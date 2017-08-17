 Лутковская просит омбудсмена РФ сообщить место содержания задержанного в Крыму Лимешко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Лутковская просит российскую коллегу сообщить о месте содержания Лимешко под стражей, дать поручение проверить соблюдение его процессуальных прав, в частности права на защиту, и в случае необходимости - оказать содействие в предоставлении ему медицинской помощи, а также проведению эффективного расследования факта возможного применения к нему пыток.
Ранее представитель уполномоченного по связям с общественностью Михаил Чаплыга сообщал об открытом производстве омбудсмена по защите прав Лимешко.
"В рамках нашего взаимодействия с российским омбудсменом, в рамках нашего производства, мы обратимся к российскому омбудсмену с просьбой вмешаться, но сначала проверить эту информацию, предоставить нам вывод о том, что там происходило, имеют ли место телесные повреждения, применялись ли пытки и условия содержания, гарантировано ли его право на защиту, медицинскую помощь, соблюдены его процессуальные права", - сообщил.Чаплыга.
Напоминаем, ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".
Позже ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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