяток судей не будут посажены за взятки на ,слегка заточенный кол, эта матня не прекратится.
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А толку? Отпустят? Это все шоу для нас простых смертных. Коррупция в Украине просто зашкаливает и нет ни конца ни краю
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Цензор стал удалениями баловаться.Не стыдно?
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Сколько бюджетных денег идет на содержание этих всех спецслужб?
Из пушки по воробьям стреляем? А крупная рыба как всегда неприкасаема!
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Бiдна людина!В разработке трёх служб опинилась.Ще передерутся,хто цю корову доити буде
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Навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже - все позабавились... (с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ, СБУ и САП задержали судью на получении взятки $5 тысяч
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