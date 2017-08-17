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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Крым (20474) омбудсмен (295) Россия (71889) Лутковская (329)

 Лутковская просит омбудсмена РФ сообщить место содержания задержанного в Крыму Лимешко

лутковская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская направила письмо омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой сообщить о месте содержания задержанного ФСБ РФ в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Лутковская просит российскую коллегу сообщить о месте содержания Лимешко под стражей, дать поручение проверить соблюдение его процессуальных прав, в частности права на защиту, и в случае необходимости - оказать содействие в предоставлении ему медицинской помощи, а также проведению эффективного расследования факта возможного применения к нему пыток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия до сих пор не дала ответ по делу незаконно задержанного в Крыму "агента" Лимешко, - МИД

Ранее представитель уполномоченного по связям с общественностью Михаил Чаплыга сообщал об открытом производстве омбудсмена по защите прав Лимешко.

"В рамках нашего взаимодействия с российским омбудсменом, в рамках нашего производства, мы обратимся к российскому омбудсмену с просьбой вмешаться, но сначала проверить эту информацию, предоставить нам вывод о том, что там происходило, имеют ли место телесные повреждения, применялись ли пытки и условия содержания, гарантировано ли его право на защиту, медицинскую помощь, соблюдены его процессуальные права", - сообщил.Чаплыга.

Читайте: Мать задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко считает, что он дал признания под давлением и пытками

Напоминаем, ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".

Позже ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.


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Зачем в РФ омбутсмен по правам человека, если там 99% - животные?
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И что - Лутковская теперь из-за каждого балбайоба напрягаться будет???? А про Балуха она вспоминает иногда что есть там в застенках крымских патриот а не тупой дятел!!!!
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А кто такая лутковская? Не та ли б.дь, которая при яныке, что обезьяна себя вела, ничего не слышу, ничего не вижу...
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В Україні війна. Стільки порушень прав людини, але про активну роботу Лутківської майже не чути. Чи мало висвітлюють ЗМІ, чи вона неактивна.
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Лутковская просит омбудсмена РФ сообщить место содержания задержанного в Крыму Лимешко - Цензор.НЕТ 2142
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а вони сміялися, коли їм казали: Крим буде українським, або безлюдним
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская просит омбудсмена РФ сообщить место содержания задержанного в Крыму Лимешко
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