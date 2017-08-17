 Число жертв наезда на пешеходов в Барселоне возросло до 13 человек, - СМИ

Об этом сообщает в четверг радиостанция "Кадена сер" со ссылкой на источники в полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В тоже время власти Испании официально сообщили о трех погибших.
Небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия.
Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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Х_ло прийшло в Іспанію...
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а гибнут да простые люди
а те кто устраивают это пьют бренди и подтягиваю сигару и ржут на баранами
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еще вопросы ?
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потом понял что все люди хорошие а вот те кто заставляет этих людей воевать друг с другом нет
их цель править всеми нами
хотите их победить ?
откажитесь от денег
читайте больше книг , становитесь умным человеком который не будет зависеть от мнение толпы и от того что толкает ему по интернету и по тв
только тогда люди победят
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А ці дурачки - ліберасти запустили представників інших цивілізацій у власні країни.
бо основний принцип ліберастизму - нема ніяких природніх законів, ми самі створюємо закони суспільства. (людина типо цар природи, ага).
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Логика так называемых "Исламистов" (не дожидаясь оф. версия уже можно понять что там поработали "Исламисты" которые хотят разрушить весь мир и построить шариат вместо старушки Европы) просто зашкаливает
Ждем мониторы, клавиатуры , мышки , джинсы и кросы из свиньи чтоб проклятые "исламисты" не могли выходить на улицу и пользоваться интернетом
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Нет, это будет слишком дорого, в плане человеческих жертв. ВСЕХ мигрантов проверить на детекторе лжи. Имеют ли связи с экстремистами, собираются ли планировать теракты. Всех кто не пройдет тест, или посадить или депортировать.
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Трое россиян задержаны в Испании по подозрению в избиении гражданина Италии, в результате чего тот скончался в больнице
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