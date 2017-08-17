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 Число жертв наезда на пешеходов в Барселоне возросло до 13 человек, - СМИ

теракт барселона

Жертвами наезда фургона на пешеходов на центральной улице в Барселоне могли стать как минимум 13 человек

Об этом сообщает в четверг радиостанция "Кадена сер" со ссылкой на источники в полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Полиция Барселоны назвала терактом наезд фургона на пешеходов

В тоже время власти Испании официально сообщили о трех погибших.

Небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы.

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое вооруженных людей ворвались в бар в Барселоне

Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.

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Офіційно 3,але по іншим джерелам щонайменше 13.
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Результат ліволіберастичного мультикультуралізму та плазування перед ісламом.
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нет шоб как запоребрики,не плазувать-а на бутылки присаживаться...
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результат слабоумия, и подмены реальности - выдуманной (в данном случае) демократией.
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не демократією - ліберастією, тобто - західноойропейським варіантом більшовизму, в якому пролетаріат замінили лгбт та мусліми. Але з тим же результатом, що приніс більшовизм Східній Європі.
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У кацапов больше исламистов чем во всей Европе.
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Что бы там ни было, кто бы что не говорил, но фактически Европа и Америка воюют с некоторой частью Азии, если можно так сказать. и там и жертвы и там. Прости их Господи и тех и других, не ведают, что творят. Вечная память усопшим от рук гнусной несправедливости.
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боюсь никакой войны нету , все эти теракты под контролем

а гибнут да простые люди
а те кто устраивают это пьют бренди и подтягиваю сигару и ржут на баранами
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для меня путинка , тармпинка , меркелинка одно дерьмо
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считаю его паскудой шестеркой выше указанный ублюдков

еще вопросы ?
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ты циник. соглашусь с тобой в одном случае, что Сатана уже среди людей.
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я не циник , я просто был как и вы думал типа вот эта страна плохая эта нация лучшая эта религия плохая и т.д
потом понял что все люди хорошие а вот те кто заставляет этих людей воевать друг с другом нет
их цель править всеми нами
хотите их победить ?
откажитесь от денег
читайте больше книг , становитесь умным человеком который не будет зависеть от мнение толпы и от того что толкает ему по интернету и по тв
только тогда люди победят
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Семюель Хантингтон. «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» (англ. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order; 1993) - один з висновків - війни майбутнього носитимуть міжцивілізаційний характер.

А ці дурачки - ліберасти запустили представників інших цивілізацій у власні країни.
бо основний принцип ліберастизму - нема ніяких природніх законів, ми самі створюємо закони суспільства. (людина типо цар природи, ага).
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Ага и убили мусульман в Турецком ресторане
Логика так называемых "Исламистов" (не дожидаясь оф. версия уже можно понять что там поработали "Исламисты" которые хотят разрушить весь мир и построить шариат вместо старушки Европы) просто зашкаливает

Ждем мониторы, клавиатуры , мышки , джинсы и кросы из свиньи чтоб проклятые "исламисты" не могли выходить на улицу и пользоваться интернетом
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Типун вам на язык.Пишут,что людей в ресторане взяли в заложники,про убитых ничего.
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С большой вероятностью и там будут жертвы. Конечно не хотелось бы этого. Но пока весь мир не востанет против этих убьлюдков которые хотят править миром такие терракты будут часто
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Простое решение проблемы. Ведь эти ребятишки не в вакууме действуют, общаются с единоверцами. Так вот, после каждого такого наезда проводить расследование и всех контактировавших с террористом отправлять на историческую родину. И усьо, проблема решится, этих ребят будут сдавать свои же.
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спробуй, ліберасти зразу ж учинять рейвах - фашиздрасизднацизд!!!!
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>>после каждого такого наезда
Нет, это будет слишком дорого, в плане человеческих жертв. ВСЕХ мигрантов проверить на детекторе лжи. Имеют ли связи с экстремистами, собираются ли планировать теракты. Всех кто не пройдет тест, или посадить или депортировать.
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Одного не могу понять: они там все реально настолько тупые, что не понимают, что Хуйло ведёт с ними горячую (а не холодную) войну, или просто на корню им скуплены?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло жертв наезда на пешеходов в Барселоне возросло до 13 человек, - СМИ
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