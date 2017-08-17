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 Полиция Барселоны назвала терактом наезд фургона на пешеходов

теракт барселона

Полиция Барселоны назвала наезд фургона на пешеходов на улице Рамбла террористическим актом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Входы в метрополитен и железнодорожные станции вблизи места происшествия закрыты, полиция призывает людей не приближаться к площади Пласа-де-Каталунья.

Ранее поступали иные данные о случившемся. Следователи полагали, что речь, видимо, идет о наркоторговце, который пытался скрыться от преследования и случайно сбил людей. При этом, как отмечают испанские СМИ, пока что это - лишь предварительная версия.

Смотрите также: Минимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

Небольшой фургон ранее в четверг врезался в толпу людей в центре Барселоны, несколько человек получили травмы.

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Как минимум 20 человек получили ранения, один человек скончался.

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Полиция Барселоны назвала терактом наезд фургона на пешеходов

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Та ну? А если бы назвала несправностью автомобиля что это поменяло ?
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Опять эти Свидетели Иегова на самосвалах людей в европах давят... А кто же еще? Не мусульмане же..Хорошо, что их в России запретили..
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точно так и есть

Свидетели эти это бич Европы
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В результате наезда фургона на толпу в Барселоне по меньшей мере трое погибших.
В испанской Барселоне на очень популярной среди туристов улице Рамбла фургон совершил наезд на пешеходов.
Как пишет местное издание El País со ссылкой на местные власти, по последним данным по меньшей мере 3 человека погибли, передает "Интерфакс-Украина".
"Подтверждены данные о трех погибших в результате нападения", - цитирует ресурс чиновников.
Зато журналисты Fox News утверждают, что погибли не менее 13 человек. Также отмечается, что число жертв может расти.http://24tv.ua/ru/terakt_v_barselone_vlasti_ispanii_sdelali_pervoe_zajavlenie_o_zhertvah_n854132
http://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121?utm_source=seocopy
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А у нас сегодня террористы свет, суки, на весь день выключили...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Барселоны назвала терактом наезд фургона на пешеходов
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