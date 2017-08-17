 Полиция Барселоны назвала терактом наезд фургона на пешеходов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Входы в метрополитен и железнодорожные станции вблизи места происшествия закрыты, полиция призывает людей не приближаться к площади Пласа-де-Каталунья.
Ранее поступали иные данные о случившемся. Следователи полагали, что речь, видимо, идет о наркоторговце, который пытался скрыться от преследования и случайно сбил людей. При этом, как отмечают испанские СМИ, пока что это - лишь предварительная версия.
Небольшой фургон ранее в четверг врезался в толпу людей в центре Барселоны, несколько человек получили травмы.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Как минимум 20 человек получили ранения, один человек скончался.
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Та ну? А если бы назвала несправностью автомобиля что это поменяло ?
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Свидетели эти это бич Европы
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В испанской Барселоне на очень популярной среди туристов улице Рамбла фургон совершил наезд на пешеходов.
Как пишет местное издание El País со ссылкой на местные власти, по последним данным по меньшей мере 3 человека погибли, передает "Интерфакс-Украина".
"Подтверждены данные о трех погибших в результате нападения", - цитирует ресурс чиновников.
Зато журналисты Fox News утверждают, что погибли не менее 13 человек. Также отмечается, что число жертв может расти.http://24tv.ua/ru/terakt_v_barselone_vlasti_ispanii_sdelali_pervoe_zajavlenie_o_zhertvah_n854132
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